Hilfe, ich liebe einen Menschen! „Hotel Transsylvanien“ ist ein turbulenter Animationsspaß um Graf Dracula und dessen Tochter.

Draculas schlimmste Befürchtungen werden wahr: Seine geliebte Tochter Mavis (r.) hat keine Angst mehr vor der Welt der Menschen, weil sie total in Johnny verknallt ist.

Für alle, die es noch nicht wussten: Vampir Graf Dracula hat eine Tochter. Passenderweise ein Gruftie-Mädchen. Mavis ist gerade 118 geworden, hat aber noch nichts von der Welt da draußen gesehen. Der übervorsichtige Übervater erlaubt es nicht, weil die Welt da draußen nun mal voller Menschen ist und jeder weiß, dass Menschen für Vampire und sonstige „Monster“ extrem gefährlich sind.

Weil aber auch Monster mal Urlaub brauchen, hat der findige Dracula fernab jeglicher Zivilisation ein Schloss gebaut und darin ein Hotel eröffnet – exklusiv für Monster. Was geschieht, als sich doch einmal ein Mensch dorthin verirrt und dann auch noch die Tochter erobert, erzählt der Animationsfilm „Hotel Transsilvanien“ von Genndy Tartakovsky, den Sat.1 am Sonnabend für alle zeigt, denen der Eurovision Song Contest zu langweilig ist. Das wird „Hotel Transsilvanien“ nicht. Schon wegen der vielköpfigen und schrägen Hotelgästeschar wie dem Yeti, den Gremlins, dem Blob und dem Ungeheuer der schwarzen Lagune.

Damit die nicht in Angst und Schrecken geraten, als sich Johnny ins Hotel verirrt, will Dracula den Menschenjungen so schnell wie möglich wieder loswerden, muss ihn aber zunächst mal verkleiden, als eine Art Frankenstein junior. Dumm nur, dass Tochter Mavis ihn entdeckt – und bald für Johnny entflammt. Damit hat Dracula nicht nur ein echtes Problem.

Es ist höchst amüsant, wie Mavis gegen ihren Papa um mehr Selbstständigkeit kämpft und was der alles anstellt, um die Tochter im Schloss zu behalten. Auch die ängstlichen Monster machen eine Menge Spaß. Leider bleibt Jonathan ein ziemlich dröger Knopf, sodass man sich vergeblich fragt, was Mavis an ihm findet. Zudem können weder die Animationen noch das Drehbuch dieser Sony-Produktion so ganz mithalten mit den Filmen der Trick-Konkurrenz Pixar („Findet Nemo“, „Toy Story“, „Cars“). Aber dafür ist hier immer was los und alles in Bewegung; wie es die meisten kleinen und manch große Kinder lieben.

„Hotel Transsilvanien“ am Sonnabend um 20.15 Uhr (Sat.1)

