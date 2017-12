„Glenn Miller war der Dieter Bohlen der 30er-Jahre“ Andrej Hermlin spielte einst zum 40. Jahrestag der DDR, sah deren Ende kommen und den Swing alle Moden überleben.

Andrej Hermlin, 1965 in Berlin als Sohn des Schriftstellers Stephan Hermlin geboren, pflegte den Swing schon Anfang der 80er-Jahre, als er in Berlin Musik studierte. Damals war er ein Exot, doch inzwischen hat sich der Pianist und Bandchef mit seinem Swing Dance Orchestra bestens etabliert. Vor seinem Konzert in Dresden spricht er im Interview über Stil, Rebellion und sein Vorbild Glenn Miller.

Herr Hermlin, Swing ist eine massenwirksame Spielart des Jazz, ähnlich dem Dixieland, aus dem er teilweise hervorging. Sind Sie je beim Dresdner Dixieland-Festival aufgetreten?

Vor einigen Jahren haben wir dort mal gespielt. Dixieland steht mir allemal näher als Free Jazz, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann, weil er auf dem Oldtime-Jazz der 20er-Jahre basiert. Aber stilistisch sind viele Sachen im Dixieland nicht so mein Fall. Da bin ich vielleicht zu sehr Ästhet. Für mich muss eine Band elegant angezogen sein, gut frisiert und mit Eleganz spielen. Mit Jeans und Pullover auf die Bühne zu gehen, ist einfach nicht mein Ding.

In der DDR waren Sie allein schon mit ihrem Aufzug, der sich an das Amerika der 30er- und 40er-Jahre anlehnte, ein Exot. Wurde man damit im Arbeiter-und-Bauern-Staat eigentlich schon als Rebell betrachtet?

Nein. Manchmal sagen Westler ja, Swing war doch verboten in der DDR. Aber das ist Quatsch und zeugt nur von gravierendem Unwissen. Das Regime in der DDR schlug dann zu, wenn es gefährliche Texte vermutete. Meine Liebe zum Swing war keine Rebellion gegen mein Elternhaus oder gegen den Staat, sondern nur die Liebe zur Musik. Ab 1987 hatte ich mit meinem Swing Dance Orchestra Auftritte in Studentenklubs, auch in Dresden, und selbst im Palast der Republik – sogar am 7. Oktober 1989 zum staatlichen Festakt des 40. Jahrestages der DDR, während draußen die Polizei gegen Demonstranten vorging.

Wie kamen Sie dazu?

Der Auftritt war schon ein halbes Jahr vorher ausgemacht worden. Trotzdem wurde ich natürlich von meinen Freunden massiv attackiert, wie ich da nur spielen könne! Ich hatte allerdings den Plan, die einmalige Gelegenheit zu nutzen und eine Rede zu halten. Was ich auch getan habe. Dazu muss man sagen, dass wir nicht im Hauptsaal, in dem der eigentliche Festakt stattfand, zusammen mit Künstlern wie Ludwig Güttler gespielt haben. Wir waren in einem kleineren Restaurantsaal, wo das Publikum jedoch auch aus verdienstvollen Arbeitern und ZK-Leuten bestand.

Was haben Sie den Ballgästen gesagt?

Dass es kein Tag zum Feiern sei, sondern Anlass zu tiefster Nachdenklichkeit. Wenn nicht sofort Gorbatschow’sche Reformen begännen, würden wir dieses Land verlieren. Daraufhin gab es von einer Hälfte des Publikums Beifall, die andere verließ den Saal. Am nächsten Tag liefen die Telefone heiß: Man wollte wissen, wer der antisozialistische Provokateur war. Der Band sollte die Spielerlaubnis entzogen werden. Dazu kam es nicht mehr. Nicht der Band, sondern der DDR wurde die Spielerlaubnis entzogen.

Spürten Sie an diesem Abend schon die Endzeitstimmung im Palast?

Ich ging gegen 21 Uhr in den großen Saal, wo viele kleine und ein großer runder Tisch standen. Am großen Tisch saß ein einziger Mann: Erich Honecker. Während eine Tanzkapelle irgendwelche Schlager spielte, guckte er in die Ferne. Es war ein sehr symbolisches Bild. Leider hatte ich keinen Fotoapparat dabei.

Jetzt gastieren Sie mit der Glenn Miller-Hommage „In the Mood“ in Dresden. Wann haben Sie seine Musik das erste Mal gehört?

Mit elf, denn ich war früh Swingfan. Die erste Miller-Platte – aus der Jazz-Reihe von Amiga – habe ich von meiner Mutter bekommen, aber normalerweise hörte ich Swing von Kassetten, die ich in meinem Kinderzimmer auf SFB und RIAS mit einer abenteuerlichen Konstruktion – bestehend aus einem sowjetischen Kofferradio, polnischem Mikrofon und einem DDR-Kassettenrekorder – aufgenommen hatte. Ich mochte Miller, jedoch nicht so sehr wie Benny Goodman oder Tommy Dorsey.

