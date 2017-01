Heimat ist heilig und ein altes Hemd Der Schriftsteller Ilija Trojanow eröffnet die Reihe der Dresdner Reden und denkt auch über das Deutschsein nach.

Wer seine Heimat verlassen muss, verliert und gewinnt – und wird nie damit fertig. So beschreibt es Ilija Trojanow.

Wer seine Heimat verlassen muss, verliert und gewinnt – und wird nie damit fertig. So beschreibt es Ilija Trojanow. Der Schriftsteller, 1965 in Sofia geboren, floh als Sechsjähriger mit seinen Eltern über Jugoslawien und Italien nach Deutschland. Hier erhielt die Familie politisches Asyl. Später zog sie nach Kenia, der Arbeit des Vaters nach. Seitdem gehört für Trojanow das Reisen, das Schreiben und die politische Einmischung zusammen. Gemeinsam mit Juli Zeh warnte er in einer Streitschrift vor dem Verlust der Bürgerrechte durch totale Überwachung. Gleich sein erster Roman „Die Welt ist groß und Rettung lauert überall“ wurde verfilmt. „Der Weltensammler“ erhielt den Preis der Leipziger Buchmesse und kam vorigen Herbst in Dresden auf die Bühne. Am Sonntag ist der Schriftsteller erneut zu Gast. Er eröffnet die diesjährige Reihe der Dresdner Reden.

Sie sind vor 45 Jahren nach Deutschland gekommen, doch die Flucht, sagen Sie, wirkt ein Leben lang nach. Woran merken Sie das, Herr Trojanow?

Wenn wir über Flucht reden, denken wir an Boote, Zäune, Lager und die unmittelbaren Probleme danach. Doch das ist zu eng gedacht. Man gerät durch die Flucht in ein völlig neues Leben mit vielfältigen Chancen und Herausforderungen, aber auch mit Gefahren. Man wird tatsächlich ein anderer Mensch. Wer das nicht erlebt hat, kann es kaum nachvollziehen. Es ist wohl so: Der Sesshafte kann sich das Leben des Nomaden schwer vorstellen, der Einheimische kann sich das Leben des Geflüchteten schwer vorstellen. Umso wichtiger ist es, dass die Literatur eingreift.

Und die Flucht wirkt auch dann nach, wenn sich einer integriert, assimiliert und der bessere Deutsche wird?

Das spielt nur auf der ökonomischen Ebene eine Rolle, auf der pragmatischen. Wer sich integriert, kann sich selbstverständlich im Alltag leichter orientieren, kann sich besser schützen, verteidigen und durchsetzen. Auf der emotionalen Ebene sieht das anders aus. Da geraten selbst Leute wie ich, die alle kulturellen Wandlungsprozesse erfolgreich mitgemacht haben, in ein Niemandsland zwischen verschiedenen Sprachen, Überzeugungen und Lebensformen.

Ihr Beispiel zeigt, dass man sich dort ganz gut einrichten kann.

Jeder richtet sich ein. Damit ist keine Erfolgsgeschichte verbunden und auch keine Katastrophe. Es ist einfach die Realität, wie sie zig Millionen Menschen in der Welt erleben. Die Schicksale ähneln einander, bestimmte Muster wiederholen sich. Immer gibt es das Rettende genauso wie die Zumutung.

Was empfinden Sie als Zumutung?

Da kann ich ein einfaches Beispiel nennen. Es vergeht fast kein Tag, an dem ich nicht gefragt werde: Wieso können Sie so gut Deutsch? Die Frage ist vielleicht nett gemeint, doch ich ahne den Subtext, der unausgesprochen und wahrscheinlich auch ungedacht mitschwingt: Kann man eigentlich Deutscher werden? Müsste ein Ausländer nicht als solcher erkennbar sein? Dieses larmoyante Staunen darüber, dass einer, der von außen kommt, nicht zu unterscheiden ist von Einheimischen, empfinde ich als recht zwiespältig.

Mit dem Namen Trojanow geben Sie einen Anlass zum Nachfragen.

Aber wenn ich gefragt werde, wie denn die richtige Aussprache ist, komme ich ins Grübeln. Ich bin deutscher Staatsbürger, ich lebe in diesem Land, ich habe mich an die deutsche Aussprache meines Namens gewöhnt. Was sollte daran nicht richtig sein?

Vielleicht will der Fragende bloß gern genau sein?

Da sind wir beim nächsten Problem, der eindeutigen Zuordnung. Wer eine vielfältige Biografie hat, ist es gewöhnt, dass es unterschiedliche Zuordnungen gibt, die nebeneinander stehen und sich gegenseitig nicht ausschließen. Der monolithisch Verfasste aber, der nur ein Land, einen Ort, eine Sprache hat, meint, man müsste sich entscheiden: ja oder nein, schwarz oder weiß, Deutscher oder Türke.

