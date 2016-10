Gott mit Bart Karel Gott ist nach kurierter Krebserkrankung voller Elan – und er singt schon wieder.

Der vom Krebs geheilte Karel Gott zeigt sich in seinem neuen Heim voller Tatendrang. © picture alliance / dpa

Schlagerstar Karel Gott ist zurück auf der Bühne: Ein Jahr nach seiner Krebserkrankung gab der 77-Jährige am Montagabend in Prag erstmals wieder ein Konzert. „Ich spüre die Kraft in mir, weiterzumachen“, sagte der Sänger, der das Publikum mit neuen und alten Hits wie „Lady Carneval“ begeisterte. „Er war in ausgezeichneter Form, das jubelnde Publikum feierte ihn während des Konzerts mehrmals mit Standing Ovations“, sagte seine Sprecherin Aneta Stolzova über den Auftritt. Die Atmosphäre im Saal sei großartig gewesen.

Im – natürlich – ausverkauften Klub Malostranska Beseda im noblen Prager Stadtteil Kleinseite konnten exakt 115 Kartenbesitzer an diesem Ereignis teilhaben. Die Presse war nicht eingeladen. „Sein Wunsch war, dass dieser Abend eine stille Rückkehr aufs Podium wird, ohne großes Medien-Trara“, sagte die Sprecherin der Agentur CTK.

Auf dem Programm stand auch Karel Gotts Comeback-Song mit dem übersetzten Titel „Das Land steht auf“, der bei tschechischen Radiosendern seit einer Woche rauf- und runterläuft. „Das Land steht auf, das Gras duftet, der Puls steigt an“, heißt es darin. Der Sänger hatte mehrere befreundete Kollegen eingeladen, mit denen er im Duett sang, darunter die Schlager-Sängerinnen Dasha und Ilona Csakova. „Man ist einfach froh, dass Karel die Krankheit überstanden hat, dass er so gut aussieht, dass er singt“, sagte einer der Gäste, Ex-Fernsehdirektor Jiri Balvin. „Kleine Imperfektionen überspielte er leicht mit der Energie, die aus ihm sprudelte.“

Karel Gott überraschte seine Fans mit Bart und Brille. „Es geht um mein neues Image“, verriet der Sänger. Mit der Brille als Modeaccessoire komme er sich „trendy“ vor. Im Internet freuten sich die Fans, es gab aber auch warnende Stimmen: „Er sollte sich schonen, diese anspruchsvollen Konzerte tun ihm nicht gut“, lautete ein Kommentar. „Er sieht wunderbar aus“, meinte ein anderer Nutzer.

Im vorigen November war bei dem Sänger von Hits wie „Biene Maja“ und „Schicksalsmelodie“ Lymphdrüsenkrebs festgestellt worden. Nach einer mehrmonatigen Behandlung gab er im Juli bekannt, dass er nach Ansicht der Ärzte geheilt sei. Mit geschätzt mehr als 30 Millionen verkauften Tonträgern ist Karel Gott der erfolgreichste Unterhaltungskünstler seines Landes. (dpa)

