Hinterm Horizont geht‘s weiter Die Gemäldegalerie Alte Meister schuf ein „Paradies auf Erden“ und untersucht: Wie kam die Landschaft ins Bild?

„Landschaft mit dem Urteil des Midas“, ein Gemeinschaftswerk des Landschaftsmalers Gillis van Coninxloo und des Figurenmalers Karel van Mander, gemalt 1588 mit Ölfarben auf Eichenholz. © Gemäldegalerie Alte Meister © SKD

Das Paradies ist nah. Es besteht aus sattgrünen Wiesen, durch die sich träge ein Fluss schlängelt. Es hat steile Felsen und dunkle Wälder, tiefe Abgründe, in denen wilde Tiere hausen, und es hat manchmal auch eine stürmische See. Das Wetter ist nicht nur heiter. Dunkle Gewitterwolken ballen sich zusammen, hin und wieder droht Ungemach. Die Landschaft, die die Maler in Flandern um 1500 erstmals zu ihrem Sujet machten, ist nicht zu haben ohne den alten Herrn, der von oben auf das irdische Dasein hinabblickt.

Kaum einer jener Künstler, die schroffe Berggipfel, fjordartige Szenerien oder von exotischen Vögeln, Raubtieren und Affen bewohnte Wälder malten, war je in den Alpen, in Nordamerika, in der Savanne oder im Regenwald. Keiner hat die Welt umsegelt, die meisten werden sich nicht einmal in die Tiefen des Waldes vor ihrer Haustür hineingewagt haben. Der Alltag bot Abenteuer genug.

Hintergründige Rolle

Bis weit ins 15. Jahrhundert hinein waren Landschaften nur Hintergründe in Heiligenbildern, Gebetsbüchern und liturgischen Kalendern. In der Miniaturmalerei eines Hans Bol findet man erste kleine, feine Landschaften. Und auch in den höllischen Wimmelbildern von Hieronymus Bosch spielen Fantasielandschaften eine hintergründige Rolle – im doppelten Wortsinn. Es entwickelte sich eine neue Sicht auf die raue Wildnis da draußen.

„Heute sind wir geprägt von dem, was um 1500 begann“, sagt Uta Neidhardt. Die Oberkonservatorin an der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister erforscht seit etwa drei Jahren gemeinsam mit Restauratoren den Bestand an flämischer Landschaftsmalerei in der Dresdner Galerie. Der gilt als bedeutend. Auch, weil sich anhand dieser 160 Gemälde die kunsthistorische Grundfrage verfolgen lässt: Wie kam die Landschaft ins Bild?

Uta Neidhardt nennt Joachim Patinir als Innovator in Sachen Landschaftsmalerei. 1515 wird er Meister der Antwerpener Lucasgilde und beginnt damit, die Landschaft in den Vordergrund zu holen. Dass solche Motive das Publikum begeisterten und gern gekauft wurden, lässt sich mit weltweitem Handel und der Entwicklung der Seefahrt erklären. Tollkühne Männer wollten wissen, ob es hinterm Horizont weitergeht und wenn ja, wie. Sie begannen die Welt zu vermessen, Flussläufe und Stadtbilder aus der Vogelperspektive zu zeichnen, Landkarten zu erstellen. Künstler erkannten, dass die Natur außer Schrecken und Beschwerlichkeiten auch Schönheit bietet. Sie zimmerten sich aus den Informationen, die ihnen verfügbar waren, ein eigenes Weltbild. Komponiert wurden diese erfundenen Landschaften von den flämischen Meistern bis ins 17. Jahrhundert hinein nach demselben Prinzip, dem Drei-Gründe-Schema: Rotbraun ist der Vordergrund, grün die Mitte, und der Hintergrund, also Himmel oder Meer, ist blau. Menschen sind meist Staffage. Die Ausstellung in der Kunsthalle im Lipsiusbau setzt dieses Schema auf den Wänden fort. Gestrichen in zwei unterschiedlichen Blautönen, werden sie gewissermaßen zum vierten Grund. Für dieses Blau gibt es in der Malerkartei bestimmt Zahlen, aber keine Worte.

