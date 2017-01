Herr Nitschke ärgert die Stasi „Hilferuf aus Riesa“ – eine Ausstellung von SZ und der Bundesstiftung Aufarbeitung ist zurück an den Wurzeln.

Kurator Jens Ostrowski mit Unterzeichnern der Petition in der Ausstellung „Hilferuf aus Riesa“. Sie wird am Donnerstag um 18.30 Uhr in der Außenstelle Dresden der BStU eröffnet und ist bis 31. März zu sehen. © K.-D. Brühl

Nach der Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki Mitte der 1970er-Jahre stieg die Zahl derer, die die DDR verlassen wollten. Einer von ihnen war Karl-Heinz Nitschke, 46, Internist in der Betriebspoliklinik Riesa-Gröba, verheiratet, Vater einer Tochter und seit Jahren im Dauerkonflikt mit dem SED-Regime. Zweimal hatte er versucht zu flüchten, zweimal war er verraten worden und musste ins Gefängnis. Seit 1975 wurde er von der Stasi überwacht. Dennoch verfasste Nitschke im Juni 1976 eine „Petition zur vollen Erlangung der Menschenrechte“, die etwa 70 Ausreisewillige unterzeichneten. Große Tageszeitungen machten die Forderungen öffentlich. Nitschkes Petition gilt als erster großer Widerstand von Ausreisewilligen. Es war das Jahr, in dem sich der Zeitzer Pfarrer Oskar Brüsewitz öffentlich verbrannte und Liedermacher Wolf Biermann ausgebürgert wurde. Staat und Staatssicherheit reagierten hart.

2014 recherchierte die Riesaer Zeitung die fast in Vergessenheit geratenen Ereignisse, veröffentlichte eine Artikelserie und schuf mit Unterstützung der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur eine Ausstellung. 2016 wurde sie in Riesa erstmals gezeigt. Nach Stationen in Gütersloh, Cottbus, Berlin und Jena kehrt sie nun an ihre Wurzeln zurück – in die Stasi-Unterlagenbehörde nach Dresden, wo der Fall dokumentiert ist.

Ein Blick in die Riesaer MfS-Akten macht deutlich, dass es vor und nach der Petition um die Stimmung in der Stahlarbeiterstadt keinesfalls immer gut bestellt war. So geht aus einem Bericht vom Juni 1975 über die Lage in den Betrieben hervor, dass insbesondere unter dem ingenieurtechnischen Personal und unter der Jugend die „PID“ umging, die „politisch-ideologische Diversion“, wie es im Stasi-Jargon hieß. So regte man sich im Chemiewerk Nünchritz auf, dass „die Planung ... ohne Diskussion mit den Arbeitern“ erfolge. Solche simplen Meinungsäußerungen galten als staatsfeindlich.

Im selben Monat informierte die Riesaer Stasi per Eilmeldung das Büro der Spionageabwehr in Berlin über den nächtlichen Besuch zweier Gewerkschafter aus dem Westen in der Kantine des Stabwalzwerkes. Die Männer hatten mit DDR-Gewerkschaftern über die weitere Zusammenarbeit verhandelt, mit „Rundumbetreuung“. Die beiden West-Gewerkschafter wollten eigenen Angaben zufolge danach noch einen Kaffee trinken, zogen allein los und fanden durch einen Bauzaun den Weg in die Kantine, wo Stahlarbeiter der Nachtschicht Pause machten. Die „BRD-Vertreter“, so heißt es in den Akten, setzten sich zu zwei Kumpels an den Tisch und fragten, ob sie mit der Nachtschicht-Bezahlung zufrieden seien. Die Stahlwerker hätten „eine positive Diskussion geführt“. Am nächsten Tag wurden die deutsch-deutschen Gewerkschaftsgespräche abgebrochen.

Fünf Wochen nach Nitschkes Verhaftung im August 1976 tauchte der ARD-Korrespondent Lothar Loewe mit einem Kollegen bei der Frau des Arztes auf. Penibel hielt die Stasi fest, dass das Gespräch 57 Minuten dauerte und was besprochen wurde. Längst hatte das MfS Nitschkes Wohnung verwanzt. Dagmar Nitschke erzählte, was die Stasi eh schon wusste, wie sie auf dem Weg zur Vertretung der BRD in Berlin beobachtet und verhaftet worden war.

Karl-Heinz Nitschke durfte nach einem Jahr U-Haft ausreisen. 1982 verstarb er. Wie es seiner Familie und den anderen Petenten erging, zeigt die Ausstellung „Hilferuf aus Riesa“, die ab Donnerstag in Dresden zu sehen ist.

