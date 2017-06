Hauptsache frei Jazz wird nie Mainstream sein und ist trotzdem die Basis der Popmusik – weil in diesem Genre der Kommerz keine Rolle spielt.

Kristin Amparo, Jahrgang 1983, ist eine schwedische Sängerin mit kolumbianischen Wurzeln und spielt mit ihrer Band beim XJAZZ-Festival in Radebeul.

Ist Jazz eigentlich wichtig?

Ich sage: Ja, unbedingt.

Auf jeden Fall ist Jazz wichtig für mich und für viele Menschen auf der ganzen Welt. Jazz ist ein Raum, in dem ich ausdrücken kann, was ich gerade fühle. Wenn ich gemeinsam mit anderen Musikern vor einem Publikum Jazz spiele, dann fühle ich mich oft mit einer einzigartigen Quelle der Energie und des Lichts verbunden. Manche nennen es Gott, ich nenne es Liebe. Es lässt mich entspannen, und gleichzeitig kann ich mich konzentrieren. Und oft spüre ich, wie die heilenden Kräfte der Musik durch meinen Körper, meinen Geist und meine Seele strömen.

Manchmal entsteht eine Verbindung zwischen jeder einzelnen Person im Raum, in dem du spielst. Darin liegt die Magie, und danach strebe ich als Musikerin. Ein Stillstand der Zeit, der wie eine Ewigkeit wirken kann. Vielleicht lässt es sich noch besser als ein Raum außerhalb der Zeit beschreiben. Hier ist Frieden. Hier ist Liebe. Der sichere Ort, an dem du Energie und Mitgefühl tanken kannst. An dem ich mich bescheiden fühle und dankbar dafür, in diesem Leben Musikerin zu sein. Wenn ich mich manchmal (und das kommt hin und wieder vor) als Künstlerin hinterfrage oder die Entscheidung, Vollzeitmusikerin zu sein, dann erinnere ich mich an diese Momente und spüre, dass ich auf dem richtigen Weg bin.

Musik, das sind Schwingungen, die uns ein Gefühl von Verbundenheit geben. Ich glaube, das passiert einfach, weil wir uns vor den direkten Auswirkungen dieser Schwingungen nicht verstecken können. Diese Schwingungen übertragen Gedanken – nicht nur durch unsere Ohren, sondern durch alle unsere Körperteile. Und wenn du es schaffst, die Musik ihre Aufgabe erfüllen zu lassen, ohne deine Emotionen zu kontrollieren, sondern einfach mit ihnen mitzugehen, dann kann die Musik gebündelte Energie freisetzen und dich auf diese Art heilen.

Manchmal bringt dich die Musik zum Weinen. Vielleicht weckt ein bestimmtes Lied eine versteckte Erinnerung in dir. Zum Beispiel ein wunderschöner Liedtext, ein Trommelschlag oder einfach ein paar Akkorde einer Orgel, die dich in eine andere Zeit zurückwerfen, und du fängst an zu weinen. Das ist gut. Ich glaube, wir weinen zu selten. Jemand hat mir mal gesagt, wenn du weinst, gießt du schlichtweg den Garten deiner Seele.

Manchmal bringt dich die Musik zum Schmunzeln und Lachen, was wunderschön ist. Wenn dich die Musik zum Tanzen bringt, dann ist das großartig.

Jazz ist außerdem ein Ort, an dem mich die Musikindustrie nicht erreicht. Sie nennt mich eine „Grenzgängerin“, was heißen soll, dass ich mich nicht nur in einem Genre bewege. Ich würde mich als Musikerin und Komponistin bezeichnen, die viel herumreist und sich von all der Musik und all den Musikern inspirieren lässt, die sie trifft. Ich liebe es, mich als Musikerin und als Person weiterzuentwickeln, und ich liebe es, Musik zu erkunden, die ich interessant finde. Ich folge einfach meinem Bauchgefühl und mache, was ich will. Das passt anderen vielleicht nicht immer, aber das ist unwichtig. Wichtig ist, dass ich Musik wirklich liebe. Vor allem Rhythmen, Schlagzeug, wiederkehrende Muster und das großartige Gefühl, dass Musik aus verschiedenen Teilen der Welt miteinander verbunden ist. Wie eine Art Fusion. Musik aus meiner Heimat Kolumbien, die Cumbia, kann die gleichen Rhythmen haben wie bestimmte Folklore-Musik aus Vietnam. Genauso wie die Rhythmen aus der schwedischen oder deutschen traditionellen Volksmusik auch in Ländern wie Südafrika oder im Senegal auftauchen können. Ich finde das wunderschön.

Ich glaube, das Wirtschaftssystem, das wir offenbar akzeptiert haben, setzt die Maßstäbe für unseren Lebensstil, unsere Lebensentscheidungen und lässt uns Künstler glauben, dass wir nur das eine oder das andere sein können. Um unsere Leidenschaft und Energie nur einem Produkt zuzuwenden – einem Produkt, das sich verkaufen lässt. In der Musikindustrie geht es nur ums Geld.

Im Jazz ist das anders. Wenn ich Jazz singe oder komponiere, dann wiederhole ich keine Phrase, auch nicht ein einziges Mal, wenn ich das nicht will.

Ich habe auf der ganzen Welt Musiker getroffen, die dieselben traditionellen Jazzsongs spielen, und trotzdem klingt kein Song wie der andere. Jeder Musiker hat seinen eigenen Charakter und seine eigene Sichtweise auf die Musik, auf sein Instrument und darauf, wie er das Stück angeht, das er spielt. Wenn ich Folk spiele, Pop, Rock oder was auch immer, dann greife ich auf all das zurück, was ich im Jazz gelernt habe.

Die Präsenz und die Art und Weise Energie zu erzeugen sind für mich der Schlüssel dazu, gerne Musik zu machen, egal, welches Genre ich singe oder spiele. Diese Fähigkeiten entwickeln sich durch das Lernen, Spielen und Hören von Jazz.

Das Programm im Netz unter: www.dynamitekonzerte.com

zur Startseite