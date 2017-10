Hab dich nicht so, Kleines! Der Massenmissbrauch eines Hollywoodmoguls und eine Opfer-Aktion lassen die Debatte über Sexismus wieder aufleben.

Kein Einzelfall: So ließ ein Internet-Anbieter 2008 auf der Funkausstellung in Berlin Models für seine Produkte werben. © dpa

Ich bin ein Sexist. Gut, mit diesem Bekenntnis gehe ich sicher zu hart mit mir ins Gericht. Aber tatsächlich hege ich gelegentlich sexistische Gedanken. Mir gefallen rein ästhetisch zum Beispiel Werbefotos knapp oder gar nicht bekleideter Damen. Auch bei Kampagnen, die als Motiv weder Nacktheit noch Damenhintern noch überhaupt Damen benötigen. Weil die beworbenen Produkte mit Weiblichkeit allenfalls bedingt zu tun haben. Wie bei jenem Internet-Anbieter, der auf Messen junge Frauen in High Heels, Netzstrümpfen und Hotpants herumlaufen ließ. Mit dem Slogan „Klick mich!“ auf einer Pobacke, der das Kleinhirn sofort „Fick mich!“ mitlesen ließ. Oder wie jener sächsische Eishersteller, der zwischen riesigen Softeiswaffeln eine Studentin lustvoll Eis schlecken und sie dabei obenrum nur einen schwarzen BH tragen ließ.

Früher hörte ich beim Betrachten solcher Motive nur eine Stimme im Kopf: „Wow!“ Inzwischen ist eine zweite hinzugekommen. Beide zusammen formulieren den Satz: „Wow – aber voll sexistisch!“ Es sind die Stimmen von Trieb und Verstand.

Sie sind so jung und schön

Ersterer lässt mich Frauenhintern in der Werbung schön und sexy finden. Letzterer erinnert mich daran, dass solche Kampagnen trotzdem niederträchtig, weil eindeutig sexistisch sind. Denn sie reduzieren die Frau auf reine Dekoration, auf ein sexuelles Objekt, permanent willens und verfügbar, außer sie hat gerade keine Zeit, weil der Haushalt erledigt, die Kinderschar bekümmert und das neue Pumpspaar von Jimmy Choo gekauft werden muss. Diese geschlechtsdiskriminierenden Kampagnen sind nicht nur ärgerlich, sondern hoch problematisch: Werbung ist ein Spiegel der Gesellschaft, der Verhaltensmuster reflektiert und stärkt. Sie trägt bei zur Konstruktion und Verfestigung von Geschlechtsrollenstereotypen. Auch und gerade dem Stereotyp ständiger Bereitschaft und Verfügbarkeit. Eben deshalb gibt es immer wieder Verbote sexistischer Werbung.

Welche Wirkung die oft bewusste Ignoranz solcher Erkenntnisse gerade im Zusammenspiel mit bestehenden Machtverhältnissen entfalten kann, zeigt der Fall des US-Filmproduzenten Harvey Weinstein („Herr der Ringe“, „Der Vorleser“). Jahrzehntelang soll er Schauspielerinnen wie Gwyneth Paltrow, Rosanna Arquette und Cara Delevingne sexuell belästigt oder gar vergewaltigt haben. Offenbar war seine gewalttätige Triebhaftigkeit ein offenes Geheimnis. Doch Weinsteins Macht in der gerade auf der Entscheiderebene männlich dominierten Filmbranche und das von vielen geteilte Klischee der ständigen willigen Verfügbarkeit von Frauen einerseits sowie Schmerz, Scham, Angst seiner Opfer haben viele Betroffene lange schweigen lassen. Bis sich dann doch immer mehr von ihnen meldeten und das ganze Ausmaß seiner Untaten klar ist, wurde Weinstein von der eigenen Firma gefeuert. Inzwischen ist er der meistgehasste Mann Hollywoods. Wie hoch das Ausmaß von alltäglichem Sexismus tatsächlich sein könnte, deutet die Kampagne eines Weinstein-Opfers an. Die Schauspielerin Alyssa Milano fordert Betroffene auf, sich mit dem Zeichen #MeToo (ich auch) im Internet als Opfer sexueller Übergriffe zu outen. Und, falls der Mut dazu ausreicht, auch darüber zu berichten.

Mittlerweile sind weltweit Hunderttausende Frauen dem Aufruf gefolgt, allein in Deutschland bis heute Zehntausende. Sie erzählen von herablassenden bis anzüglichen Blicken und Bemerkungen, von Grapschereien, Küssen, Vergewaltigungen. Und ich erschrecke jedes Mal, wenn ich sehe, dass auch eine Freundin oder Bekannte von mir im Internet postet: #MeToo.

