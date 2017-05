Hierbleiben, ohne verrückt zu werden Mit seinem Roman „Ringelbeats“ fühlt Christian Kunert, einst bei der Klaus-Renft-Combo, der DDR böse schmunzelnd auf den Zahn.

Der Musiker Christian Kunert feiert an diesem Sonnabend den 65. Geburtstag. © Eulenspiegel Verlag

Jetzt hat der Kuno ein richtig gutes Buch geschrieben. Dabei kennen ihn viele eher als Musiker. Und obwohl der Roman „Ringelbeats“ heißt, geht es darin um weit mehr als ums Rocken. Es geht um das Leben in zwei Systemen, um die Verschiebung der Wahrnehmung, um die Wahrung der Würde und darum, dass nicht immer der, der zuletzt lacht, am besten lacht. Zuletzt lacht, wer übrig ist. Falls er noch lacht.

Christian „Kuno“ Kunert den Lindenberg des Ostens zu nennen, wäre übertrieben. Kuno, der diesen Sonnabend 65 wird, also sechs Jahre jünger ist als Udo, spielte ab 1971 Keyboards in der Klaus-Renft-Combo. Die Band, die später nur noch Renft hieß und Hits hatte wie „Wer die Rose ehrt“ oder „Nach der Schlacht“, war in der DDR ähnlich populär wie im Westen Lindenbergs Panikorchester. Im Grunde waren die Leipziger selber eins – denn sie versetzten die Stasi derart in Panik, dass die eine ganze Abteilung auf sie ansetzte. Nachdem in der „Ballade vom kleinen Otto“ das Abhauen in den Westen thematisiert worden war, gab es Auftrittsverbot. Udo durfte in der DDR auch nicht spielen, nachdem er sich über Erich lustig gemacht hatte, aber das war etwas anderes, denn der wollte ja nicht hier leben. Kuno schon. Als er 1976 gegen Wolf Biermanns Ausbürgerung protestierte, kam er für neun Monate in den Knast und wurde dann in den Westen verbracht, obwohl er eigentlich hierbleiben und den Osten verbessern wollte.

Zusammen mit Renft-Texter Gerulf Pannach, dem es ähnlich ergangen war, versuchte er „drüben“ eine zweite Karriere, nach dem Fall der Mauer eine dritte, tourte auch wieder mit Renft, aber das war dann nicht mehr dasselbe. Seit 1993 lebt er in Hahnenklee, einem niedersächsischen Örtchen im Oberharz. Der Verlust des Gehörs hat andere Sinne geschärft. Und während Lindenberg sich einredet, mit der Zweitbegabung des Malens gesegnet zu sein, hat Kunert das Schreiben entdeckt. Und der kann das wirklich.

Er erzählt in Rückblicken und Zeitsprüngen das dramatische Leben des Jacobus „Cobu“ Kubisch, der erst in der Band Ringelbeats, dann als Kabarettist Dinge getan hat, die dem Staatswesen DDR gehörig auf den Zeiger gingen. Sein bester Freund Beri, anfangs wild dabei, machte dann bei der Stasi Karriere, bis er beerdigt wurde. Cobu ist sich nicht sicher, ob damals wirklich Beri versargt wurde. Denn in der Gegenwart ist jemand zugange, Cobus Biografie zu stehlen, jemand, der Dinge weiß, die keiner wissen kann außer einem.

Raffinierte Verwirr- und Verwechselspiele machen einen Gutteil dieser vor Einfällen überschäumenden Tragikomödie aus. Noch reizvoller aber sind die präzis gezeichneten Szenen, mit denen Kunert den Spaß und Irrwitz des Alltags in der DDR einfängt, ohne hasserfüllt über Vergeltung zu brüten. Schalkhafter Realismus. War so. War lustig. Falls man noch lachen konnte.

Es gibt Slapstick vom Feinsten, etwa wenn Ratsbezirksvorsitzender Rübhügel Jagd auf ein hellblaues Sanitärbecken macht, nebenher das halbe Bernsteinzimmer einsackt, ohne es zu merken. Und es gibt Sätze wie den, dass das Überangebot an freien Parkplätzen nicht das Einzige sei, „woran sich die Überlegenheit des Sozialismus zeige“. Wer hier aufgewachsen ist, lacht sich womöglich scheckig, sofern ihm nicht die anderen Tränen kommen. Geneigte Leser aus dem Lindenbergland aber lernen auf 365 Seiten dreimal mehr über die DDR als in diversen „Schlüsselwerken“, selbst wenn die dreimal so dick sind. Ein „Turm“ ist Kunert freilich nicht gelungen, wohl aber eine Gartenlaube mit Geheimtunnel bis zur Geschlossenen, denn natürlich ist das Leben zum Verrücktwerden. Letzter Satz: „Wie gesagt, es gibt Leute, die werden nie fertig mit erzählen.“

Christian Kunert: Ringelbeats. Eulenspiegel Verlag, 365 Seiten, 19,99 Euro

zur Startseite