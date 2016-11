Hallelujah Mit 82 Jahren hatte der Song-Poet Leonard Cohen noch jede Menge Pläne. Sein Tod lässt nun nicht nur die Kolibris leer ausgehen.

Die Musikwelt trauert um Leonard Cohen. © dpa

Als ambitionierter junger Dichter wäre Leonard Cohen garantiert erblasst, hätte ihm jemand prophezeit, dass seine Verse einmal durch die Kinderzimmer dieser Welt hallen würden. Das taten sie spätestens zum ersten Mal, als 2001 sein Überhit „Hallelujah“ in der Version von John Cale den Animationsfilm „Shrek“ veredelte. Ein grüner Oger stapft mit Liebeskummer durch die Trick-Szenerie und heult schließlich bitterlich. Schreck durch „Shrek“? Wohl kaum. Als ironieliebender Senior, als Songschreiber und Sänger mit Weltruhm trug Cohen das mit Fassung. Ebenso wie den Gedanken an den Tod. Dass er ihn dann allerdings so schnell holen würde, passte gar nicht in seine Pläne. Wie erst am Freitag durch die Plattenfirma Sony bestätigt wurde, ist der Mann mit dem unverwechselbaren Bariton bereits am Montag im Alter von 82 Jahren in seiner Wahlheimat Los Angeles gestorben. Umgehend wurden in seiner kanadischen Geburtsstadt Montreal die Flaggen auf Halbmast gesetzt.

Gerade erst hatte es noch Grund zum Feiern gegeben. Leonard Cohen war vergangene Woche mit seinem neuen Album „You Want It Darker“ aus dem Stand auf Platz fünf der deutschen Charts hochgerauscht. Obgleich das großartige Werk vor allem auf Moll und schwermütige bis todtraurige Metaphern setzt, war es keineswegs als Abschiedsgesang gedacht. Cohen selbst gab sich Mitte Oktober bei der Erstpräsentation in Los Angeles kein bisschen lebensmüde. Im Gegenteil. Er erklärte, mindestens 120 Jahre alt werden zu wollen, bereits am nächsten Album zu arbeiten und überhaupt vor Ideen zu strotzen. Die Kolibris, seine Lieblingsvögel, über die er bereits etliche Texte geschrieben habe, wollte er unbedingt in einem Song unterbringen. Nun gehen sie leer aus. Genauso wie Cohens Fans, die gehofft hatten, er könnte vielleicht doch noch einmal auf Tour gehen.

Dass der Poet Cohen, Spross einer wohlhabenden, jüdischen Familie, überhaupt zum Pop-Helden wurde, lag nur an seinem leeren Portemonnaie. Weil ihm die Texterei Anfang der 60er-Jahre zu wenig Geld einbrachte, ging er kurz entschlossen nach New York, um in der dort gerade aufblühenden Folkszene seine Verse in Liedform loszuwerden. Ein überaus cleverer Schachzug, wie sich schnell zeigte. Schon sein 1967 veröffentlichtes Debütalbum „Songs Of Leonard Cohen“ mit den umgehend zu Klassikern gereiften Nummern „Suzanne“, „Sisters Of Mercy“ und „So Long, Marianne“ gab das stabile Fundament für eine Legende ab.

Große Werke folgten und 1984 ein Stück für die Ewigkeit: Auf „Various Positions“ brachte Cohen die Hymne „Hallelujah“ heraus, die es nicht nur in den „Shrek“-Soundtrack schaffte, sondern zuvor so oft gecovert wurde, dass kaum noch jemand den Überblick behielt; Kollegen von Bob Dylan bis Bono, von Regina Spektor bis Sarah Connor, von Rufus Wainwright bis Rea Garvey griffen zu, sogar irgendwelche Castingshowsternchen machten sich inzwischen bei Nachsingversuchen lächerlich. Und ein Ende ist nicht abzusehen.

Cohen selbst habe sein Werk vollendet, sei mit sich und der Welt im Reinen gewesen, erklärte sein Sohn Adam. Die Kolibris dieser Welt wird’s nicht trösten.

