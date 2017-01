Görlitzer Jazztage werden afrikanisch Musiker aus Mosambik, Guinea und Südafrika kommen im Mai nach Görlitz. Finanziell gilt dabei auch das Prinzip Hoffnung.

Die Görlitzer Jazztage holen regelmäßig internationale Spitzenmusiker des Jazz an die Neiße. Diesmal setzen sie ihren Schwerpunkt bei afrikanischen Künstlern. © Nikolai Schmidt

Als die Görlitzer Jazztage im Jahr 2014 erstmals Länderschwerpunkte setzten, ließ das manch einen aufhorchen. Damals ging der Blick gen Norden, nach Litauen und Kanada. 2017 ist nun die andere Richtung dran: Die Jazztage werden afrikanisch.

Drummer und Bassist Carlos Delalene kommt aus Mosambik und lässt die Jazztage am 10. Mai an einem (noch geheimen) unerhörten Ort temperamentvoll starten. Zwei Tage später in der Landskron Kulturbrauerei steht Sekou Kouyate auf der Bühne. Er wurde in Guinea geboren und gilt als „Jimi Hendrix der Kora“. Das imposante Saiteninstrument wird elektrisch verstärkt. Am Tag darauf wird der südafrikanische Saxofonist Ivan Mazuse am gleichen Ort auftreten. Er stammt vom Kap und tritt mit norwegischer Band auf. Alle drei Musiker stehen für Musik ohne Grenzen. Pulsierend und lebensfroh wechselt der Sound vom Jazz zum Funk oder Afrobeat.

Afrika stellt damit drei von mindestens zehn Bands, die im Mai in Görlitz und Umgebung auftreten. Mit ihnen ist das Programm der 22. Jazztage fast komplett. Der Ausblick darauf lässt die Veranstalter vom Kulturzuschlag-Verein fast vergessen, dass noch kein schriftlicher Förderbescheid da ist. Immerhin hat der Kulturraum die Jazztage zur Förderung nominiert, die Stadt Görlitz beteiligt sich und bei Spendern und Sponsoren gilt für die Macher das Prinzip Hoffnung. „Ein hochwertiges Programm verlangt jetzt Verbindlichkeiten“, sagt Peter Schulze vom Veranstalterverein, „besonders Musiker, die wir exklusiv nach Görlitz holen, müssen früh Flüge buchen und Anschlusskonzerte suchen.“

Die 22. Jazztage Görlitz setzen auch wieder auf neue unerhörte Orte. Außergewöhnliche Architektur sei toll für das Konzerterlebnis, sagt Friedemann Dreßler vom Verein. Er verrät bisher aber nur den groben Ablauf: Am 10. Mai ein unerhörter Ort in Görlitz, am 12. und 13. Mai in der Brauerei und am 14. Mai ein weiterer unerhörter Ort im Landkreis. Zudem gibt es zwei Sonderkonzerte: Am 20. Mai im Fürst Pückler Park Bad Muskau und am 21. Mai in der Wehrkirche Horka. Für all das hat Dreßler auch neue Werbeoffensiven im Blick: „Mithilfe der Europastadt GmbH sind wir auf zehn Messen in Deutschland und den Nachbarländern präsent.“ Dreßler muss jetzt vor allem die Finanzierung klären – und auf einen guten Vorverkauf hoffen.

www.jazztage-goerlitz.de

