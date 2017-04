Hier wird noch jeder Star bemuddelt Das Team der Kleinkunstbühne Q24 holt Schauspieler, Dichter und Helden der internationalen Musikszenen nach Pirna. Und es fürchtet keine Flut.

Sie kümmern sich engagiert und sehr persönlich um die Künstler, die bei ihnen auftreten – und das kommt bestens an: Hubertus Franke, Sybille Tietze-Jobst und Petra Schneider (v. l.) sind drei von 180 Mitgliedern des Q24 in Pirna. © Christian Juppe

Es gibt Wunden, die niemals heilen. Sie klaffen offen, hinterlassen Narben. Seelisch. Körperlich. Ein dreckiges, von einer Schlammschicht eingehülltes DJ-Pult hängt fast vergessen an der Wand und erzählt davon, wie sich die Wassermassen der Elbe in die Stadt Pirna drückten, Räume fluteten, alles mit sich rissen und verschlangen wie ausgehungerte Monster. Das war anno 2002.

Doch die Flut war nicht das Ende, auch wenn sich bis heute ein leicht modriger Geruch in die braun getünchten Wände gefressen hat. Sie war der Neubeginn der Kleinkunstbühne Q24. Kaum war das Wasser gewichen, machten sich 20 Leute daran, die Räume zu sanieren; unter anderem Thomas Kleinrensing, der die Bühne 1999 gegründet hatte. Inzwischen sind aus den 20 Personen 180 ehrenamtliche Mitglieder geworden, die sich für den 2002 gegründeten Verein engagieren.

Einer davon ist der stellvertretende Vereinsvorsitzende Hubertus Franke. Er packt sich einen Stapel Plakate, von denen Peter Lohmeyer fröhlich grüßt, trägt sie durch den Tresenraum, atmet laut. Wumms. Franke kümmert sich diesen Monat um das Aufhängen des Programms. „Die Leute müssen denken, ich sei verrückt, wenn sie mich da morgens rumhampeln sehen“, sagt der 60-Jährige, schüttelt sein weißes Haupt und tippt sich gegen die Schläfe. Meistens plakatiert er sonntagmorgens, er ist Frühaufsteher.

Jeden letzten Montag im Monat treffen sich die Mitglieder zum Stammtisch, vergeben die Dienste wie Stühle stellen, Einlassdienste, und Künstlerbetreuung und beraten, welche Sänger, Schauspieler oder Schriftsteller auftreten sollen.

Die Künstleranfragen organisiert Geschäftsführerin Petra Schneider. In der Truppe wird sie nur liebevoll „das Büro“ genannt, weil sie so etwas wie das „Mädchen für alles“ ist. Schneider ist die einzige Festangestellte des Vereins. Sie blickt über ihre viereckigen Brillengläser, schiebt ihr braunes Haar hinter die Ohren und erzählt von dem einen Abend mit Gojko Mitic. Der bekannte Schauspieler war für eine Talkrunde zu Gast. Was er nicht wusste: Sein guter Freund und langjähriger Gegenspieler in den Indianerfilmen Rolf Hoppe war auch im Publikum. „Als die beiden sich nach langer Zeit wiedersahen, fielen sie sich wie zwei kleine Kinder in die Arme. Eine herzerwärmende Geschichte“, sagt Schneider.

Weitere schöne Anekdoten? Sie überlegt kurz. „Ja, da gibt es noch welche.“ Als Blues-Pianist Ben Waters auf der Bühne stand, bemerkte er, dass draußen sein Auto noch lief, in dem er seine Instrumente lagerte. Problem: Das Auto klappte zu, die Schlüssel waren noch drin. Einige Mitglieder mussten das Auto halten, damit es nicht wegrollen konnte, und riefen den ADAC an. Der Pianist spielte weiter, das Publikum bekam von der ganzen Aufregung nichts mit.

Unvergesslich sind auch die vielen freiwilligen Auftritte von Bands nach der zweiten Flut 2013. „Die Dresden Harmonists haben damals noch auf Bierkästen gespielt. Eine Bühne oder so etwas gab es noch gar nicht“, berichtet Schneider. Oder als Ray Wilson auftrat, Sänger bei Genesis nach dem Weggang von Phil Collins. „Die Bude war damals brechend voll“, erinnert sie sich.

Was schätzen auch bekanntere Künstler an der eher kleinen Bühne? Franke zögert nicht lange mit einer Antwort: „Sie schätzen das Familiäre.“ Der Künstler spürt sein Publikum, das nie größer als 200 Personen ist, wird geerdet, geht dahin zurück, wo er angefangen hat. Zu dieser heimeligen Atmosphäre kommt noch „das Bemuddeln“ hinzu, wie es der 60-Jährige formuliert. Heißt: Die Mitglieder kümmern sich um Übernachtungsmöglichkeiten in Pirna, was angesichts der Lage der Kleinkunstbühne im Kneipen- und Hotelviertel eine Qual der Wahl ist. „Es gibt immer spanisches Essen. Unsere Künstler müssen also knoblauchresistent sein“, scherzt Franke. Selbst ihm, der immer ein leichtes Lächeln auf den Lippen trägt und beim Reden seine Brille bedächtig zwischen Zeige- und Mittelfinger dreht, kann das Lachen vergehen. Das passiert meistens dann, wenn es um das Thema Jugend geht.

Viele Mitglieder sind schon im fortgeschrittenen Alter, der Nachwuchs fehlt. Deshalb hat der Verein eine Zukunfts-AG initiiert, die Sybille Tietze-Jobst leitet. Sie überlegt sich, wie das Konzept aus Konzerten, Kabarett und Lesungen erweitert werden kann. „Vielleicht wollen wir bald auch Schlager offerieren“, kündigt die Steuerfachangestellte an.

Jede Neuerung ist ein Risiko. Kino- oder Tanzabende blieben erfolglos. Doch verzagen würden sie hier nie: Die kleine Familie der Kleinkunstbühne Q24 hält stets zusammen – auch bei einer weiteren Flut.

Die nächsten Veranstaltungen im Q24: 13.4., 20 Uhr, Neil-Young-Tribute mit der Old Ways Band; 15.4., 20 Uhr, Seelenverwandt – Konzert-Lesung mit Gisela Steineckert und Dirk Michaelis

www.q24pirna.de

zur Startseite