Hauptsache beliebig Deutschland setzt beim diesjährigen Eurovision Song Contest auf importierte Musik. Wie verfehlt das ist, beweist allein schon ein Konzert in der Dresdner Scheune.

Warum nicht mal jemanden zum ESC schicken, der es drauf hat? So wie das in Leipzig gegründete Pop-Duo Malky, das beim Konzert in Dresden das Publikum mit eigenen Songs zum Jubeln brachte. © Sony

Am kommenden Donnerstag führt sich Deutschland mal wieder selbst vor. In Köln geht der dreistündige ESC-Vorentscheid über die Bühne; aus fünf Kandidaten wird dabei ausgesiebt, wer am 13. Mai beim Finale des Eurovision Song Contests in Kiew die Vorjahresplatzierung verteidigen darf. 2016 hatte die dazumal Auserwählte ihre identische Mission vorbildlich erfüllt. Jamie-Lee – erinnert sich noch irgendwer an das kulleräugige Manga-Mädchen? – rauschte, wie bereits Kollegin Ann Sophie im Jahre 2015, auf den letzten Platz. Die Welt grinst, Deutschland grübelt.

Vor allem darüber, warum die Damen und Herren beim Norddeutschen Rundfunk (NDR), die hierzulande für den wichtigsten europäischen Musikwettbewerb zuständig sind, aus den beiden Totalpleiten nichts lernen wollten. Ungerührt halten sie am Prinzip fest, das sich eben nicht bewährt hat. Es sei denn, der letzte Platz ist tatsächlich das Ziel.

Wieder wurden fünf völlig unbekannte Talente aus dem Hut gezogen, die man zuvor intern aus einem Becken mit 2 000 Bewerbern fischte. Beim Vorentscheid bleiben nach einer ersten Hit-Nachsingrunde drei im Rennen, die sich am eigens eingekauften ESC-Song versuchen dürfen. Zwei von ihnen singen schließlich die zweite Nummer und am Ende darf das TV-Publikum, wie bereits bei allen Entscheidungen zuvor, bestimmen, wer mit welchem Lied nach Kiew fliegt. Besonders kurios mutet dabei an, dass in jedem Fall ein importierter Song für Deutschland punkten soll. Klar, hier gibt’s ja keinen, der ein paar prickelnde Töne setzen könnte.

Nur deshalb kaufte der NDR von einem Schreiber-Trio aus der Norwegerin Marit Larsen, dem Amerikaner Tofer Brown und dem Briten Greg Holden ein Werk namens „Wildfire“ an. Die Amerikaner Lindy Robbins, Lindsey Ray und Dave Bassett lieferten mit „Perfect Life“ Song Nummer zwei zu. Hauptsache beliebige Popware, ja stilistisch kein Aufsehen erregen. NDR-Unterhaltungschef Thomas Schreiber schwärmt derweil von „fünf spannenden Kandidatinnen und Kandidaten, die uns in intensiven Studiosessions musikalisch und mit ihrer Performance überzeugt haben und die sehr unterschiedlich sind“. Verrückt, sie sind sogar irgendwie unterschiedlich. Na, das wird ja ein aufregender Wettbewerb …

Sollte das Wunder geschehen und Axel Feige oder Felicia Lu oder Helene Nissen oder Levina oder Yosefin (man merke sich unbedingt die Namen!) im finalen Titelkampf jegliche Konkurrenz niedersingen, bliebe der Triumph dennoch ein geborgter. Die hiesige Kreativszene guckt schließlich komplett in die Röhre, sie hat mit dem Ganzen nichts zu tun. Deutschland ist der drittgrößte Musikmarkt der Welt – und die Welt drumrum bekommt, auch dank der NDR-Politik, nicht mit, was da so alles an neuer Musik brodelt. Dabei ist’s so einfach: Thomas Schreiber könnte samt seiner Truppe mal etwas ganz Verrücktes machen, mit offenen Ohren und Augen durchs Land reisen. Täglich servieren gänzlich unverbrauchte Musiker in Hunderten Klubs Großartiges. Originelle Musik, selbst geschrieben, selbst – und damit überzeugend – interpretiert. Kein Klingklang vom Fließband, sondern Songs, durch die unüberhörbar Herzblut pulst.

Wie am Mittwoch in der Dresdner Scheune. Zum einen setzte das Dresdner Duo Ätna mit knackigem und zugleich filigranem Elektropop das Publikum ruckzuck unter Strom. Die 300 Zuhörer und ein bisschen sich selbst berauschte anschließend das in Leipzig als Duo gegründete und jetzt zum Quintett gewachsene Unternehmen Malky. Der oberflächlich betrachtet kurios anmutende Mix aus 60er-Jahre-Pop, Soul, einer Prise Western-Attitüde, etwas Rock und Folk schüttelte sich zu einem Cocktail zurecht, der in die Beine ging, die Seele antippte und den Kopf freiblies. Fast zwei Stunden lang tropften hier die Song-Perlen. Ausgefeilt gesetzt, griffig arrangiert, mit politisch aufgeladenen, wehmütigen oder kämpferischen Texten bestückt – nie beliebig und damit das Gegenteil von dem, was beim ESC aufgefahren wird. Beide Bands würden der deutschen Pop-Szene in Kiew Ehre machen, egal, wie viele Punkte sie einsammelten. Aber nein, das passt dem NDR nicht ins Konzept.

zur Startseite