Hinterher! Mit der neuen Plattform Funk wollen ARD und ZDF bei den Jungen ankommen. Können sie die noch einholen?

Generation Y, also why, warum, nennt man die heute 15- bis 35-Jährigen. © Christian Tipke

Warnung: Sollten Sie GEZ-Kritiker sein, könnte dieser Text Sie verstören. Denn es geht um Geld, um viel Geld – um Ihr Geld. Zwar heißt GEZ gar nicht mehr so, den Rundfunkbeitrag für ARD und ZDF zieht der Beitragsservice ein. Fakt bleibt: Jährlich erhalten die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten fast acht Milliarden Euro über Gebührengelder, hinzu kommen etwa 500 Millionen, die sie über Werbung einnehmen. Viel Geld für Radio und Fernsehen, die zunehmend an Bedeutung verlieren. Junge Menschen nutzen lieber ihre Smartphones, um billige Jeans zu shoppen oder sich lustige Videos hin und her zuschicken. Wie alle anderen klassischen Medien standen ARD und ZDF vor dieser Tatsache lange wie geblendet: starr und unfähig zu reagieren.

Es war klar, dass da etwas passieren musste. Was genau, darum machten die Senderverantwortlichen lange ein großes Geheimnis und orakelten über ein neues „Junges Angebot“. Seit knapp zwei Wochen nun ist Funk online, übrigens deutsch ausgesprochen, nicht etwa englisch wie die Musikrichtung. Es ist kein Radiosender, kein Fernsehprogramm, sondern ein „Netzwerk mit Inhalten für 14- bis 29-Jährige“, so steht es auf der Webseite www.funk.net. Das klingt ausgeklügelt, es klingt vernünftig, und es klingt neu. Tatsächlich bedient sich Funk hemmungslos an dem Wahnsinn, der in den sozialen Medien herrscht, bei Youtube, Snapchat, Instagram. Zwar soll es auf der Webseite und der dazugehörigen App in Zukunft exklusive Serien geben, derzeit bestimmen aber kurze, lustige Videoformate das Bild. Einige der Protagonisten wurden direkt von Youtube abgeworben und produzieren bei Funk jetzt werbefrei und gebührenfinanziert ihre Videos mit den Namen „Bohemian Browser Ballett“ oder „StarStarSpace“. Meist verbergen sich dahinter stark bearbeitete, schnell geschnittene Filmchen, die sich über Gesellschaftsphänomene lustig machen – die meisten haben auf Youtube schon ihre Fangemeinde. So wie Moritz Neumeier, der vier Minuten lang hintergrundarm über ein Thema schwadroniert und dabei Kaffee trinkt. Das ist die Stoßrichtung: Wissensvermittlung darf gern im Hintergrund bleiben. Spaß geht vor. Das Wissenschaftsformat „schlauschön“ ist eine Sendung mit der Maus für 15-Jährige. Unter „Jäger und Sammler“ geht die gehypte Autorin Ronja von Rönne auf Recherchereise. In „Fickt euch“ plaudert die Youtuberin Kristina Weitkamp über Sex. Und das Sport-Format „Wumms“ lässt Menschen gegen Zombies Fußball spielen. Das alles kann man mit viel Fantasie unter Journalismus abbuchen. Vielleicht sind die Grenzen zwischen Information und Spaß schon längst fließend.

Aber wie war das noch, das Internet ist eine Spielwiese? Natürlich muss es auch dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk möglich sein, ein paar Sachen auszuprobieren, mal danebenzuliegen – und vielleicht auch mal zu scheitern. Allerdings sind 45 Millionen Euro schon eine Hausnummer. So viel kostet Funk im Jahr. Angesichts des Gesamtetats der Öffentlich-Rechtlichen ist das verschwindend wenig. Und selbst wenn es viele noch nicht glauben wollen: Auch Internet kostet Geld. All die Youtuber, die Funk unter seine Fittiche nimmt, müssen bezahlt werden. Eigene Formate müssen erdacht, Serien an Land gezogen werden. Da kommt schon ein bisschen Finanzbedarf zusammen. Immerhin wurde zugunsten von Funk der Fernsehsender ZDF Kultur eingestellt, einst ZDF Theaterkanal, der vor Jahren schon halb tot gespart wurde und nun sang- und klanglos in der Versenkung verschwunden ist – eine ziemlich schäbige Nummer, zumal mit dem Sender das Wenige an Kultur im ZDF-Programm gerechtfertigt wurde.