Neben den frisch restaurierten und noch zu restaurierenden Gemälden des Dresdner Bestandes vervollständigen internationale als auch kostbare Leihgaben vor allem aus dem Kupferstich-Kabinett die Chronologie, in der die Schau angelegt ist.

Sie präsentiert einen Zwischenstand in einem Forschungsprojekt, das noch lange nicht abgeschlossen ist. „Wir öffnen für unser Publikum ein Fenster und zeigen, wie wir hinter den Kulissen arbeiten, was wir erforschen, entdecken, wiedergewinnen“, sagt Uta Neidhardt.

Eine Sensation kam auf der Rückseite eines Kupferbildes zum Vorschein. Vorn auf diese Kupferplatte malten Jan Breughel der Jüngere und Frans Francken der Jüngere zwischen 1630 und 1640 „Die Heilige Familie im Blütenkranz“, ein Andachtsbild mit Landschaftshintergrund und einem Blumenstillleben als Rahmen. Die Rückseite, so viel war immer klar, wurde als Druckplatte genutzt. Aber es ist kaum zu erkennen, was damit gedruckt worden war. Nun ist das Geheimnis gelüftet: Es ist ein Achtel einer großen Wandkarte von Asien. Deren einziges, noch vollständig erhaltenes Exemplar befindet sich in der Universitätsbibliothek Basel und wurde nun nach Dresden ausgeliehen.

Ein großartiges Gemeinschaftswerk ist auch das Gemälde „Landschaft mit dem Urteil des Midas“. Gillis van Coninxloo malte dunkle Bäume, schroffe Berge und leuchtend blaue Seen. Der Kunstschriftsteller Karel van Mander schuf die Szenerie im Vordergrund, die den musikalischen Wettstreit von Apoll mit dem Hirtengott Pan darstellt. Dass dort nicht nur einer, sondern zwei Könner am Werk waren, weiß man erst seit der jüngsten Restaurierung des Gemäldes. Dabei entdeckte Restaurator Christoph Schölzl nicht nur van Manders Signatur, sondern auch, dass die Datierung bisher falsch gelesen worden war. Das Bild wurde nicht 1588 gemalt, sondern 1598. „Es galt bisher als einziges Werk aus der Frühphase von Coninxloo“, sagt Uta Neidhardt. „Nun wissen wir, dass wir nicht nur über 30 Jahre seines Schaffens nichts wissen, sondern über 40 Jahre. Das ist ärgerlich.“ Welche Herausforderungen die Restaurierung mit sich brachte, zeigt ein Film im unteren Foyer des Lipsiusbaus.

In zwölf Minuten um die Welt

Direkt in der Ausstellung läuft ein meditatives Video des belgischen Künstlers David Claerbout. Es holt die Ausstellungsbesucher wieder in die Gegenwart. Claerbout arbeitet technisch mit gänzlich anderen Mitteln, aber immer noch nach Grundprinzipien der alten Flamen. Der Zuschauer wandert durch eine vielfältige Landschaft. Spätestens beim Verlassen des Birkenwaldes sollte er erkannt haben, dass er in zwölf Minuten so etwas wie eine Weltumrundung geschafft hat.

In die Betrachtung mancher Landschaft eines alten Meisters könnte man sogar noch länger versinken. Es gibt so viel Schönes zu sehen und dabei viel Überraschendes zu entdecken, dass man zum Dauergast in diesem Paradies werden möchte. Wohl dem, der eine Jahreskarte der Staatlichen Kunstsammlungen besitzt.

„Das Paradies auf Erden“ bis 15. Januar in der Kunsthalle im Lipsiusbau Dresden, Brühlsche Terrasse. Geöffnet 10 bis 18 Uhr, montags geschlossen.

