„Perspektiven" Gleiche Chancen für alle Auslese, Leistungsdruck, Trennung: So verstärkt das Schulsystem Ungleichheit. Ein Plädoyer für längeres gemeinsames Lernen.

Dorit Engel (39) ist Lehrerin und Mitglied im Vorstand des Vereins Gemeinsam länger lernen in Sachsen e.V.

Frank Thorausch (51) ist Sozialarbeiter und Mitglied des Vereins Gemeinsam länger lernen in Sachsen e.V.

Es ist keine neue Idee: Schüler lernen bis zur zehnten Klasse zusammen. Ob sie weiter bis zum Abitur gehen oder eine Ausbildung beginnen, entscheiden sie selbst. Individuelle Förderung statt frühem Aussortieren könnte vielen Kindern ungeahnte Perspektiven und Chancen eröffnen. Zwei Drittel der Sachsen finden das sinnvoll, wie eine repräsentative Emnid-Umfrage ergab. Doch der Freistaat ignoriert die Wünsche. Kaum ernannt, stellte der neue Kultusminister Frank Haubitz klar: Mit ihm wird es keine Gemeinschaftsschule geben. Er stehe zum gegliederten Schulsystem, erklärte er.

Der regierenden CDU geht es wohl darum, Tradition zu bewahren. Schließlich feiert das gegliederte Schulsystem in zwei Jahren seinen 100. Geburtstag. Zu Beginn der Weimarer Republik wurden Kinder nach der vierjährigen Volksschulunterstufe zumeist nach Herkunft aufgeteilt. Die Bauernkinder kamen in die Volksschule, Kinder des Mittelstandes in die Realschule und Kinder des gehobenen Bürgertums oder Adels aufs Gymnasium.

Wenngleich es nicht mehr ganz so drastisch ist: In kaum einem anderen europäischen Land bestimmt die soziale Herkunft so stark den Bildungsweg wie in Deutschland. Studien belegen das, die OECD prangert es an: Ein Kind von Akademikern hat demnach eine fünfmal höhere Chance auf eine Empfehlung für das Gymnasium als der Nachwuchs einfacher Arbeiter. Das deutsche Schulsystem habe „einen erheblichen Einfluss auf die ungleiche Verteilung von späteren Bildungschancen“, so das Fazit der OECD bereits im Jahr 2006. Die Leistungspotenziale vieler junger Menschen blieben damit ungenutzt.

Die frühe Auswahl nach Leistung geht weder an den Kindern spurlos vorbei noch an den Eltern. Es gehe vor allem um eine „unsinnige Trennung der Kinder“, berichtete uns die Mutter einer neunjährigen Tochter. Das Kind wollte aus Angst vorm Ende der Grundschulzeit nicht in die vierte Klasse versetzt werden. „Unsere Kinder begreifen nicht, warum sie getrennt werden, und wir können ihnen keine Antwort geben, außer vielleicht, dass die Politiker in Dresden das so beschlossen haben“, so die Mutter. Es geht um Grundsätzliches: „Du kannst das nicht so gut“, sagt die Gesellschaft schon Neun- und Zehnjährigen. Ihr ohnehin noch nicht stabiles Selbstvertrauen wankt. Sie übernehmen ein von außen aufgedrücktes Stigma in ihr persönliches Wertesystem. Dabei dürfte klar sein: Am Stand eines Zehnjährigen ist kaum ablesbar, wohin er sich entwickeln kann. Gerade Jungen gelten im Vergleich zu Mädchen als „Spätentwickler“.

Auch Gymnasiasten spüren die negativen Auswirkungen des gegliederten Schulsystems. Viele klagen über massiven Leistungsdruck. Psychosomatische Beschwerden wie Kopfschmerzen, Schlafprobleme, Gereiztheit oder depressive Verstimmungen sind laut einer Umfrage der DAK aus dem Jahr 2013 typische Folgen – und diese Tendenz ist steigend.

Um in unserer Bildungsgesellschaft nicht abgehängt zu werden, werden Eltern oft zu Hilfslehrern und bezahlen privaten Nachhilfeunterricht. Doch nicht nur Schüler und Eltern sind betroffen: Während Lehrer in Gymnasien weitgehend leistungswillige Schüler erleben, kämpfen sie in Oberschulen mit Disziplinproblemen.

Aus gesellschaftlicher Perspektive sind Menschen mit ihren Bildungsabschlüssen innovatives Potenzial. Sie bestimmen die Zukunft eines Landes. Doch viele Kinder werden aussortiert. Der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss lag in Sachsen im vergangenen Jahr mit 8,5 Prozent wesentlich höher als der Bundesdurchschnitt mit 5,7 Prozent.

Weitere acht Prozent der sächsischen Schüler schafften nur den Hauptschulabschluss, der nur wenige berufliche Möglichkeiten lässt. Zusammengenommen ergeben beide Gruppen 16,5 Prozent. Somit ist jeder sechste Schulabgänger bzw. Absolvent auf dem Arbeitsmarkt schwer vermittelbar. Hinzu kommt, dass viele dieser Jugendlichen nicht ausbildungsreif sind. Die Arbeitsagenturen oder Jobcenter stecken sie in Berufsvorbereitungsjahre, „Jobstarter-Programme“ oder Ähnliches. Das alles kostet viel Geld.

Dem Fachkräftemangel, über den die Wirtschaft seit einigen Jahren zunehmend klagt, wird dies ebenso wenig abhelfen wie der immer stärker wahrgenommenen sozialen Spaltung der Gesellschaft. Wo, wenn nicht in der Schule, sollen Kinder aus verschiedenen Elternhäusern sich treffen und voneinander lernen?

Der Nutzen des gemeinsamen Lernens ist auch in Sachsen längst nachgewiesen. Professor Wolfgang Melzer von der Technischen Universität Dresden untersuchte jahrelang die zehn Gemeinschaftsschulen, die in der Koalition von CDU und SPD von 2004 bis 2009 als Schulversuch beschlossen worden waren. Im Abschlussbericht, der im März dieses Jahres veröffentlicht wurde, stellte er die positiven Wirkungen gemeinsamen Lernens auf den Erfolg der Schüler ausführlich dar. Doch die sächsische CDU lehnte es ab, diese Ergebnisse in den Prozess der Schulgesetzgebung einzubeziehen. Sie erklärt somit die jahrelange Arbeit des Professors und seines Teams für politisch nicht relevant.

Studienergebnisse, Expertenmeinungen, Forderungen der Bevölkerung zum längeren gemeinsamen Lernen werden von der CDU ignoriert. Sie will partout an einem althergebrachten gegliederten Schulsystem festhalten. Wenn die Politik sich sträubt, bleibt kein anderer Weg: Die Bürger sollten aktiv werden. Ein Volksentscheid für längeres gemeinsames Lernen könnte zum Sprungbrett vieler Jugendlicher werden, die heute noch im Abseits stehen.

Unter dem Titel Perspektiven veröffentlicht die SZ kontroverse Texte, die Denkanstöße geben und zur Diskussion anregen sollen.