Funk ist die Konsequenz aus der Erkenntnis: So wie bisher geht es nicht weiter. Die Öffentlich-Rechtlichen haben die Aufgabe, ein Programm für alle Menschen zu machen, und der sind sie seit Jahren nicht mehr nachgekommen. Sie haben eine ganze Generation davonziehen lassen, zu Youtube, Instagram oder Snapchat, haben verzweifelte Verjüngungskuren versucht und einen Radiosender namens DRadio Wissen gegründet in einer Zeit, in der man zwischen Tausenden Webradios und Millionen von Podcasts wählen kann. ARD und ZDF haben sich auf ihre Unsterblichkeit und die Gebührengelder verlassen und gemeint, manchmal bei Facebook aktiv zu sein, hätte etwas mit „Neuen Medien“ zu tun. Währenddessen ist die Generation Y – wie why, warum – an ihnen vorbeigeschlendert, für die „Jugendradio“ klingt wie „Festnetznummer“, also vollkommen absurd.

Funk ist eigentlich viel zu spät der Versuch, auf das Pferd namens Internet aufzuspringen. Zwar ist es schon kilometerweit davongaloppiert, eine Staubwolke ist noch zu sehen. Es wäre allerdings auch keine Alternative, es weglaufen zu lassen. Jetzt ist die letzte Chance, irgendwie Anschluss zu bekommen an eine ganze Generation von Medienkonsumenten. Angesichts dessen sind 45 Millionen Euro dann wieder gar nicht so viel Geld. Schaut man sich an, was bei Youtube und Co investiert wird, ist es sogar ziemlich wenig – zumal Funk komplett werbefrei funktioniert.

Die Öffentlich-Rechtlichen nehmen endlich ihr Geld in die Hand und tun das, was nahezu alle klassischen Medien in den vergangenen zehn Jahren bis zum Selbstmord verpasst haben: Sie weichen von ihrem bisherigen Schema ab. Zwar erfindet auch Funk das Internet nicht neu – aber immerhin geht es ausnahmsweise mal keinen Schritt zurück.

Denn das rechtfertigt die Zwangsabgabe von Gebührengeldern: dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch Menschen unter 29 im Blick hat – damit diese mit kuratierten Inhalten versorgt werden und nicht nur dem Chaos auf dem freien Markt ausgesetzt sind. Der Informations- und Bildungsauftrag ist das Gegenteil vom Prinzip Youtube, und in genau diesem Spannungsfeld bewegt sich Funk – und dümpelt im Moment noch am unteren Ende herum. Der informative Output ist gering. In der Funk-App gibt es zum Beispiel Nachrichtenupdates, in der sich Meldungen so lesen: „Donald Trump und Hillary Clinton haben sich das zweite Fernsehduell geliefert. Zuvor war ein Video aufgetaucht, das Trump unter Druck setzte“. Dazu gibt es ein paar lustige, im Snapchat-Stil bearbeitete Fotos von Donald Trump, dem Dampf aus den Ohren kommt. Was genau in dem Duell passiert ist oder womit das Video Druck gemacht hat – die Funk-Nutzer erfahren es nicht. Aber vielleicht wollten sie es auch gar nicht erfahren.

Wer sich über Funk beschwert, muss sich also zuerst über die Kids beschweren, die sich lieber mit einem Fotofilter Katzengesichter aufsetzen als zu erfahren, wie es gerade in Aleppo steht. Aber erstens war das schon immer so. Und zweitens wurde es Zeit, dass die Öffentlich-Rechtlichen diese Leute für wert halten, mitgenommen zu werden. Funk wagt das nun im vollen Bewusstsein, dass es vielleicht nur über Quatschvideos geht. Und es bleibt eine Spielwiese – auf der noch einiges wachsen kann.