Beunruhigt Sie die Beschwörung des Deutschen, wie Dresden es etwa bei Pegida-Aufmärschen erlebt?

Bei Sprüchen wie: „Deutschland muss wieder den Deutschen gehören!“ frage ich mich schon, was das bedeutet. In deutschen Landen herrscht seit jeher die Vorstellung, dass deutsches Blut durch die Adern fließen soll. Und dass dort, wo das nicht der Fall ist – wie bei mir – irgendetwas nicht stimmt. Ich würde dann gern fragen: Was ist denn das Deutschtum? Und haben nicht große Deutsche wie Lessing und Goethe so ziemlich das Gegenteil von dem geschrieben, was solche dummen Sprüche verbreiten?

Halten Sie es für denkbar, dass mit dem Beharren auf dem Deutschen Vielfalt und Welthaltigkeit über Bord gehen?

Ausgeschlossen! Kultur entwickelt sich nur, wenn sie sich mit dem Fremden auseinandersetzt, nie im eigenen Saft. Fast alle großen Errungenschaften der deutschen Kultur sind das Resultat von Vermengungen, Zusammenflüssen und Adaptionen. Doch offenbar sind Menschen bereit, das, was unsere Gesellschaft so wunderbar und reich gemacht hat, auf dem Altar der Homogenität zu opfern. Genauso sind sie bereit, auf dem Altar des Antiterrorkampfes ihre Bürgerrechte zu opfern. Doch beides ist eine Illusion. So wie es keine absolute Homogenität gibt, kann es auch keine absolute Sicherheit geben.

Diskussionen über Herkunft und Heimat wehren Sie gern ab mit der These, es sei zwar wichtig, woher man kommt, aber wichtiger sei, wohin man geht. Schließen Sie da von sich auf andere?

Ich glaube, die meisten Menschen leben im Hier und Jetzt. Sie wollen nicht reduziert werden auf ihre Herkunft, sie wollen nicht definiert werden durch eine Vergangenheit, die Jahre oder Jahrzehnte zurückliegt.

Was ist dann Heimat für Sie?

Oh, das ist ein sehr komplexes Verhältnis. Denn die untergegangene Heimat verschwindet nie völlig. Sie wird von der Familie auf sehr besondere Weise am Leben gehalten. Einerseits wird die Heimat verherrlicht und geradezu heiliggesprochen als das untergegangene Paradies. Andererseits wird sie dämonisiert und zum Bösen schlechthin erklärt, denn sonst hätte man ja nicht fliehen müssen. Deshalb sind zum Beispiel die Exilkubaner in den USA die radikalsten Gegner eines Abkommens mit Kuba, weil es für sie das Land der Castros und also des Teufels ist. Das ist typisch, wenn die Beziehung zur Heimat erstarrt ist und kein normaler, alltäglicher Umgang stattfindet.

Gilt das für Ihre Beziehung zu Bulgarien auch?

Als Schriftsteller bin ich in einer besonderen Position, weil ich mich selbstverständlich mit dem Land meiner Herkunft beschäftige. Sie holt einen ein, ob man das will oder nicht. Die Heimat kann man so wenig verlieren wie ein altes Hemd, das man in einem Hotelzimmer liegen lässt. Denn prompt wird man am nächsten Tag von einer netten Dame angerufen, die sagt: Oh, Sie haben Ihr Hemd bei uns vergessen, wir schicken es Ihnen gleich nach. So wird einem die Heimat immer wieder nachgeschickt. Dafür sorgen auch die wohlmeinenden Leser, die fragen: Warum schreiben Sie nicht in Ihrer Muttersprache?

Sie kennen als Vielreisender vermutlich mehr Hotelzimmer und Pensionen als andere Autoren. Gehen Sie lieber fort oder kommen Sie lieber an?

Ich komme ja nie an. Das habe ich irgendwann als Segen dieser besonderen biografischen Konstellation akzeptiert: Dass man die Fremde genießt. Dass man das Befremden, das einen befällt, als Gewinn betrachtet. Dass man sich nicht unwohl fühlt, sondern herausgefordert. Ich sehne mich manchmal sogar danach, in die Fremde hineinzufallen. Wir denken in politischen Diskussionen viel zu wenig darüber nach, welche positiven Aspekte die Auseinandersetzung mit der Fremde hat.

Und Sie können immer noch etwas Neues entdecken in einer globalisierten Welt, wo noch in der letzten Wüstenecke ein Cola-Automat steht?

Das ist eine Frage der Reisestrategie. Viele Leute erleben die Welt so uniform, wie Sie es andeuten, weil sie nur die Infrastruktur des Massentourismus nutzen. Doch sie brauchen nur von der Autobahn abzubiegen, dann können sie fünf Minuten später schon auf völlig unbekanntes Terrain geraten. Aber ich gebe Ihnen recht: Die Gefahr, dass uns die Fremde ausgeht, ist größer als die Gefahr, dass wir entfremdet werden.

