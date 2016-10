Herbstzeit für den Rock Ein paar wenige beschäftigen sich im Landkreis Bautzen noch mit handgemachter Musik. Sie stemmen jetzt aus eigener Kraft ein Festival.

Sechs Hände für ein Festival: René Brückner (v. l.), Thomas und Johannes Baumgärtel bauen die Bühne für „Rock im Herbst“ auf. Bei dem Spektakel spielen am Sonnabend sieben Bands in Feldschlösschen, einem Ortsteil von Wachau. © kairospress

Heute Regen und neun Grad, sagt der Wetterbericht. Doch René Brückner, Johannes und Thomas Baumgärtel lieben den Oktober trotzdem. „Rock im Herbst“ heißt der Grund dafür. Ihr Festival, das sie heute Abend mit rund 800 Leuten im Garten der Baumgärtels feiern werden. Auf einem mittelgroßen Grundstück unter Birken, lose eingezäunt, unweit die Nachbarn. Wachau, Ortsteil Feldschlösschen, Landkreis Bautzen: Keine 4 500 Einwohner. Von 16 Sitzen im Gemeinderat besetzt die CDU neun, Wachau ist konservatives Auenland. Der amtliche Veranstaltungskalender kündet von kirchlichen Lego-Tagen, von Vereinsfesten der Freiwilligen Feuerwehr und von „Rock im Herbst“.

Hauptsache Musik

Das Festival organisiert Johannes Baumgärtel mit seinem Kollegen René Brückner nun schon im fünften Jahr. Weil es ein überschaubares Angebot an Rockkonzerten in ihrer Gegend gibt, von regelmäßigen Ausgehmöglichkeiten ganz zu schweigen. Weil die Leute aus der Gegend dankbar sind für so ein Angebot. Jemand aus Dresden, der Rock mag, sagt Baumgärtel, würde schon zu einer Gruftiband nicht mehr hingehen.

Hier schauen sich die Menschen einfach fünf verschiedene Bands an und sagen dann: Die dritte hat mir gut gefallen. Es ist wie Kirmes. Man trifft sich. 80 Prozent der Besucher kommen vom Lande, das sehen sie an den Nummernschildern. Die Gemeinde Wachau ist ein Fan ihrer Veranstaltung, sie legt also keine bürokratischen Steine in den Weg. Wenn Mülltonnen umgeschmissen werden, dann stellen die Organisatoren sie nachts wieder hin oder reparieren einen zerstörten Zaun. Wohlwollende Nachbarn sind Teil der Logistikkette. Der eine gibt Strom, der andere Wasser, der dritte stellt den Backstage-Bereich. Wem die Musik nicht gefällt, dem zahlen sie schon mal ein Wochenende in einer leiseren Umgebung. Miteinander auskommen ist wichtig, wo jeder jeden kennt.

Zwei Minuten braucht man vom Festivalgarten zu Thomas Baumgärtels „Hip Gun Studio“ und der Veranstaltungsagentur „B&B event and music GbR“ seines Bruders Johannes. Das Grundstück um die ehemalige „Knorpelschänke“ kauften sie 2001 und vereinen fortan günstig Lebens- und Arbeitsraum. Überall steht rosa Kinderspielzeug herum, die dazu passenden Kinder toben umher. Thomas hat insgesamt vier, Johannes zwei. Am Gartenzaun zur Straße hin wirbt ein Plakat für eine Veranstaltung mit Sebastian Krumbiegel, das Material dazu hat Thomas in seinem Studio abgemischt.

