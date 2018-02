Globuli fürs Volk

Trotz rotem Kleid wirkt Betty Freudenberg zunächst etwas farblos als guter Mensch Shen Te. Das ändert sich jedoch, als die Schauspielerin sich ins Rauhbein Shui Ta verwandelt. © Sebastian Hoppe

Seit einigen Tagen wäre er jetzt 120 Jahre alt. Auf kommunistische Wunschträume reduziert, als Weisheitslehrer verpönt und als Frauenverschleißer umstritten: Das unbequeme Erbe des Lyrikers und Dramatikers Bertolt Brecht verstaubt oft im linken Regal. Selten fliegen heute die spitzzüngigen Worte des spitzbübig lächelnden Klassikers der Moderne über deutsche Bühnenbretter. Obwohl seine Themen jung und gegenwärtig sind: Ist Humanismus in Wirtschaftsmächten möglich? Lohnen moralische Fragen in einer unmoralischen Welt? „Der gute Mensch von Sezuan“ ist sicherlich Brechts populärstes Stück. Als Geburtstagsgeschenk rief das Staatsschauspiel Dresden den Klassiker auf den Plan. Plus Überraschung: Seit letztem Sonnabend spielt man im Schauspielhaus die unbekannte „Opium Version 1943“.

Wie in der üblichen Fassung spielt das Geschehen in einem fiktiven China. Armut und Korruption regieren. Drei Götter finden dort nur einen guten Menschen: die Prostituierte Shen Te. Darauf spendieren sie einen Minikredit – Shen Te eröffnet ein Tabakgeschäft. Sofort finden sich Schmarotzer ein, die ihre Gutherzigkeit ausnutzen. Um zu überleben, schlüpft nun Shen Te in die Rolle ihres angeblichen Vetters Shui Ta. Kaltschnäuzig verjagt sie so die Meute. Brechts Frage an das Publikum lautet also: Braucht nicht jeder gute Mensch so etwas wie einen skrupellosen Vetter, um selbst moralisch zu bleiben?

Das Dilemma Shen Tes liegt auf der Hand. Und es vereinfacht sich nicht, als der stellungslose Flieger Su in ihr Leben tritt. Wahre Liebe findet nicht statt, denn Su verrät Shen Te. So handelt Vetter Shui Ta gnadenlos. Er klaut Opium, wird reich und schickt Su zum Teufel: Alkohol- und opiumsüchtig geht Su zugrunde.

Bildgewaltig verglimmt die Liebe

Kalt und leer ist diese Welt. So auch die Bühnenlandschaft von Jessica Rockstroh. Gespielt wird vor und auf einer kippbaren, silbrig-glänzenden Metallplatte. Hier kommen alle symbolisch ins Rutschen. Oder stehen am Abgrund. Soeben hatte Su noch einen Strick um den Hals und wollte sich vom obersten Grat der Platte hinabstürzen. Doch Shen Te ist zur Stelle. Kopfüber ausgestreckt rutscht Su langsam neben Shen Te hinab: Der Liebes-Hoffnungsschimmer verglimmt bildgewaltig. Geld ist für Su wichtiger. Bald bleibt nur noch Opium fürs Volk. Nebelschwaden ziehen dann im Schummerlicht durch den Saal.

Dezent und mit ruhiger Hand setzt Regisseurin Nora Schlocker in ihrer ersten Arbeit am Staatsschauspiel Dresden solche Bilder. Fast poetisch webt sie Brechts Verfremdungstricks dazwischen. Musik von Paul Dessau spielt dabei eine der Hauptrollen. Anstelle der drei Götter im Stück steht der Kammerchor Pesterwitz im zweiten Rang. Und singt den Text über den Köpfen des Publikums. Oder er imitiert virtuos vermeintliche Regengeräusche. Diese klangvollen Arrangements von Benedikt Schiefer sind echte Farbtupfer des Abends. Vergeblich verrenkt sich das Publikum die Hälse nach oben, um den Götter-Chor zu schauen. Vom Spotlight aus dem Raum gefräste Figuren erkennt es da besser. Dicht an der Rampe sprechen sie meist mehr zum Publikum als im Spiel aufzugehen.

Sehr dickflüssig beginnt die Handlung. Die an Plastiksäcken zerrende Schmarotzer-Familie könnte auf Darsteller verzichten. Oder agiler sein. Da überzeugt am meisten Hannelore Koch als heuchlerische Mutter. Auch Sven König darf als trauriger Arbeitslosen-Clown, erboster Tischler oder grotesker Polizist sehenswert schwarzhumorig aufblitzen. Aber insgesamt fehlt Tempo, Esprit und der Literaturtheater-Etüde der Biss. Erfrischend, wenn endlich Matthias Reichwald als Su sich ins Ensemble wirft. Geldgierig vergräbt er sein Gesicht im Dekollete der Hausbesitzerin, packt sie und dreht sie um. Auf dass die Münzen nur so auf dem Metallboden klingeln. Am Ende nippt Su nur noch rotäugig am Weinkanister, grölt gebrochen im Selbstmitleid.

Ästhetik geht über Dramatik

Betty Freudenberg als hilfsbereite Shen Te und skrupellosen Shui Ta hat es da nicht leicht. Nicht von Beginn an gehört der Abend ihr. Etwas farblos wirkt ihr guter Mensch Shen Te, trotz knallrotem Kleid. Festgezurrt ist die Opferhaltung. So ganz kauft man ihr die Hilflosigkeit nicht ab. Aber souverän wandelt sie sich in Shui Ta: Breitbeinig, Fäuste in den Hosentaschen und den schwarzen Hut tief im Gesicht. Die Raubeinigkeit überzeugt, das unbarmherzige Befehlen funktioniert. Erst als die Götter schon gegangen sind, hat Freudenberg auch mit Haut und Haaren zur moralischen Shen Te gefunden. Eindringlich fordert sie: „Sucht euch selbst den Schluss, es muss ein guter da sein, muss, muss, muss!“

Hier ist ein Happy End in weiter Ferne. Wie auch in der Welt im Jahr 2018. Trotz dieser verschärften „Opium-Version“ bleibt die Inszenierung jedoch ganz bei sich und scheut Aktualität. Das Spiel könnte exzessiver, in den Brüchen scharfkantiger sein. Eine wohlkomponierte Ästhetik war der Regie wohl wichtiger. Aber das Publikum reagiert begeistert. Der 120-jährige Bürgerschreck Brecht hätte sich sicher über ein unverdaulicheres Geschenk gefreut.

Wieder am: 11.,17. und 30. März um 19.30 Uhr. Kartentelefon O351 / 32042777

