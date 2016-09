„Herrlich einfache Unterhaltung“ Die 1990er sind zurück: Mit „Jeopardy“ und „Familien Duell“ kommen zwei Show-Klassiker wieder ins Fernsehen.

„Ich habe das Familienduell geliebt!“, sagt Inka Bause, die das Revival der beliebten TV-Show auf RTLPlus moderieren wird.

Wir haben 100 Leute gefragt: Nennen Sie ein Tier, das Stacheln hat. – Stachelbär!“ Der RTL-Klassiker „Familien Duell“ war dann am besten, wenn es in der Hektik absurd wurde. Wenn eine Frau auf die Frage nach einem Ort mit wenig Beinfreiheit „Spanien“ antwortete und eine andere auf die Frage nach einem Land, in dem Olivenbäume wachsen, phonetisch naheliegend mit „Bolivien“.

Über ein Jahrzehnt ist es inzwischen her, dass Moderator Werner Schulze-Erdel Fragen stellte wie „Was reimt sich auf sauer?“ und „Süß!“ als Antwort bekam. 2003 lief nach mehr als zehn Jahren die letzte Folge der Show, wenn man von einer Neuauflage als Prominenten-Special absieht. RTL wagt nun einen Neustart und zeigt von diesem Montag an das „Familien Duell“ in täglichen Doppelfolgen auf dem Nostalgie-Sender RTLplus. Samstags um 16.45 Uhr soll es die Highlights der Woche auch auf RTL geben. Auch die Quizshow „Jeopardy“, in der auf vorgegebene Antworten die passende Frage gesucht wird, erlebt ein Revival. Im Oktober sollen „Glücksrad“ und „Ruck Zuck“ folgen.

Verzichten müssen die Zuschauer allerdings auf die altbekannten Gesichter von Schulze-Erdel, der früher das „Familien Duell“ moderierte und dem heute 74-jährigen Frank Elstner, der einst bei „Jeopardy“ die Antworten zu den gesuchten Fragen stellte. In ihre Fußstapfen treten Inka Bause und Tanz-Fiesling Joachim Llambi, der den Kandidaten künftig bei „Jeopardy“ die Antworten vorgeben soll. „Ich habe das „Familien Duell“ früher, wie viele andere, selbst geschaut – und geliebt“, sagt Moderatorin Bause. Die Sendung sei für sie „herrlich einfache und einfach gute Unterhaltung. Ich freue mich riesig, den Zuschauern diesen Klassiker der Fernsehunterhaltung modern und frisch zurückbringen zu dürfen.“

Vielleicht gibt es ja wieder Highlights wie diese Antwort aus den alten Zeiten: „Nennen Sie etwas, das man schlägt: Ein Kind!“ (dpa)

Doppelfolge Jeopardy: Montag, 18.40 Uhr, Doppelfolge Familienduell um 19.25 Uhr, RTLPlus

