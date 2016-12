Grundstein für neues Bauhaus-Museum

Für das neue Bauhaus Museum Dessau wurde am Sonntag symbolisch der Grundstein gelegt. Der mit insgesamt 25 Millionen Euro veranschlagte Neubau soll zum 100. Bauhaus-Gründungsjubiläum 2019 fertiggestellt sein. Geplant ist eine gläserne Hülle, die im Obergeschoss eine sogenannte Black Box für die Präsentation der Sammlung und ein offenes Erdgeschoss mit flexiblem Raumkonzept umfasst. Die Kosten teilen sich der Bund und das Land Sachsen-Anhalt.

In dem Neubau soll die umfangreiche Sammlung der Stiftung Dessau erstmals umfassend öffentlich gezeigt werden können. Sie ist mit 40 000 Exponaten nach Berlin die zweitgrößte Bauhaussammlung der Welt. In einem internationalen Architekturwettbewerb wurde vor einem Jahr aus mehr als 800 Beiträgen das spanische Büro González Hinz Zabala mit seinem Konzept ausgewählt. Das Haus wird einen ästhetischen Werkstattcharakter erhalten. Nach seiner Gründung 1919 in Weimar begann für das Bauhaus 1925 mit dem Umzug nach Dessau die wichtigste Phase seiner Geschichte. Zu den prägenden Gestalten zählten neben dem Gründer Walter Gropius unter anderem die Künstler Lyonel Feininger, Johannes Itten, Paul Klee und Wassily Kandinsky. (epd)

