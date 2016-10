Hauptsache, es fasst sich gut an Die Frankfurter Buchmesse beginnt mit einem englischen Schwergewicht auf drei Beinen.

Der englische Malerfürst David Hockney war am Dienstag Stargast zum Start der Frankfurter Buchmesse, wo in diesem Jahr die Kunst im Zentrum steht. Die Messe öffnet am Wochenende für das allgemeine Publikum. © dpa

Das ist das Tolle am Buchmarkt. Für jeden ist was dabei. Wer gern etwas liest über weiße Hunde mit rosa Schleifchen, wird ebenso fündig wie der Liebhaber von rosa Schleifen, die an Damen befestigt sind. Jeder Krimileser bekommt was zum Gruseln aus dem eigenen Vorgarten. Und auch die Neugier wird aufs Beste befriedigt. Zum Beispiel mit den ersten Büchern zur Geschichte des Bundesnachrichtendienstes. Die Edition aus dem Chr. Links Verlag ist auf 13 Bände angelegt und wird auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt.

Bis zum Sonntagabend präsentieren rund 7 100 Aussteller aus über 100 Ländern ihre aktuellen Programme. Rekordzahlen meldet in diesem Jahr das Zentrum der Literaturagenten. Mehr als 700 Trüffelsucher feilschen an den Tischen um internationale Autoren und Lizenzen. Dort werden die Bestseller von morgen gemacht, mitsamt dem Vermarktungsrattenschwanz: Filme, Spiele, Bettwäsche. Nicht zufällig spricht die Branche lieber von Inhalt, neudeutsch Content, als von Büchern.

Der Trend geht ohnehin weg vom Lesen längerer Texte. Schon fühlt sich die werte Twittergeneration überfordert. Sie will Fan und Follower sein, aber nicht vierzig Seiten am Stück konsumieren. Nur die neuen Titel von Joanne K. Rowling und Cornelia Funke reißen die Herbstbilanz der Branche raus. Sonst aber wird das einstige Leitmedium Buch zunehmend zum Unikat, zum Raumschmuck – ein Luxusprodukt wie entspiegelte Zitronenpressen aus Platin. Hauptsache, es fasst sich gut an.

Da kann der Engländer David Hockney mitreden. Der Maler zeigt das gewichtigste Werk auf der Buchmesse: 35 Kilo Selbstdarstellung. Er hat das Umschlagbild mit der Hand gezeichnet, das Vorwort mit der Hand geschrieben und die vorgestellten Werke mit eigener Hand ausgewählt. Das Ganze ist für 2 000 Euro zu haben, samt Begleitband und exklusivem Buchständer mit drei Beinen in Rot, Gelb und Blau.

Die Kunst steht im Mittelpunkt dieser Messe. David Hockney hat Bilder mitgebracht, die er auf dem Tablet-Computer verfertigte. Begeistert erzählt der 79-Jährige, wie er da ganz ohne Pinsel, Farbe, Wasser und Leinwand malt. Auch das Läppchen zum Pinselabwischen wird eingespart. Das trifft die Pinselläppchenindustrie hart.

Diesen Schock des digitalen Umbruchs hat der Buchmarkt längst hinter sich. Es gibt genug andere und wirklich ernsthafte Probleme. Wie sollen Bücher Brücken bauen, Wissen verbreiten und Erfahrung vermitteln, wenn ein Teil des Publikums die Brücken abbricht? Wie sollen die Kreativen Verständigung und Dialog ermöglichen, was sie sicher gern tun, wenn Fundamentalisten und Fanatiker auf Dialog pfeifen? Wie sollen Autoren, Buchhändler und Verleger zur gesellschaftlichen Meinungsbildung beitragen, wenn sich die Meinung auf den Dreiwortsatz „Merkel-muss-weg“ reduziert? All die hehren Gedanken, die am Dienstagabend zur Eröffnung der Buchmesse in Frankfurt formuliert wurden, treffen vor allem jene, die solchen Gedanken zustimmen. Und dann kommt lange nichts. „Die Zeit ist von Spaltung, Dissens und Konfrontation geprägt“, sagte Heinrich Riethmüller. Der Chef des Börsenvereins des Buchhandels kritisierte am Dienstag vor allem die Türkeipolitik der Bundesregierung. Er vermisst den entschiedenen Protest angesichts von mehr als 130 Autoren und Journalisten, die derzeit in türkischen Gefängnissen sitzen. „Freiheitliche und demokratische Werte werden Nützlichkeitserwägungen geopfert, etwa im Gegenzug dafür, dass die Türkei für uns den Flüchtlingszuzug regelt oder dass Truppenstützpunkte erhalten bleiben“, so Riethmüller.

Einen Trost spendet der meerblaue Auftritt der Niederländer und Flamen, die in diesem Jahr Gast der Buchmesse sind.

