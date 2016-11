Halb Erlöserin, halb Todesengel Isabelle Adjani spielt bei Arte im Sozialdrama „Rechenschaft“ eine verzweifelte Betriebsärztin.

Ist verzweifelt: Die Betriebsärztin Carole Matthieu (Isabelle Adjani) muss sich mit einer demoralisierenden Unternehmenskultur auseinandersetzen. © arte

Der Mann ist am Ende. Mehrfach hat er versucht, sich das Leben zu nehmen. Vincent arbeitet in einem Callcenter. Ausgezehrt und zitternd sitzt er vor der Betriebsärztin Carole. „Heute hat mich niemand gegrüßt. Sogar die Praktikantin hat sich weggedreht“, stammelt er. „Ich nehme an, dass sie nicht so enden will wie ich, das Gespenst.“ Er fleht die Ärztin an: „Sie müssen mir helfen. Das müssen Sie.“ Und schiebt ihr den Revolver hin. Was wird sie tun?

Im kritischen Sozialdrama „Rechenschaft“ spielt die großartige französische Schauspielerin Isabelle Adjani die mutige und verzweifelte Betriebsärztin Carole. Für Adjani, die schon fünfmal den César als beste Hauptdarstellerin gewann, ist Schauspielerei nicht nur ein Beruf, sondern Bekenntnis. Sie ist zugleich Produzentin des Films, der ihr auf der Seele brennt. Das Drama erinnert an die Tragödie bei France Télécom, wo zwischen 2008 und 2009 über dreißig Angestellte den Freitod suchten.

Der Film von Louis-Julien Petit zeigt in harten, realistischen Bildern menschenverachtende Zustände in einem Callcenter. Im Unternehmen herrscht extremer Leistungsdruck. „Es mag drastisch klingen“, sagt die Hauptdarstellerin, „aber die Zustände erinnern mich an ein Arbeitslager in seiner schlimmsten Form.“

„Rechenschaft“ zeigt eine moderne Arbeitswelt, so Isabelle Adjani, „in der Menschen unter dem Vorwand der Wirtschaftlichkeit ihrer Existenz beraubt werden“. Die Betriebsärztin leidet mit den Angestellten, die „oft wie ein Stück Scheiße“ von den Managern behandelt werden. Aus Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes lassen sie sich nicht krankschreiben, schlucken Medikamente, obwohl sie dringend eine Kur brauchen. Carole kämpft gegen Mobbing, organisiert mit dem Gewerkschafter einen Streik gegen die ausbeuterische Firma, schreckt vor Gewalt als Mittel des Widerstandes nicht zurück. In ihrer tragischen Rolle ist sie halb Erlöserin, halb Todesengel. Am Ende wird sie selbst zum Opfer ihres Kampfes.

Freitag, „Rechenschaft“, 20.15 Uhr, Arte

zur Startseite