Große Ramses-Schau mit vielen Originalen

Karlsruhe. Kaum einer regierte so lange, war so mächtig und hatte so viele Kinder: Ramses II. lebte vor 3 300 Jahren und war einer der bedeutendsten ägyptischen Pharaonen. Nun wird dem Erbauer der Tempel von Abu Simbel die bisher größte deutsche Einzelschau gewidmet. Unter dem Titel „Ramses – Göttlicher Herrscher am Nil“ stellt das Badische Landesmuseum Karlsruhe ab Sonnabend dessen Leben vor. Bis zum 18. Juni 2017 sind rund 260 hochkarätige Exponate aus 30 europäischen Museen zu sehen, einige davon erstmals in Deutschland. Allein der Louvre hat 50 Objekte verliehen. Es ist die größte Schau seit der Ramses-Schau in Paris vor 40 Jahren.

Zu den Highlights gehören überlebensgroße Statuen des Pharaos aus Turin und Straßburg, die das Machtbewusstsein des Ägypters vorführen. Gezeigt werden auch ein über drei Meter hoher Gipsabguss einer Ramses-Büste aus dem Ägyptischen Museum Berlin und eine tonnenschwere Faust aus dem British Museum London. Neben Stelen, winzigen Skarabäus-Glücksbringern, Reliefs und Alltagsgegenständen wird eine Rekonstruktion der Ramses-Hauptstadt Pi-Ramesse präsentiert. (dpa)

