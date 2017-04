Hasen, Reiter, Sensationen Das Dresdner Theater Junge Generation will an die Nachbarn ran. Dafür geht es neue Wege.

Das passt zum Kraftwerk: Das Theater Junge Generation steht unter Strom. Erst im Dezember hat das Kinder- und Jugendtheater sein neues Haus im Dresdner Zentrum bezogen, da müssen die Theatermacherinnen schon den nächsten Herbst planen. Dabei ist die Orientierungsphase noch im Gange: Intendantin Felicitas Loewe grüßt auf den Gängen auch mal Unbekannte, weil sie noch nicht alle Mitarbeiter der Operette kennt. Passenderweise lautet das Motto der nächsten Spielzeit „Neue NachbarInnen“. Das Binnen-I ist Absicht.

Es soll ab September im TJG nicht nur um direkte Nachbarn im Viertel gehen, „die uns direkt ins Büro reingucken können“, so Loewe, sondern auch um sächsische Nachbarn, Nachbarn in Europa, um neue Bürger. Dabei gibt es wenige Inszenierungen, die sich explizit mit Flucht und Migration auseinandersetzen. Stattdessen sieht der Spielplan nach Business as usual aus: Ein paar bekannte Kinderstoffe wie „Des Kaisers neue Kleider“ für Grundschulkinder, ein bisschen was Lustiges für Kleine wie „Drei miese fiese Kerle“ oder „Wenn Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen“, natürlich auch Klassik: „Leonce und Lena“ für Jugendliche.

Herausragen wird sicher die Weihnachtsinszenierung „Rico, Oskar und das Vomhimmelhoch“, die Uraufführung der vierten, erst im Herbst erscheinenden Rico-Reihe. Regie führt der Dresdner „Tschick“-Regisseur Jan Gehler. Und es gibt die erste Kooperation mit der Operette: „Black Rider“, das Musical von Robert Wilson. Operettendarsteller singen und tanzen gemeinsam mit TJG-Schauspielern – klingt nach viel nachbarschaftlichem Spaß.