Warum nicht?

Ich fand seine Musik ein bisschen kühl und steif, was vielleicht daran lag, dass nur Studioaufnahmen auf der LP waren. Die Miller-Band war ja live sehr viel besser – energetischer, wilder. Ich habe mit der Zeit allerdings auch andere Aufnahmen von ihm gehört, die schwungvoller, expressiver, fröhlicher, jazziger sind. Viele kennen von ihm ja nur die Hits wie „Chattanooga Choo Choo“ oder „In the Mood“, und alle glauben, er hätte sie geschrieben. Dabei hat er nur ein bekanntes Stück selbst geschrieben: „Moonlight Serenade“. Auch die Arrangements sind nicht von ihm, sondern von Jerry Gray und anderen. Selbst den berühmten Miller-Sound mit der führenden Klarinette hat es schon vor ihm gegeben. Er ist nur von ihm perfektioniert worden.

Miller war ein cleverer Mann, der vor allem ein gutes Näschen hatte?

Er war der Dieter Bohlen der 30er-Jahre. Sehr erfolgreich, sehr geschickt, ein sehr guter Geschäftsmann, der Trends erspürte und ein Top-Gespür für Hits hatte. Es war auch seine Idee, Sänger und Sängerinnen zu engagieren, die zwar nicht die sensationellsten Musiker waren, aber dieses Typen-von-nebenan-Image hatten. Marion Hutton traf kaum einen Ton, aber das Publikum liebte sie als Wirbelwind auf der Bühne.

Womit die Miller-Band zu echten Popstars avancierte?

Ja, aber Miller war keineswegs von Anbeginn erfolgreich. Seine erste Band hatte er wegen Misserfolg aufgelöst. Der große Durchbruch kam 1939, da stieg er zur Nummer-eins-Band in Amerika auf. Noch erfolgreicher war, nebenbei gesagt, eine Band, die heute keiner mehr kennt: die von Kay Kyser. Jedenfalls kamen Glenn-Miller-Titel quasi automatisch in unser Repertoire, als wir vor 17 Jahren mein Swing Dance Orchestra als Big Band neu gründeten. 2004 ergab es sich dann, dass uns die Glenn Miller Birthplace Society in Clarinda, dem Geburtsort von Glenn Miller, für ein großes Festival engagierte. Eine Riesensache für uns. Wir sind rübergeflogen und haben dort ein richtiges Miller-Programm aufgeführt, das viel Anklang fand.

Weil sie so dicht am Original waren?

Wir wollten von Anfang in jeder Hinsicht authentisch sein. Deshalb spielen wir ohne elektronische Verstärkung auf den alten Instrumenten, natürlich die original Arrangements und übrigens nicht nur die großen Hits, sondern wir haben auch ein paar Überraschungen. Aber wir wollen eben nicht nur klingen wie das Original, sondern auch so aussehen, weshalb wir sogar die legendären schweren Pulte aus Edelstahl nachgebaut haben.

Die sicher bekannteste deutsche Miller-Adaption ist Udo Lindenbergs „Sonderzug nach Pankow“ von 1983. Vermutlich waren Sie damals der Einzige unter ihren Altersgenossen, der wusste, von wem das Original stammt, oder?

Das wusste tatsächlich keiner und ich hatte auch niemanden, mit dem ich meine Leidenschaft für Benny Goodman und Count Basie teilen konnte. Selbst an der Musikhochschule haben sich alle wegen meines Swing-Spleens an den Kopf gefasst, die spielten ja nur Chick Corea und Keith Jarrett. Ich galt als schräg, auch wegen meiner Anzüge und schwarz-weißen Schuhe. Jetzt sind über 30 Jahre vergangen und wir treten in großen Häusern vor Tausenden Leuten auf. Ich freue mich für mich selbst, aber vor allem für die Musik, weil die es verdient hat zu überleben.

Swing ist sozusagen unzerstörbar.

Stimmt, obwohl er einige Zeit vergessen schien. Seit dem Anfang der 90er in Amerika begonnenen Swing-Revival tauchen immer wieder Popstars auf, die sich der Musik widmen. Genauso sind viele Tanzveranstaltungen mit jungen Leuten voll.

Wie erklären Sie sich die konstante Swing-Beliebtheit?

Swing ist unglaublich elegant, aber gleichzeitig auch wild und verrückt, zudem nie langweilig, weil nicht immer das Gleiche wie Techno, Rock ’n’ Roll oder Tango. Und dann das ganze Drumherum, die Kleidung, die schönen Autos. Über allem schwebt ein bisschen Nostalgie. Dadurch ist kein Ende der Popularität abzusehen, was ich nicht für möglich gehalten hätte.