Nun kann allein das #MeToo vieles signalisieren, vom schweren Missbrauch bis zum harmlos gemeinten Kompliment eines Gentlemans. So wird zurzeit viel debattiert über einen Facebook-Post der Berliner Staatssekretärin Swasan Chebli. Sie war von einem Ex-Botschafter zunächst nicht erkannt worden, und hörte als verdatterte Erklärung: „Ich habe keine so junge Frau erwartet, und dann sind Sie auch noch so schön!“ Worauf Chebli schrieb: „Ich erlebe immer wieder Sexismus. Aber so etwas wie heute habe auch ich noch nicht erlebt.“ Es geht ihr um die im Botschafterspruch vermutete Abwertung: Als könne eine junge schöne Frau nicht Staatssekretärin sein!

Das löste im Internet einen Fäkalsturm aus – der sich auch gegen Chebli selbst richtete. Die harmloseren Kommentatoren fragten, ob ihr nicht die Pferde durchgegangen seien, dass sie so etwas schon als Sexismus geißele, sogar als besonders schlimme Form. Die heftigeren Reaktionen, auch von Frauen, lauteten ungefähr: Frau Chebli sei eine frigide und neurotische Pute, die sich gefälligst nicht so haben solle.

Was uns vom Tier unterscheidet

Nun ist dieses „Hab dich nicht so, Kleines“-Argument die groteskeste und typischste Waffe vieler Männer zwecks Abwehr und Herunterspielen des Sexismus-Vorwurfs. Und unabhängig davon, ob Frau Cheblis Entsetzen angemessen war, ob auch andere Frauen ein ähnlich ungeschicktes Kompliment schon mit #MeToo quittieren oder dieses Signal nur aus reiner Solidarität mit der Aktion aussenden: Es bleibt allein Sache der Betroffenen, was sie als sexistisch empfinden und was nicht. Man muss nicht jede Auffassung davon teilen. Aber auch nicht jede gleich abtun.

Ich fürchte, ich werde meinen Trieb auch künftig nicht so weit zügeln können, dass ich exponierte Frauenpos in Werbungen oder diverse Damen im wahren Leben nicht mehr schön und sexy finde. Doch weil der Mensch sich vom Tier unter anderem durch seinen Verstand und die Fähigkeit zum Einfühlen in das Gegenüber unterscheidet, muss man sexistische Gedanken, sollte man sie hegen, ja nicht unbedingt in Blicke, Worte oder Taten münden lassen. Und dadurch übergriffig werden.

Sie überhaupt als solche zu erkennen und etwa auf die Grenzen zwischen Flirt und Belästigung zu achten, ist indes keine Schwäche. Schwach wäre, solche Überlegungen aus Angst vor dem Selbst-Infragestellen breitbeinig abzutun: „Hab dich nicht so, Kleines.“

Nicht nur, aber auch weil gerade diese Haltung von schwächlichen Männern oft als männliche Stärke begriffen wird, braucht es – leider mal wieder – die Debatte über Sexismus. Würde dessen allfällige Gegenwart zumindest allgemein als Tatsache akzeptiert, es wäre immerhin ein Anfang. Danach könnte es weitergehen. Auch mit dem Versuch einer Differenzierung zwischen böswilligem Sexismus und unbewusstem Sexismus. Sowie Worten und Taten, die zwar für sich genommen nicht sexistisch sind, dem Sexismus aber Vorschub leisten und ihn stärken können.

zur Startseite

Artikelempfehlung Hab dich nicht so, Kleines! Ich bin ein Sexist. Gut, mit diesem Bekenntnis gehe ich sicher zu hart mit mir ins Gericht. Aber tatsächlich hege ich gelegentlich sexistische Gedanken. Mir gefallen rein ästhetisch zum Beispiel Werbefotos knapp oder gar nicht bekleideter Damen. Auch bei Kampagnen, die als Motiv weder Nacktheit noch Damenhintern noch überhaupt Damen benötigen. Weil die beworbenen Produkte mit Weiblichkeit allenfalls bedingt zu tun haben. Wie bei jenem Internet-Anbieter, der auf Messen junge Frauen in High Heels, Netzstrümpfen und Hotpants herumlaufen ließ. Mit dem Slogan „Klick mich!“ auf einer Pobacke, der das Kleinhirn sofort „Fick mich!“ mitlesen ließ. Oder wie jener sächsische Eishersteller, der zwischen riesigen Softeiswaffeln eine Studentin lustvoll Eis schlecken und sie dabei obenrum nur einen schwarzen BH tragen ließ. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/kultur/hab-dich-nicht-so-kleines-3799470.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: