Guter Deutscher, böser Deutscher Wenn es um die Vermittlung von Geschichtsbildern geht, sind Filme mächtiger als Bücher und Schulunterricht.

Simulierter Feuersturm, wie ihn Dresden im Februar 1945 erlitt. Der deutsche Historienfilm hat sich emanzipiert. Regisseure und Drehbuchautoren sind sich ihrer großen Mitverantwortung für das kollektive Geschichtsbild der Deutschen bewusst. © picture-alliance/ dpa/dpaweb

Geschichte wird immer von den Siegern geschrieben. So lautet ein unsterbliches Bonmot darüber, wer die gängigen Bilder der Vergangenheit prägt und damit auch unsere Vorstellungen, gerade von der deutschen Historie. Doch der Spruch hat mehrere Tücken. Etwa die, dass Geschichte nicht durch deren Erzähler geschrieben, sondern lediglich beschrieben wird. Zudem kann eine „Sieger“-Perspektive nur relevant sein für Rückblicke auf kriegerische Auseinandersetzungen.

Tatsächlich sind die jeweiligen herrschenden politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse verantwortlich dafür, wie „wir“ von heute aus aufs Damals blicken. Und wie grundverschieden die Geschichtsbilder zweier aufeinanderfolgender Verhältnisse sein können, wissen DDR-Bürger aus langjähriger Eigenanschauung. Ganz zu schweigen von den 90-Jährigen und noch Älteren, die die NS-Zeit und deren Geschichtserzählungen erlebt haben.

Joseph Goebbels und „Jud Süß“

Doch so fleißig und auch weitestgehend verantwortungsvoll sich Politiker, Historiker und Lehrer zumindest in demokratischen Staaten ums Vermitteln adäquater Geschichtsbilder bemühen: Es gibt eine Instanz, zu der allenfalls die Schule noch konkurrenzfähig ist. Jedenfalls wenn es um die tatsächliche Wirkung und Macht von produzierten und konstruierten Vergangenheitsvorstellungen geht. Die Rede ist vom Film, genauer vom „historischen“ Spielfilm. Dieser Instanz widmet das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig bis Januar 2018 die Sonderausstellung „Inszeniert – Deutsche Geschichte im Spielfilm“.

Gewiss haben permanente Rückbesinnung auf die Vergangenheit und die öffentliche Debatte darüber eine grundlegende Bedeutung für das kollektive Geschichtsbewusstsein. Insbesondere wenn es um die dominierenden Bezugsgrößen des Grundgesetzes und dessen zentrale Werte geht, um Nationalsozialismus, Zweiten Weltkrieg und Holocaust. Doch es liegt im Wesen dieses Mediums: Die suggestive Überzeugungs- und manchmal auch Überwältigungskraft von Filmen hat eine mindestens ebenbürtige, wenn nicht gar größere Wirkung und wurde von Bertolt Brecht eben deshalb gefürchtet.

Das ist vor allem deshalb so, weil Filme historische Fakten mithilfe von Fiktionen verlebendigen und trockene Tatsachen anhand erfundener, aber möglichst beispielhafter Geschichten und Schicksale vermitteln können. Je stärker und emotionalisierender sich die „Helden“ für Identifikation oder Ablehnung eignen, desto größer ist ihre Macht. Darauf hatte schon NS-Propagandaminister Joseph Goebbels 1940 mit „Jud Süß“ gesetzt: Der „böse Jude“ darin war eben nicht nur böse, sondern zudem charmant und galant – und verursachte durch seine Taten umso größeres Entsetzen beim Publikum.

Nach einer kurzen Unterbrechung knüpften ab 1949 Kriegsfilme in Bundesrepublik und DDR direkt an diese Taktik an. Beide freilich unter umgekehrten Vorzeichen, aber mit erheblichen Unterschieden. In Ost wie West wurde der Massenmord an den Juden weitgehend ausgeblendet. Hüben wie drüben boten die Filmemacher Identifikationsfiguren auf, die allen Nachkriegsdeutschen gewissermaßen ein Entschuldungs-Angebot machten.

