Harry, Hitler und die Katzen Verleger Klaus Schöffling räumt die meisten Preise ab – ein Blick zurück und einer voraus aufs Literaturjahr.

Der erfolgreiche Verleger Klaus Schöffling hat ein scheinbar einfaches Rezept: „Wenn Sie eine Suppe essen, wissen Sie nach dem dritten Löffel, ob die Ihnen schmeckt oder ob sie versalzen ist. So ist es bei Romanen auch.“ © salome roessler / lensandlight

Katzenkalender kann jeder. Doch die Katzen vom Schöffling Verlag sind besonders. Sie haben Charakter. Sie lassen sich auch nicht bestechen, wenn sie von weltberühmten Literaten gelobt werden. Den ersten Anstoß gab der hauseigene Kater Willi. Inzwischen erscheinen auch kluge Kalender für Reisende, Rosenliebhaber und Gartenfreunde. Damit werden Projekte subventioniert, die nicht sofort den großen finanziellen Erfolg versprechen – Lyrikbände, Ausgrabungen und Tausendseiter verlangen zunächst mal Mut.

Für Mut und hochkarätige Überraschungen ist der Verlag von Ida und Klaus Schöffling bekannt. Mit dem Frankfurter Unternehmen sollte jeder Rückblick aufs Literaturjahr beginnen. Diesmal erst recht, denn es gab prächtige Lorbeerkränze für das Haus und seine Autoren. Der Leipziger Buchpreis ging an Guntram Vesper für den monumentalen Heimatroman „Frohburg“ und an Brigitte Döbert für die Übersetzung des serbischen Jahrhundertwerks „Die Tutoren“. Die Dresdnerin Franziska Gerstenberg erhielt den Sächsischen Literaturpreis und Ulrike Almut Sandig eine Einladung zur Mainzer Poetikdozentur.

Das Magazin Buchmarkt kürte Klaus Schöffling zum Verleger des Jahres. Auf die Frage, welchen Preis er noch bekommen müsse, um sich den Bart abzuschneiden, sagt er: „Da müsste Stockholm im Spiel sein und ein Schöffling-Autor den Literaturnobelpreis bekommen.“ Was nicht ist, kann noch werden. Nach dem angesehenen Binding-Kulturpreis gibt es im März erst einmal den Kurt Wolff Preis.

Noch schöner wäre das alles mit Juli Zeh. Doch die Schriftstellerin, die mit vier Romanen, mit Essaybänden und Theaterstücken bei Schöffling zu Hause war, wechselte zu Luchterhand und damit ins Konzernreich von Random House. Ihr satirischer Dorfroman „Unterleuten“ war das vergnüglichste, intelligenteste Buchereignis des Jahres und mit rund 150 000 verkauften Exemplaren auch eines der erfolgreichsten. Experten bemängeln freilich, dass der Wind im Buch aus Südost kommt, wo er doch sonst in Brandenburg meist aus Südwest weht. Im Vorspann von Romanen sollte künftig der Hinweis stehen, dass nicht nur das Personal, sondern auch der Wind frei erfunden ist.

Die sinnliche Kurve der Oberlippe

Das Jahr begann mit einem Paukenschlag. Hitlers Hetzschrift „Mein Kampf“ kam offiziell auf den Buchmarkt. Eine wissenschaftlich kommentierte Ausgabe war überfällig, denn Verbote steigern nur das Interesse. Die erste Auflage war sofort vergriffen, Interessenten boten im Internet das Vielfache des Ladenpreises. Inzwischen hat sich das Werk mehr als 80 000-mal verkauft. Bleibende geistige Schäden wurden noch nicht vermeldet. Buchhändler erzählen, dass sich unerwünschte Leser allein durch den Preis erfolgreich abschrecken lassen. Für 59 Euro kann man drei Sarrazin in der E-Book-Ausgabe kaufen. Thilo Sarrazin hat Adolf Hitler auf den Bestenlisten mit dem neuen Band „Wunschdenken“ geschlagen und wurde vom Magazin Cicero erstmals in den Olymp der 500 einflussreichsten deutschen Intellektuellen aufgenommen. Endlich jemand, der genau weiß, „warum Politik so häufig scheitert“. Aber ihn fragt ja keiner, nicht mal die AfD. Was nicht ist, kann noch werden.

