Görlitzer Marx-Film feiert Premiere in Berlin

Dreharbeiten „Der junge Karl Marx“ in Görlitz im Braunen Hirsch am Untermarkt. Der Bart ist echt. Ansonsten erkennt man Hauptdarsteller August Diehl nach Stunden in der Maske kaum wieder. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Weltpremiere für einen Film, der unter anderem in Görlitz gedreht wurde: Der Streifen „Der junge Karl Marx“ wird während der 67. Internationalen Filmfestspiele in Berlin im Februar gezeigt. Regulär kommt der Film am 2. März kommenden Jahres in die Kinos.

In Görlitz wurde unter anderem im Brauen Hirsch am Untermarkt und im Kondensatorenwerk gedreht. Die französisch-deutsch-belgische Koproduktion entstand unter der Regie von Raoul Peck. Es geht um die Anfänge der Freundschaft von Karl Marx und Friedrich Engels, zwei Söhne gut situierter Familien und die Initiatoren einer neuen Vision. Zur Riege der Schauspieler, die dafür nach Görlitz kamen, zählen unter anderem Hauptdarsteller August Diehl („Inglourious Basterds, „Salt“), der Karl Marx spielt, zudem Friedrich-Engels-Darsteller Stefan Konarske, Vicky Krieps, Hannah Steele, Ivan Franek, Niels Bruno Schmidt, Alexander Scheer. Außerdem standen etwa 500 Komparsen vor der Kamera. Sie wirkten in Straßen- und Tavernenszenen in Manchester oder bei Treffen der sozialistischen Bewegung in London als Statisten mit. (SZ)

