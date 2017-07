Harmonie mit Risiko Freddie Mercury und Queen waren Champions. Der Dokfilm „Queen behind the Rhapsody“ erinnert an die Band.

Freddie Mercury bei einem Auftritt in London im Jahr 1985. © dpa

Sie konnten sich nicht vorstellen, dass die Leute auch 40 Jahre später noch hingerissen sein würden von einem Lied wie „Bohemian Rhapsody“. Freddie Mercury schrieb es 1975, indem er aus drei Songs einen machte. „Das Ganze sollte pure Harmonie ausstrahlen, hatte aber auch einen mächtigen Risikofaktor“, erzählt Mercury in der Doku „Queen behind the Rhapsody“. Hits wie „You’re my best friend“, „Somebody to Love“, „We Are the Champions“ oder „I was Born to Love you“ sind unvergessen.

Roger Taylor und Brian May gründeten im April 1970 die Band „Queen“. Hinzu kamen der Bassist John Deacon und Sänger Freddie Mercury. Bis zu Mercurys Tod im November 1991 blieb die Band zusammen. „Der Name war schon etwas pompös. Aber Freddie wollte ihn“, erinnert sich Roger Taylor. „Er war immer sehr fleißig, hat sich das Spielen selbst beigebracht und machte bei verschiedenen Bands mit. Er hatte allerdings keine Erfahrung. Außer der, dass er Cliff Richard vorm Spiegel nachmachte“.

Brian May erinnert sich, dass alle in der Band ziemlich arrogant gewesen seien, aber im Grunde nicht wussten, warum. Ab 1986 waren wegen Mercurys HIV-Erkrankung keine Tourneen mehr möglich. Nach Mercurys Tod und dem „Freddie Mercury Tribute Concert“ arbeiteten May und Taylor an Aids-Projekten mit und traten weiter als „Queen“ auf. Die Musiker gaben alles, tranken alles, nahmen alles. Krankheiten und Zusammenbrüche waren die Folge.

Über größere Zerwürfnisse unter den Bandmitgliedern wurde allerdings nichts bekannt. John Deacon zog sich Ende der 1990er-Jahre aus dem Musikgeschäft zurück. Er sagt ebenso wie die beiden anderen noch lebenden Bandmitglieder, dass es ihnen nie um den Kommerz gegangen sei.

Die Doku von Simon Lupton und Rhys Thomas lebt ausschließlich von den Aussagen der Bandmitglieder und von Konzertmitschnitten. Musikkritiker und Familienangehörige wurden nicht befragt. Der anfangs noch bartlose Freddie Mercury, der heute 70 Jahre alt wäre, ist erst in bunten Outfits zu sehen, später mit Schnauzbart und in Lederklamotten. Er war nicht nur Sänger, sondern auch Komponist und Texter, beim Schreiben aber nicht allzu begnadet, wie er selber zugab. Egal: Zu jeder Band gehört ein Song, der einschlägt – so wie „Bohemian Rhapsody“, der sich mehr als fünf Millionen Mal verkaufte. Worum es in dem Text genau geht, weiß allerdings keines der noch lebenden Bandmitglieder. Taylor meint: „Freddie würde über eine solche Frage vermutlich lachen.“ (dpa)

„Queen behind the Rhapsody“, 21.45 Uhr, Arte