Kundenfeldzug im Punk-Laden

Er macht alles, was nicht rechts ist, sagt er, von Liedermachern über Gospel, Rock ’n’ Roll bis Punk und Heavy Metal. Die kleinen Punkbands, viele davon aus der Umgebung, retteten dem Studio über Jahre das Leben, weil sie ihre Platten nicht selber mischen wollen oder können. Gerade war Thomas Baumgärtel auf Kundenfeldzug in einem Dresdner Punk-Laden. Mit seinem „Hip Gun-Festival“. Im Gepäck auch eine Band aus dem Landkreis Bautzen. GT 500, Stoner-Noise-Rock, seit Kurzem ohne 500 unterwegs, also nur noch GT. Am Bass: David Sommer. Der spielte davor in vielen anderen Formationen, mit Namen wie Lepra, Madhouse, Poor Little Mite oder Tour de Force – alles keine Kuschelkombos – und heute ist er immer noch in drei verschiedenen Bands aktiv. Er kennt die Rockszene der Gegend. Doch Szene will er sie nicht nennen, da nur noch vereinzelt Leute mitziehen und geeignete Proberäume selbst auf dem Land Mangelware seien. Eine Garage im benachbarten Großröhrsdorf war jahrelang Sammelpunkt für lokale Bands, das „Webhaus“ der Ort zum Auftreten vor Gleichgesinnten. Das aber schloss 2008. Sommer sagt, weil nicht mehr genügend Publikum kam.

Jan Böhme kennt diesen Überlebenskampf. Er ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender im Safe Club e. V., dem einzigen Klub in Kamenz. Früher, sagt er, vor zehn Jahren, da kamen die Leute an einem Wochenende zu einem Konzert von relativ unbekannten Bands und das Haus war voll. Heute spielen selbst hochkarätige Bands nicht selten vor wenigen Leuten. Er glaubt, früher gab es auch mehr Nachwuchsbands in der Region, denen der Safe Club eine Bühne bieten konnte. Die meisten Jugendlichen gingen doch lieber auf irgendein Dorffest oder Disco-Event, bei dem sie dann viel zu teure Getränke kauften. Die Jugendlichen, das sagt auch Johannes Baumgärtel, hören Helene Fischer und Paul Kalkbrenner, für Nischengeschmack bleibt im Landkreis wenig öffentlicher Raum. Trotzdem öffnet der Safe Club „für Jugendliche und Junggebliebene“ von Donnerstag- bis Sonntagabend. Zum Trinken, Tischfußballspielen, Abhängen und einmal im Monat sogar für ein Konzert.

So gesehen ist das „Rock im Herbst“ ein Großevent. Sieben Bands spielen an einem einzigen Abend, an dem erst die Familien mit den Kindern kommen, dann die Jugendlichen und die „Generation 50+“ und ganz am Ende noch die, die auch mal am Baum übernachten. Sogar bei Nieselregen. Es hat schon Festivaljahre mit Weltuntergangsstimmung gegeben, mit Nebel, Gummistiefeln und Schirmen. Aber das Wetter nehmen die Menschen hier gelassen hin. Trotzdem gibt es dieses Jahr eine regensichere Variante.

Motocross für die Kasse

Weil so ein Festival kaum Geld einspielt, aber viel kostet, richten die Baumgärtels und René Brückner übers ganze Jahr hinweg Veranstaltungen aus, die abwechslungsreicher kaum sein können: einen Kreativmarkt, so was wie „DaWanda“ auf dem Dorfplatz, ein Motocross-Rennen durch den benachbarten Wald, Comedy-Abende, Konzerte von Sebastian Krumbiegel oder Gerhard Schöne, DJ-Abende in der Radeberger Turnhalle – da hat Marusha mal mit aufgelegt.

Zum alljährlichen Mondscheinbaden mit Disko kommt dann auch schon mal einer im Rammstein-T-Shirt. Dann trinken sie alle gemeinsam etwas und wanken zusammen nach Hause.

„Rock im Herbst – laut & draußen“, Festival mit siebenBands, am 8.10. in Feldschlösschen, Gemeinde Wachau.

Von 17 bis 18 Uhr ist der Eintritt frei, danach 8 Euro.

Mehr unter www.rock-im-herbst.de

zur Startseite