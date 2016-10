„Heia Safari“ und Völkermord Erstmals zeigt das Deutsche Historische Museum in Berlin eine Gesamtschau der deutschen Kolonialgeschichte. Die Spuren reichen bis in die Gegenwart.

Eine „Deutsche-Reichs-Kolonialuhr“ tickt im Deutschen Historischen Museum in Berlin. © dpa

„Kein Sonnen-Untergang in unserem Reich“ steht auf einer mit Schlangen, Elefanten und einem Panzerkreuzer verzierten Standuhr. Wie kaum ein anderes Objekt in der neuen Berliner Ausstellung zur deutschen Kolonialgeschichte beschreibt die „Reichs-Colonial Uhr“ den Geltungsdrang des Deutschen Reichs Ende des 19. Jahrhunderts.

Eine Scheibe im Ziffernblatt zeigt die Ortszeiten in den Kolonien an - von Togo im Westen Afrikas bis nach Ozeanien markieren die Zeiger den Versuch von Kaiser Willhelm II., nach Briten und Franzosen auch selber „einen Platz an der Sonne“ zu ergattern.

Mit einer großen Ausstellung geht das Deutsche Historische Museum (DHM) jetzt erstmals der Geschichte des deutschen Kolonialismus nach. Es ist höchste Zeit. Das Thema sei in deutschen Geschichtsmuseen bis heute weitgehend ignoriert worden, sagt die amtierende DHM-Präsidentin Ulrike Kretzschmar vor der Eröffnung an diesem Freitag (bis 14. Mai 2017).

Dokumente, Alltagsobjekte und Fotografien beschreiben die rund 30-jährige Herrschaft deutscher Kolonialherren in Teilen von Afrika, Asien und Ozeanien. In den acht Räumen werden dabei auch die politischen und ideologischen Hintergründe der Expansion nachgezeichnet. Gleich am Anfang der Schau ist die Schlussakte der Berliner Afrika-Konferenz von 1884/85 zu sehen, mit der sich Vertreter von 14 Nationen über die Aufteilung des afrikanischen Kontinents verständigt hatten.

Der Kolonialismus sei „Geschichte, die nicht vergehen will“, sagt der Historiker und Afrika-Experte Jürgen Zimmerer. Die Auswirkungen der Fremdherrschaft über weite Teile Afrikas seien bis heute zu spüren - etwa in den Folgen des Landraubs in „Deutsch-Südwest“, dem heutigen Namibia, oder im Vernichtungskrieg gegen die Herero.

Das Kolonialsystem war so etwas wie die Generalprobe für die spätere Unterwerfung Osteuropas und des Balkans durch Hitler-Deutschland. „Die Hereros sind nicht mehr deutsche Untertanen“, schreibt etwa General Lothar von Trotha („Ich der große General“) im damaligen Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, in einem offenen Brief an die Herero. „Innerhalb der deutsche Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr erschossen“, droht er. „Ich nehme keine Weiber oder Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen.“ Ein Foto aus dem Album des Nürnberger Hauptmanns Friedrich Stahl zeigt ein „Konzentrationslager“ in Swakopmund.

Ob ein Tropenhelm mit Pickelhaube oder ein blütenweißes Kleid für die Hitze - die Kolonialherren und ihre Frauen bestanden auf Distinktion und „Rassentrennung“. Und wenn das nicht reichte, stellten die Militärs vorsorglich das britische Maxim-Maschinengewehr zur Einschüchterung auf.

Doch Abenteurer und Missionare durchbrachen immer wieder diese Grenzen. In der chinesischen Kolonie Tsingtau etwa gelang es Einheimischen, in der „Europäerstadt“ Grundstücke zu kaufen und dort zu wohnen. Die Umkehrung der Verhältnisse war verpönt - doch sie war möglich, wie zahlreiche Fotos zeigen.

Daheim in Deutschland wurden Straßen unterdessen nach Kolonien benannt, in Völkerschauen die „Eingeborenen“ vorgeführt, Naturforscher machten sich auf den Weg nach Übersee und der „Sarotti Mohr“ wurde zur beliebten Schokoladen-Marke und einem Karnevalskostüm.

Der Mythos einer geordneten Welt hielt sich auch nach dem Verlust der Kolonien mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Versailler Vertrag 1919. Mit seinen Erinnerungen „Heia Safari! Deutschlands Kampf in Ostafrika“ strickte Kommandeur Paul von Lettow-Vorbeck an der Legende weiter. Das Buch wurde ein Bestseller und in der NS-Zeit Pflichtlektüre an der Grundschulen. (dpa)

