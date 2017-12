Hinterm Graupelputz steckt Bauhaus Ein Zeitplan, Förderer, ein Haufen Ideen: Wie Künstler das Dresdner Haus der Tanzlegende Mary Wigman neu beleben wollen.

Am liebsten würden sie sofort loslegen: die Tänzerinnen aus der freien Szene, die sich seit Jahren um eine geschichtsgeladene Dresdner Immobilie bemühen. Sie würden gern Vorstellungen geben, Workshops und Proberäume anbieten, Gastkünstler beherbergen und über Mary Wigman informieren – jene international gefeierte Choreografin, die ab den 1920ern in dem Haus gewohnt und unterrichtet hat. Die Villa an der Bautzner Straße darf aber niemand betreten. Noch nicht.

Jetzt gibt es immerhin einen Zeitplan. Wenn alles klappt, kauft die Stadt Dresden bis Jahresende das als „Kleine Szene“ bekannte Gebäude vom Freistaat. Das hatte der Stadtrat im August beschlossen. Die Verwaltung wird dann einen Erbbaupachtvertrag ausschreiben, um den sich auch andere bewerben können. Die freien Tänzerinnen und weitere Aktivisten des Vereins Villa Wigman für Tanz rechnen sich für ihr Konzept beste Chancen aus. Im nächsten Sommer wollen sie das Haus in Beschlag nehmen. Schon jetzt bauen sie auf Unterstützer von außen.

Berliner Geld für Dresdner Tanz

„Die Villa ist aus unserer Sicht exzeptionell, weil sich kulturelles Erbe mit dem verbindet, woran Künstler heute arbeiten“, sagt Michael Freundt, Geschäftsführer beim Dachverband Tanz Deutschland. Sollte der Verein den Zuschlag bekommen, kann er laut Freundt auf Geld aus Berlin hoffen. Über das Förderprogramm Tanzpakt vergibt der Bund über mehrere Jahre gut 5,6 Millionen Euro. Jede Einzelförderung muss durch öffentliche oder private Unterstützer vor Ort verdoppelt werden.

Für den Start braucht der Villa-Verein vermutlich nicht viel Geld. „Reingehen, sauber machen, Betrieb aufnehmen“, so beschreibt Architekt Holm Pinkert die ersten Schritte. Wenn Brandschutz und Sanitäranlagen erneuert sind, beginnt die Feinarbeit – am besten mithilfe von Restauratoren. Die Wigman war gut vernetzt. So kommt es, dass im Inneren des heute mit ollem Graupelputz bedeckten Hauses Räume stecken, die einst im späten Bauhausstil gestaltet wurden, erzählt Pinkert. Er rollt Pläne aus, die zeigen, wie die Flächen künftig genutzt werden sollen. Die Baukosten liegen ihm zufolge im oberen sechsstelligen Bereich. Diverse Förderer hätten sich aufgeschlossen gezeigt, sagt Katja Erfurth, Vereinschefin und selbst Choreografin. Mit weiteren Aktionen will sie mehr Fürsprecher gewinnen. Will Dresden nicht Kulturhauptstadt werden? Die Villa könnte ein Glanzpunkt der Bewerbung sein.

