Große Kunst, schmale Gesten

Das Drittschönste an Freiluftveranstaltungen ist die zusätzliche Genussebene, das feine Futter für die Nase. Keine Beschränkung auf Schweiß- und Bierdunst wie in all den Hallen, unter klarem Himmel geht viel mehr. Am Donnerstag wehte in der Dresdner „Jungen Garde“ zwischen die feinherben Spätsommerblütendüfte schon mal ein Patschuli-Brise, schlängelte sich um manches Pfeifenwölkchen ein Hauch von Gras, wirbelte aus abgewetzten Jeansjacken ein Restlüftchen ferner Rebellion. Einmal tief durchatmen und man war bestens auf einen Musikhelden der 60er- und 70er-Jahre eingestellt. Augen und vor allem Ohren bekamen noch weit mehr zu tun; mithilfe der vereinten Sinne wuchs der Abend zu einem Ereignis, das sich als extrem unspektakulär getarnt hatte.

Van Morrison, 71 Jahre alt, geht traditionell als Gegenentwurf des Show-Tiers durch. In Dresden wollte er an diesem Ruf nichts ändern. Ein doppeltes Danke zum Schluss – einmal ans Publikum, einmal an die Band, war das Einzige, was er durchs Mikrofon sprach. Somit stehen die 90 Minuten Konzert, die er vorab im SZ-Interview kalkuliert hatte, für einen Musikunterhaltungswert, den die meisten Kollegen kaum in zwei Stunden schaffen.

Morrison labert nicht, der macht, singt, spielt, fuchtelt. Sehr zur Freude der gut 4 000 Menschen, die sich ein Ticket gegönnt hatten. Freude – bei den meisten – über die gute Konstitution des Altersgenossen. Freude auch darüber, dass der Herr im Interview geschwindelt hatte. Erstens ging’s ein bisschen länger, vor allem aber stand am Ende so etwas wie eine Zugabe. „Gloria“, der größte Hit von Morrisons alter Combo Them, scherbelte über seinen Höhepunkt hinweg, der Meister ging ab – und die Band zog durch. Hängte noch Stevie Wonders „Superstition“ und ein Schlagzeugsolo an. Kein übliches Verfahren. Doch was ist bei Van Morrison schon üblich?

Wohl kaum sein Talent, Blues, Soul und Jazz zu spielen, als hätte er all das erfunden. Der Junge aus Belfast, der schon mit sechs so gar keine Lust auf Folklore, aber viel Bock auf Jazz hatte, kopierte nicht, was an Musik aus Übersee angespült wurde. Er machte sich das alles zu eigen.

Nur keinen Fehler machen

Immer sind es seine Lieder, die er singt. Egal, ob er sich gerade John Lee Hookers „Think Twice Before You Go“ vornimmt oder Gene Vincents „Be-Bop-A-Lula“, das er in der „Garde“ mit dem durch die Blues Brothers populär gewordenen „Flip, Flop And Fly“ zum Medley vernäht. Ohne Holpern wechselte Morrison vom jazzenden Saxofonisten zum Mundharmonika spielenden Blueser, ließ umgehend seine Stimme den erdigsten Soul beschwören. Ein Zucken in der Hüfte, ein Knicksen mit den Knien. Ganzer Einsatz braucht keine weitere körperliche Unterstreichung. Morrison arbeitete konzentriert und immer die Kollegen in der Spur haltend. Wer Fehler macht, hat mit diesem Arbeitgeber fix ein Problem. Gut möglich, dass sich der etwas überfordert wirkende Gitarrentechniker nach der Show in die Schäm-Ecke stellen musste. Egal, als Musiker taugt Van Morrison zum Vorbild. Sicher noch jahrelang.

