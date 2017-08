Hingesetzt und stillgehalten Geoffrey Rush ist als Alberto Giacometti in „Final Portrait“ schlichtweg brillant.

Die Skulpturen von Alberto Giacometti sind hagere, oft spindeldürre Gestalten, ihre Gesichter abstrakt verfremdet – und doch strahlen sie häufig eine gewisse Traurigkeit aus. Giacometti gilt als einer der wichtigsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Im Drama „Final Portrait“ verleiht Oscarpreisträger Geoffrey Rush dem getriebenen und rastlosen Schweizer nun Körper und Seele.

Es ist das Jahr 1964. Der Schriftsteller James Lord ist für einen Besuch aus den USA in Paris. Als ihn Giacometti bittet, Modell zu sitzen, sagt er geschmeichelt zu. Doch aus Stunden werden Tage, aus Tagen Wochen. Denn „Final Portrait“ zeigt Giacometti als unbändiges Genie und Perfektionisten, der sich alle Freiheiten nimmt: Mal geht er mit James lieber zum Mittagessen ins Bistro, mal vergnügt er sich lieber mit seiner Geliebten. Und wenn er doch malt, ringt er um jede Nuance – um dann alles wieder zu verwerfen.

Regisseur Stanley Tucci, selbst Schauspieler von Weltformat, will kein ganzes Leben in zwei Filmstunden erzählen. Ihm genügt die Episode um das eine Porträt, um tiefe Einblicke in Giacomettis Leben zu werfen. Träger von „Final Portrait“ ist der Australier Geoffrey Rush. Er meistert die Herausforderungen auch dieser facettenreichen Rolle einmal mehr scheinbar mühelos, und doch mit starker körperlicher Präsenz. Da bleibt Armie Hammer als Schriftsteller James etwas blass; mit der Präsenz von Rush kann er nicht mithalten. Dennoch wird er zur wichtigsten Identifikationsfigur, kommt man doch durch Lord und dessen Erlebnisse dem Schaffen des großen Künstlers näher. So gelingt eine bemerkenswerte Würdigung des Menschen und des Genies von Alberto Giacometti.

