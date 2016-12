Grazie und Muskelpakete Arte zeigt faszinierende Einblicke ins „Weltfestival des Zirkus von Morgen“ in Paris.

Der Chinese Pan Yuexin gehört zu den wenigen Auserwählten von vielen Hundert Bewerbern, die ihr Können beim Weltfestival des Zirkus zur Schau stellen dürfen. © Arte

Mehrere Meter hoch hängt der Akrobat kopfüber unter dem Zirkuszelt, die Muskeln angespannt, der Mund fest geschlossen; nur mit dem Kiefer hält er seine Partnerin. An einem Band, um ihren Nacken geschlungen, hängt sie in der Luft und dreht sich. Für ihren Auftritt im Cirque Phénix in Paris bekommt das Duo Kiebre eine Silbermedaille. Der Kolumbianer und die Uruguayerin sind eines der Highlights des „36. Weltfestivals des Zirkus von Morgen“, das Arte am 27. Dezember zeigt.

Das Fest versammelt die Crème de la Crème der Nachwuchszirkusartisten. So lässt die Ukrainerin Aleksandra Savina ihre Reifen manchmal mit geschlossenen Augen tanzen, jongliert mit den Beinen und rollt die Reifen genau an ihren Platz. Die schwedische Sons Company führt vor, dass man mit einem Schleuderbrett ziemlich viele Salti hintereinander machen kann, bevor man wieder sicher darauf landet.

Modern Dance und Akrobatik gehen sehr gut zusammen; bei der japanischen Gruppe Kinetic Art Quartett erinnert es sogar ein wenig an Synchronschwimmen. Und drei Finninnen („Wise Fools“) unterhalten mit artistischen Kunststücken und Komik in luftiger Höhe. Die nutzt auch der Jongleur Jimmy Gonzalez, der mit selbst geformten Bällen aus Lehm, großartigen Jonglierkünsten und einer tollen Ausstrahlung Zuschauer und Jury überzeugt.

Akrobaten, Jongleure, Reifenkünstler und Tänzer aus aller Welt zeigen, wie gut sie ihre Körper beherrschen, ihre Muskeln und ihre Flexibilität, ihre Grazie, ihren Stolz und Charme. Sie sind Absolventen renommierter Zirkusschulen, alle unter 25 und aus Hunderten ausgewählt. Sie gehören zur Elite des internationalen Zirkusnachwuchses. Den Ausgezeichneten winken Verträge und große Shows.

Das „Weltfestival des Zirkus von Morgen“ ist angenehme Unterhaltung, und wer von ewigen Weihnachtsfilmen genug hat, wer Akrobatik und Zirkus mag, für den ist die Show genau das Richtige, um zwischen den Jahren für knappe anderthalb Stunden einfach mal abzuschalten.

„Weltfestival des Zirkus von Morgen“, 21.40 Uhr, Arte

