Große Langeweile: „Philipp Lahm“ Der Ex-Fußballer als Held in einem Theaterstück: Kein Drama, keine Konflikte. Selten war das Nichts unterhaltsamer.

Schauspieler Gunther Eckes spielt Philipp Lahm. © Julian Baumann/dpa

Der Fußball ist oft eine Bühne für das ganz große Theater. Kleine Gesten am Rande sagen dann mehr aus als das, was auf dem Spielfeld passiert. Man denke etwa an die obszöne Handgeste, die der Augsburger Daniel Baier im Spiel gegen den RB Leipzig zeigte. Dass der FC Augsburg das Spiel gewann, interessierte danach fast keinen mehr.

Ein anderer Augsburger hat sich nun entschlossen, den Fußball auf die Theaterbühne zu holen. Im Münchner Residenztheater feierte das Stück „Philipp Lahm“ Premiere. Geschrieben hat es der 30-jährige Michel Decar.

Schnell wird klar: Um die Biografie des 34-jährigen Ex-Fußballstars geht es ihm nicht. Stattdessen ist „Philipp Lahm“ ein Spiel mit den Erwartungshaltungen der Öffentlichkeit. „Es geht darum, den Nicht-Skandal zu ertragen“, so Decar. Konflikte gibt es auf der Bühne keine, ein Drama findet nicht statt. Wie sollte es auch anders sein bei einem Promi, der so gar keine Ecken und Kanten hat? Das Stück zeigt Lahm bei der Ausführung diverser Alltagstätigkeiten wie Nägelschneiden oder Fernsehen. „Fernsehen und früh ins Bett gehen, das ist eine Haltung“, sagt Lahm, gespielt von Gunther Eckes, an einer Stelle. „Das Leben ist doch eine feine Sache, das hat echt nur Vorteile“, an einer anderen.

Eckes spielt den ehemaligen Fußballer von Bayern München mit stoischem, naivem Dauergrinsen, zwischendurch bringt er Tanz- und Singeinlagen, die von Gelächter aus dem Publikum begleitet werden. Ein ziemliches Vergnügen ist es, ihm dabei zuzusehen, wie er die Banalität seiner Figur mit schelmischen Mundwinkeln und viel Elan aushebelt.

Zwischendurch trifft sich Lahm mit Journalisten, die hartnäckig versuchen, seine Abgründe herauszukitzeln. Manchmal spielt er dieses Spiel mit, breitet waghalsige Anekdoten aus, um sie im nächsten Moment als Scherz abzutun. So ist „Philipp Lahm“ auch ein Kommentar auf sensationslüsterne Medien.

Doch negativ muss man das nicht unbedingt sehen. Es ist faszinierend, wie hier mit Macht und Männlichkeit umgegangen werde. „Wenn man sich anschaut, wer es in Sport oder Politik in Führungspositionen geschafft hat, sind das meistens irgendwelche Testosteron-Schweine gewesen“, sagt Autor Decar. „Die alle so und so Kinder in Besenkammern gezeugt haben, so und so oft verheiratet waren oder ihre Konten in der Schweiz haben. Und jetzt kommt jemand, der das anders macht.“ (dpa)