Erwartete Wendungen sind jederzeit möglich, wie das Beispiel von Harry Potter zeigt. Niemand hätte das Häuschen der Erbtante darauf verwettet, dass die Autorin Joanne K. Rowling ihren Goldesel nach sieben Büchern wirklich killen würde. Sie ließ ihr Publikum lediglich warten. Dann kehrte der Zauberlehrling als Erwachsener zurück samt Ministeriumsjob und Familie. Bevor er zwischen zwei Pappdeckel kam, trieb er sich auf der Londoner Theaterbühne herum. Auch im Film kennt sich die Autorin aus. Für „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ schrieb sie ihr erstes Drehbuch. Die deutsche Fassung ist ab Mitte Januar nachzulesen. Die Fortsetzung folgt gewiss, bis Harry ins Seniorenheim kommt und seine Urenkel viel zu erzählen haben.

Im Januar kommt auch ein neuer Band von Jojo Moyes heraus, und schon der erste Satz sagt alles: „Er sah ihr gelbes Kleid, bevor er sie sah, glühend im Abendlicht, ein Leuchtfeuer am anderen Ende der Stallungen.“ Und so geht es weiter mit dem himmlischen Duft ihres Haares und der sinnlichen Kurve der Oberlippe. Das haut den stärksten Rittmeister um und Stallburschen sowieso. Edle Pferde und vernachlässigte Kleinkinder kommen natürlich auch vor, denn die Autorin hat ihre Leserinnen noch nie enttäuscht. Prompt steht sie wochenlang auf den Bestenlisten. Demnächst also „Im Schatten das Licht“.

Und weil es gerade gut läuft beim Galopp, darf die Konkurrenz mit den Hufen scharren. Suhrkamp sorgt auf den Bestenlisten für Nachschub und bringt in zwei Wochen den nächsten Roman aus der Neapel-Saga der italienischen Geheimnisträgerin Elena Ferrante heraus. Sie war die Überraschung des Jahres. Standhaft verweigerte sie jede Auskunft über die eigene Person mit der Begründung: „Bücher brauchen keine Autoren mehr, wenn sie einmal geschrieben sind.“ Das Mysterium um die große Unbekannte verstärkte das Interesse an ihren Büchern noch. Ein Team von Journalisten aus vier Ländern hat nach eigenen Angaben das Pseudonym enttarnt. Sie sind der „Spur des Geldes“ nachgegangen, also der Honorarüberweisung. Demnach soll es sich bei der Schriftstellerin um Anita Raja handeln, 1953 in Rom geboren, Tochter eines städtischen Angestellten aus Neapel und einer Jüdin, die während der NS-Zeit aus Deutschland floh.

„Die Geschichte eines neuen Namens“ heißt der nächste Band passenderweise. Er erzählt wieder von den zwei jungen Frauen, die bereit sind, einen hohen Preis für ein selbstbestimmtes Leben zu zahlen. Der Titel des dritten Bandes, „Die Geschichte der getrennten Wege“, lässt Böses ahnen für die beiden Freundinnen.

Was ein Frühstücksei denkt

Ein Millionenerfolg dürfte sich für die junge Autorin Sharon Dodua Otoo kaum prophezeien lassen, auch wenn sie den 40. Ingeborg-Bachmann-Preis gewann. In ihrem Siegertext wagte ein Frühstücksei den Aufstand. Die gebürtige Britin, die ihre Wurzeln in Ghana hat, erzählt mit Scharfsinn, Humor und Herzlichkeit. Der Verlag S. Fischer veröffentlicht ihre ersten Novellen im Taschenbuch: „die dinge, die ich denke, während ich höflich lächle …“

So könnte ein Band des schreibenden Försters Peter Wohlleben heißen, denn bei ihm denken und lächeln sogar die Bäume und Tiere. Seine Erklärungen – mit sensationellen Auflagen sogar in Nordamerika – setzt er im März mit einer „Gebrauchsanweisung für den Wald“ fort. Dann geht es um Mücken und Zecken, um Tierspurenlesen und Beerenpflücken. Wahrscheinlich denken und lächeln Blaubeeren auch? Was nicht ist, kann noch werden.

zur Startseite