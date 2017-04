Halbstark, halbnackt, unaufhaltsam Die Berliner Blödelrocker von Knorkator machen in Dresden das Chaos chartstauglich.

Kuscheln im Heu oder was? Knorkator-Sänger Stumpen in Aktion. © Andreas Weihs

Von all den illustren Bespaßern dieser Republik ist kaum jemand so ernsthaft an sich selbst interessiert wie die Berliner Band Knorkator. Wenn Sänger Stumpen am Sonnabend durch den ausverkauften Alten Schlachthof Dresden singt: „Ich bin der Boss“, dann wirkt das aber derart überspitzt, dass man sich schnell eingemeindet fühlt von diesem Über-Ego mit Glatze.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der ausgebildete Opernsänger bereits längst nackig gemacht, nur ein Slip ziert von Beginn an seinen stark tätowierten Körper, der über das gesamte Konzert unnachahmlich in Szene gesetzt wird. Quasi im Sekundentakt rastet der quirlige jung geblieben-

gereifte Mann aus, und gibt trotzdem stets den kontrollierten Entertainer, dem eine kratzbürstige Berliner Schnauze in die Wiege gelegt wurde. „Die meisten Leute hier im Publikum sind alt, vergriffen und so unbeliebt wie Gitarrist Basti“, sagt Stumpen, aber nicht ohne später alles wieder- gutzumachen: „Es sind so viele schöne Menschen hier, ich werde nächste Woche nach Dresden ziehen, das steht fest.“

Die Berliner Chaostruppe, die Deutschland schon mal beim Eurovision Song Contest vertrat, setzt mit Texten, Klängen und vor allem ihrem erfrischend ungehobelten Auftreten musikalische Gesetzmäßigkeiten außer Kraft. Lieder mit dem F-Wort gehören auch dank Knorkator längst zum popmusikalischen Wertekanon. Zu verdanken hat das die Band nicht zuletzt ihrem Geschick, die Dinge immer etwas anders auszuformen. Da klingt selbst der AC/DC-Welthit „Highway To Hell“ in der weitaus langsameren Knorkator-Version und durch den glasklaren hohen Falsett-Gesang von Stumpen wie in einem Kirchenschiff der Träume. „Wir haben es euch verdient“, sagt der Mann, der bald darauf gar noch mit „Geh zu ihr“ den Puhdys schmeichelt.

Derweil glänzt Bühnenkollege Alf Ator – der mit dem Samurai-Zopf auf der Glatze und eingehüllt in eine weiße Toga – mit brachialen Blödel-Einlagen und Liedern wie „Ich bin böse“, mit denen er Teile der Metal-Szene aburteilt.

„Ich biete euch eine einfache Wirklichkeit“, gibt Stumpen irgendwann zu, als er inzwischen mit Zottelperücke plus Helm plus Keyboard-Krönung ganz den modernen Clown ohne rote Nase gibt. Das ist Anti-Entertainment mit Unterhaltungsfaktor.

Doch wer Knorkator früher in etwas kleinerem Rahmen schon mal erleben konnte, dürfte an diesem Abend eines gespürt haben – nämlich, dass der Band auf ihrem unaufhaltsamen „Weg nach unten“ trotz des derzeitigen Erfolges etwas Entscheidendes verloren gegangen ist. Und zwar die für Knorkator-Verhältnisse kerngesunde Anti-Haltung, nichts bis gar nichts auf die Erwartungen des Publikums zu geben. Da kann man nur hoffen, dass sich „Die meiste Band der Welt“ sich künftig wieder ein wenig weniger anbiedert.

