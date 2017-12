TV-Tipp Haltet den Pelz! Die Fortsetzung des knuffigen Bären-Films „Paddington“ zieht gerade ganze Familien ins Kino. Das ZDF zeigt noch einmal Teil 1.

Mind the gap! Paddington fährt zum ersten Mal mit der Londoner U-Bahn und Rolltreppe. Er sucht in der großen Stadt einen Forscher, findet eine Familie – und eine böse Wissenschaftlerin, die ihn ausstopfen will. © ZDF und Laurie Sparham

Man sieht es ihm wirklich nicht an: Im kommenden Jahr wird der kleine Bär Paddington schon 60 Jahre alt. 1958 brachte ihn der englische Schriftsteller Michael Bond zur Welt, als Held in einer ganzen Reihe von Kinderbüchern. Der liebenswerte Bär mit dem roten Hut, dem blauen Mantel und dem Köfferchen ist ein ziemlich herziger Held. Denn wenn Paddington etwas anstellt, dann nie aus böser Absicht. Er meint es nur gut, ist aber manchmal einfach zu neugierig. Eben wie Kinder.

Seit wenigen Wochen läuft die zweite Verfilmung seiner Abenteuer im Kino. Wie praktisch, dass man sich nun im ZDF noch einmal – oder zum ersten Mal – auch das erste Leinwandabenteuer von Paddington ansehen kann.

Es erzählt, wie der Bär als Einwanderer aus Peru in London ankommt. Seine Tante hat ihn geschickt, damit er hier einen Forscher ausfindig macht. Jetzt steht er da, am Bahnhof Paddington Station, und fühlt sich ziemlich verloren. Bis die vorüberkommende Mrs. Brown sich erbarmt, das sprechende Pelzbündel mit zu sich nach Hause nimmt – aber nur für eine Nacht. Einen Namen gibt sie dem Bären auch: Paddington, nach seinem Fundort. Freilich weiß er nicht, wie man sich in einem Menschenhaus verhalten soll. Bald verursacht er ein ziemliches Chaos. Den ordnungsliebenden Mr. Brown treibt Paddington zur Verzweiflung. Aber den Kindern der Browns gefällt der Trubel großartig. Also darf er bleiben, bis alle zusammen den Forscher gefunden haben. Was ebenfalls turbulent wird, witzig und sogar ein bisschen actionreich: Eine böse Forscherin würde das seltene Exemplar eines sprechenden Bären am liebsten ausgestopft im Museum sehen.

Der Film „Paddington“ ist übrigens ebenfalls ein seltenes Exemplar: Das Kinoabenteuer ist eine Mischung aus Realfilm, in dem echte Schauspieler auftreten, und Animation: Der Bär wurde vollständig per Computer zum Leben erweckt. Das geht nicht selten ein wenig in die Hose. Hier aber sieht es einfach großartig aus.

„Paddington“, 2. Weihnachtstag, 15.15 Uhr, ZDF

