Himmel, Hölle und Wiedergeburt Das Tanztheater Derevo zeigt in „Der letzte Clown auf Erden“ teuflischen Charme bei der Verzauberung des Publikums.

Anton Adasinsky, Gründer und künstlerischer Leiter des russischen Theaterensembles Derevo, spielt allein und ungebremst im Gefühlsausdruck „Der letzte Clown auf Erden“ im Dresdner Festspielhaus Hellerau. © dpa

Nein, ein Mensch mit einer schlüssigen Geschichte ist Derevos neueste Clownsgestalt nicht. Dazu reicht das dargebotene Geschehen zu weit, vom Himmel zur Hölle, vom biblischen Garten Eden bis zur Wiedergeburt in fernen Sternennebeln – mit eingeschobener Nummer aus dem Show-Geschäft und einem kurzen Drachentanz des Pferdeköpfigen aus einem früheren Derevo-Stück.

Auch die Welt, geteilt in Gut und Böse, erhellt nicht sein Wesen, höchstens das Wesen von Ewigkeit. Bei passender Gelegenheit wird dem Clown von der ensembleeigenen Theatermaschinerie das nötige Requisit in die Hand gegeben, bis hin zu immer gewaltigeren roten Nasen. Eins ist aber rasch klar: Der Mann, den Anton Adassinkij spielt, bleibt allein und ungebremst im Gefühlsausdruck. „Der letzte Clown auf Erden“, am Montag im Festspielhaus Dresden-Hellerau erstmals aufgeführt, ist wie „Sonne, Mond und Sake“ vom Winter 2012 eine Soloperformance des Leiters der in Dresden ansässigen russischen Theatertruppe.

Umso besser kann man Adassinskij beim Spielen zusehen. Er ist ja auch ein Meister der kleinen Gesten, in höchster Konzentration. Selbst wenn er scheinbar über die Bühne schusselt oder nicht durch die Tür passt, ist sein Körper in Spannung. Derevos Stücke sind immer auch Demonstrationen der Möglichkeiten des Theaters, der Öffnungen ins mikroskopisch Kleine und verblüffend Große. Das große Bild (und ein kongeniales Zuspiel) bietet diesmal die Leinwand mit Filmsequenzen von Pawel Semtschenko, der früher auch mit eigenem Theater in Dresden gewesen ist und mehrfach mit Derevo auf der Bühne stand. Mit einem grün prasselnden Feuer im Video und einem weiteren Bühnentrick kann man sogar einen formidablen Scheiterhaufen brennen sehen. Das Publikum spendet dem Stück begeistert Applaus.

Und selten ist ein Publikum dem Clown so körperlich nah und ins Stück einbezogen. Adassinskij beginnt sein Spiel in der dritten Reihe als Gast, der säuft und Selbstgespräche führt. Später schlaucht der Clown in der Not Zigaretten, als er sich im sargähnlichen Schiff schon auf sein Ende zubewegen muss. Drei Männer aus dem Publikum mimen zudem einen Backgroundchor. Hier, als Adassinskij seinen mephistophelischen Charme, diese betörende Zärtlichkeit den Zuschauern zuwendet, glaubt man zu sehen, er könnte noch viel, viel mehr. Als wäre sein Spiel und seine Kunst vom eigenen Theater bislang noch gar nicht bis zur Konsequenz herausgefordert. In diesem Sinne ist „Der letzte Clown auf Erden“ womöglich auch eine Abschiedsvorstellung.

Weitere Aufführung am 28.12., 20 Uhr. Am 29.12. ab 20 Uhr zeigt Derevo die Performance „Kein Mond Tag“, am 30.12. ab 17 Uhr noch einmal „Harlekin“.

zur Startseite