In West-Kinos konnten sich die Zuschauer mit den Protagonisten aus „Rommel“, „Des Teufels General“ oder „Hunde, wollt ihr ewig leben?“ solidarisieren: Offiziere, die Hitler ablehnten und dafür sterben mussten, sowie einfache Soldaten, die von wenigen großen bösen Nazis missbraucht und verheizt wurden. Das Ost-Kino lud mit Filmen wie „Ich war neunzehn“, den monumentalen „Thälmann“-Biopics oder „Nackt unter Wölfen“ – laut Leipziger Schau das „vielleicht wichtigste fiktionale zeithistorische Werk der DDR“ – zur Identifikation mit kommunistischen NS-Gegnern ein. Also mit den „Guten“. Dass die deutsche Gesellschaft zwischen 1933 und 1945 und damit auch das Nachkriegs-Kinopublikum in Ost und West großteils mehr oder weniger schuldhaft in den Nationalsozialismus verstrickt gewesen war, spielte kaum eine oder gar keine Rolle.

Die Ausstellung dokumentiert anhand mehrerer Beispiele, dass sich daran schrittweise etwas änderte, seit 1959 Konrad Wolfs „Sterne“ und 1960 die ARD-Serie „Das Dritte Reich“ auch den Judenmord verstärkt in den Blick nahmen. Ein erster Höhepunkt war 1974 das tschechisch-ostdeutsche KZ-Drama „Jakob der Lügner“, das auf der Westberliner Berlinale einen Silbernen Bären holte und für den Oscar nominiert wurde. Doch die Defa hörte nie mit den Versuchen auf, auch in Spielfilmen die Bundesrepublik als historisch allein verantwortlichen deutschen Staat für die NS-Verbrechen hinzustellen.

Es war ausgerechnet die amerikanische Fernsehserie „Holocaust“, die 1978 ihre Geschichte der jüdischen Familie Weiss erstmals aus der Perspektive ganz normaler Bürger des Dritten Reiches erzählte. Sie identifizierte damit auch den Normalbürger als potenziellen (Mit-) Täter und löste eine bundesrepublikweite Debatte aus. Auch darüber, ob man den Judenmord durch das Erfinden nicht historischer Figuren und den Einsatz von „Hollywood-Mitteln“ womöglich trivialisiert. Eine Debatte, die angesichts der heutigen TV-Produktionen schon wieder kurios anmutet.

Maria Furtwängler und „Die Flucht“

„Holocaust“ markierte zugleich den, nun ja, vorübergehend endgültigen Wechsel der Filmemacher von der Täter- zur Opferperspektive. Ein Wandel, der inzwischen selbst schon wieder historisch geworden ist. Denn seit zunächst Felicitas Woll 2006 in „Dresden“ das Los der Zivilbevölkerung im Bombenkrieg durchlitt und sich ein Jahr später Maria Furtwängler als ostpreußische Gutsbesitzerin auf „Die Flucht“ begab, brach ein regelrechter Boom los von Fernsehgeschichten, die auch deutsches Kriegsleid wieder mit ins Boot der Vergangenheitsfilme nahmen.

Heute wirft das Genre seine Rückblicke fast ausschließlich aus beiden Perspektiven zugleich und niemals ohne intensive Fachberatung namhafter Historiker. Auch so kann man die Leipziger Ausstellung „Inszeniert“ lesen: Als eine Emanzipationsgeschichte des deutschen Historienfilms, der sich seiner großen Mitverantwortung für das kollektive Geschichtsbild der Deutschen immerhin voll bewusst ist.

„Inszeniert – Deutsche Geschichte im Spielfilm“, bis 18. Januar im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig, www.hdg.de

zur Startseite