Heult doch ruhig mal! Nick Cave leistet mit seinem neuen Album intensive Trauerarbeit. Das hinderte ihn aber nicht daran, Songs mit hohem Hitpotenzial zu schreiben.

Singen statt schreien: Nick Cave verarbeitet den Tod seines Sohns mit traurigen wie Hoffnung machenden Songs. © PR

Pop-Musik wirkt auf die Psyche wie resolutes Aufschäumen bei Frischmilch; sie bleibt jeweils dieselbe und platzt doch plötzlich aus sich heraus. Im Normalfall wenigstens. So ein kleines Stück Lied kann einem natürlich herzlich egal sein, es kann aber auch Glückstränen zum Fließen bringen, einen jammerig machen oder so wütend, dass es aus sämtlichen Poren qualmt. Und dabei sind die im jeweiligen Werk verhandelten Gefühle doch nur behauptet. Auf diesem Feld ist Pop-Musik richtig groß, im So-tun-als-Ob. Was stets mit dem Kalkül von Songschreibern, Sängern, Produzenten und Vermarktern zu tun hat. Das tatsächliche Aufarbeiten von Verzweiflung, Trauer oder überschäumendem Entzücken wird seltenst betrieben. Tut es doch mal einer, haut es das Publikum meist sofort aus den Socken.

Johnny Cash nahm sein letztes Album „American VI: Ain’t No Grave“ auf, als er seinem Schöpfer förmlich schon die Hand entgegenhielt. Sein Singen vom Tod war so wissend, so wahrhaftig – sehr einfach und sehr ergreifend. David Bowies „Blackstar“ kam im Januar wie die Verheißung eines Neuanfangs daher und wurde schlagartig zum Vermächtnis, dessen gedankliche Tiefe sich nun plötzlich auftat. Jeder Fetzen Musik, den Michael Gira je veröffentlicht hat, ist blanke Katharsis; ein Guss grimmer Klänge, schmerzhaft und – im klassischen Sinn – nicht wirklich schön.

Nick Cave schafft jetzt genau diesen Spagat. Sein neues Album „Skeleton Tree“ wird vom Schmerz getragen, verarbeitet eine Höllenqual, für die er als Texter kaum Worte fand. Doch seine Musik, sein Gesang helfen ihm wie dem Hörer aus dieser atmosphärischen Dunkelheit heraus. Die acht Songs der Platte eint eine schlichte wie lichte Schönheit, der man sich nur entziehen kann, wenn man sich zuvor von Bumbum-Scooter oder Andrea Berg jegliche Empfindsamkeit wegbomben ließ. Zumal auch in diesem Fall ein Künstler seine Seele öffnet und das nicht nur behauptet.

Nick Caves 15-jähriger Sohn Arthur stürzte im vergangenen Jahr an Englands Südküste in den Tod. Zu dieser Zeit arbeitete Cave mit seiner Band bereits am neuen Album. Das ist nun definitiv ein anderes geworden. Möglicherweise hätte es ohne diesen tragischen Schlag mehr Schlagkraft gehabt, mit Sicherheit mehr rhythmische Unruhe, mehr Scharten im Gesamtklang. Wäre es besser geworden? Kaum anzunehmen, denn jetzt hat „Skeleton Tree“ fraglos diese Authentizität in der Stimmung, die es aus der Masse, selbst aus dem Gesamtwerk von Nick Cave heraushebt. Da reicht kein entspanntes Mitnicken, da passiert mehr, wird das Auge schon mal feucht. Und ja, das ist okay. Sagt doch schließlich jeder Ton: Heult doch ruhig mal! Und kriegt euch danach wieder ein!

Trauer heißt nicht, dass nie wieder Boden unter die Füße kommt. Und so ziehen Cave und sein Co-Autor Warren Ellis dem gründelnden Bass ein von sehr fern kommendes Fiepen über, das Klavier perlt und Caves Bariton steht auf diesem Sound wie auf einem Podest. „Rings Of Saturn“ bekommt sogar einen Ohohoho-Chor zur Seite gestellt, „Anthrocene“ läuft mit einem Trommelwirbel los. Melancholie hat halt viele Facetten und verträgt sich durchaus mit Höhen. In „Distant Sky“ geht es damit vielleicht ein wenig zu steil himmelwärts, weil Duettpartnerin Else Torp fast zu schön klingt. „See the sun. See it rising. See it rising. Rising in your eyes“, singt sie mit strahlendem Sopran. Ohne die Geschichte hinter diesem Song wäre das ein Fall, den die Kitschpolizei zu prüfen hätte. Mit dieser Geschichte geht das mehr als in Ordnung. Schon weil es Menschen geben wird, die sich nur dank dieser Nummer für Nick Caves Platte erwärmen werden. Und so den Unterschied entdecken zwischen Pop-Musikern, die nur so tun, als käme ihre Musik von Herzen, und Pop-Musikern, die wirklich das Innerste rauslassen.

Das Album: Nick Cave And The Bad Seeds, Skeleton Tree. Bad Seed Ltd./Rough Trade

zur Startseite