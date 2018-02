TV-Tipp Hat Borchert sich vertan? Im neuen „Zürich-Krimi“ bekommt es Anwalt Borchert mit einem Einbrecher zu tun, der einen Villenbesitzer eiskalt abgestochen haben soll.

Der Borchert ist seine Passion: Christian Kohlund spielt zum vierten Mal den unkonventionellen Anwalt aus Zürich. © ZDF

Der Kleinkriminelle Tim stellt sich der Polizei: Bei einem Einbruch in eine Villa am Zürichsee ist er über eine blutüberströmte Leiche gestolpert. Jedenfalls behauptet er das. Die Anwältin Dominique Kuster (Ina Paule Klink) vertritt den jungen Mann und holt sich Hilfe bei ihrem Kollegen Thomas Borchert (Christian Kohlund). Der ist zwar eigentlich außer Dienst, aber inoffiziell und unkonventionell dann doch zur Stelle. Zum vierten Mal ist Christian Kohlund als kauziger Anwalt Borchert für die ARD im Einsatz. Es gebe ja ein unglaubliches Angebot an Krimistoffen, sagte der Schauspieler. Der Anwalt Borchert hebe sich da ab. „Das ist eine gebrochene Figur, jemand, der sich oft vertan hat im Leben.“ Laut Kohlund eine wunderbare Rolle. „Der „Borchert“ ist meine Passion.“ Im Mai und Juni werden zwei weitere Folgen gedreht.

Borchert und seine Kollegin glauben dem jungen Mann und geraten in Gefahr. Für Kommissar Marco Furrer (Felix Kramer) stellt sich der Fall anders dar: Tim Ritter (Ludwig Simon) wurde beim Einbruch vom Hausbesitzer, einem wohlhabenden Bauunternehmer, überrascht und hat ihn erstochen. Tim hatte Stress mit seiner Freundin, weil er keinen Job hat. „Morgen bin ich flüssig“, verspricht er ihr. Naheliegend, dass er das Geld über Nacht nicht auf legale Weise beschafft. Aber ist er in der Lage, jemanden zu töten?

Borchert und Dominique machen weitere Tatverdächtige ausfindig: die Ehefrau des Opfers und deren Bruder, die Erben des Toten. Auch ein Konkurrent des Bauunternehmers gerät ins Visier der Anwälte.

Der von Regisseur und Krimi-Routinier Roland Suso Richter spannend erzählte Fall entwickelt sich zunehmend zu einem Wirtschaftskrimi und läuft dadurch Gefahr, etwas verwirrend zu werden. Zumal auch das Verschwinden einer Freundin der beiden jungen Männer Rätsel aufgibt.

Schließlich ist es ausgerechnet die Macht der Gewohnheit, die den Täter zweifelsfrei verrät.

Zürich-Krimi: „Macht der Gewohnheit“, 20.15 Uhr, ARD

