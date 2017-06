Global und pflegeleicht Kolumbiens Superstar Shakira beendet die doppelte Babypause mit einem neuen Album.

Shakira, El Dorado. Sony

Weit mehr als 100 Millionen, ja sogar mehr als eine Milliarde – wenn man nach den Klicks für Shakiras neue Videos „Me Enamoré“ und „Chantaje“ auf Youtube geht, könnte man meinen, das nach dreijähriger Babypause erste Album des kolumbianischen Superstars („Waka Waka“) sei der absolute Hammer. Ist es jedoch nicht. Eher ein Hämmerchen. Trotzdem solide Handwerkskunst. Und typisch Shakira: global, experimentierfreudig, aber auch pflegeleicht.

Auf jeden Fall ist es ein echtes Sommer-Sonne-Tanz-Album. Auf „El Dorado“, wie die Platte nach dem sagenhaften Goldland benannt ist, singt die 40-Jährige hauptsächlich in ihrer Muttersprache Spanisch. Dazu jede Menge tropische Rhythmen, ein bisschen Pop, Rap, Salsa, Reggae, lebhafte Synthies und treibende Beats. Und dazwischen, sozusagen zur Abkühlung, ein paar schöne Balladen („Nada“), in denen Shakiras unverwechselbare Stimme noch besser zum Ausdruck kommt. Hauptthema der Songs ist die Liebe. „Me Enamoré“ etwa eine Liebeserklärung an Fußballprofi, Partner und Papa ihrer Söhne, Gerard Piqué. Er spielt im Erfolgsvideo mit.

