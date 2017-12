Hände hoch, Dresden! Rapper Marteria lässt in der Messe Funken sprühen und fast 7 000 Menschen entzückt hopsen.

Der Rapper Marteria in Aktion. © dpa

Dresden. Wohl dem Künstler, der mehrere Identitäten hat und die zur Not auch in einer Show, auf einer Bühne ausspielen kann. Langeweile kann so beim zuhörenden Betrachter gar nicht aufkommen. Marteria hat das Spiel mit den multiplen Persönlichkeiten theoretisch drauf. Und am Mittwoch zog er es auch ganz praktisch durch. In der mit 7 000 entzückten Menschen gefüllten Dresdner Messe inszenierte er sich für den ersten Zugabenblock mal fix als Marsimoto. Abgespeckte Bühnenbesatzung, giftgrünes Licht, ein liebenswerter Irrer mit Maske samt synthetisch auf piepsig gepimpte Stimme – und dann vier Nummern zum Niederknien.

Dem Publikum war allerdings eher nach hopsen und Arme wedeln, dabei ging das, was Marteria in besagter Verkleidung abließ, nicht mehr nur als surreale Party-Kiffer-Hip-Hop-Lyrik durch. Speziell „Der Nazi und das Gras“ hat eigentlich alles, was der alltäglichen Kommunikation gerade fehlt. Von Ironie über die Abwesenheit von Hass bis zur Weitung des eigenen Horizonts. Aber klar, man kann zu diesem Song auch einfach nur feiern. Also: Hände hoch, Dresden! Unentwegt feuerte Marteria sein Publikum an, das derartige Animation allerdings gar nicht nötig hatte. Vom Start weg köchelte der Saal und stand am Ende gar in Flammen. Nach zwei Stunden Show ließ der Rostocker Rapper zu „Feuer“ tatsächlich Flammen aus dem Bühnenboden schießen. 6 758 Menschen folgten zudem seiner Anweisung, sich auf den Messeboden zu hocken und taktgenau mit dem übernächsten Beat aufzuspringen. Einmal derartig in Fahrt, zogen manche nach dem sich anschließenden Finale tatsächlich hüpfend heimwärts in die Nacht.

Regelmäßig beschwor Marteria die Liebe – im Allgemeinen und insbesondere die offensichtlich erwiderte zu den hiesigen Fans. Er ließ seine Band Tempo und Gangart wechseln, die Show mittels Videoclips, Nebelwänden und Funkenflug auch optisch ein Ereignis werden. Und er stellte als Dauerläufer in Bermudashorts einen Streckenrekord auf. Vor allem aber bewies er nachdrücklich, dass deutschsprachiger Hip-Hop keine Ich-hab-die-dickste-Hose-Reime braucht, um Jungs zu packen, dass Mädchen nicht per se auf gefühliges Gesäusel abonniert sind.

Als wäre das Publikum von einem imaginären Quotenbeauftragten arrangiert worden, hatten zu gleichen Teilen Männer, Frauen, Junge und Wenigerjunge einen Heidenspaß. Egal, ob da nun die leicht angekitschten „Lila Wolken“ flogen oder Marteria höchstselbst bei „Bengalische Tiger“ mit einem glutroten Brennstäbchen herumfuchtelte. Ihm nimmt man sowohl den Romantiker als auch den wutschnaubenden Revoluzzer ab. Das einzige Problem: Wer die Texte nicht schon vorher draufhatte, konnte Marterias Versen an diesem Abend kaum folgen. Die Rumpelakustik der Messehalle überlistet nicht mal er.

