Gier, Größenwahn und große Not Vor mehr als 140 Jahren begann der Bau des Gotthard-Tunnels. Das ZDF widmet dem Werk und seinen Erbauern einen Film.

Tommaso (Pasquale Aleardi, l.), Max (Maxim Mehmet, M.) und Anna (Miriam Stein, r.) werden unzertrennliche Freunde. © ZDF/Bernd Spauke

7Es war eines der gigantischsten Bauprojekte der Welt. Und es ist einer der aufwendigsten Fernsehfilme in diesem Jahr: „Gotthard“. Der ZDF-Zweiteiler zeigt den Kontrast zwischen den bitterarmen Arbeitern und den millionenschweren Investoren aus ganz Europa. Während die einen den Tunnel unter menschenunwürdigen Bedingungen errichteten, erwarben die anderen ein Vermögen mit dem Projekt. Das Fernsehepos läuft am heutigen Montag und am Mittwoch jeweils um 20.15 Uhr.

Der Bau des damals längsten Tunnels der Welt begann 1872. Acht Jahre später war der Durchstich geschafft. Die Arbeiter schufteten unter heute kaum noch vorstellbaren Arbeitsbedingungen. Für einen Tunnel von 15 Kilometern Länge unter dem Alpenmassiv mussten rund 2 500 Menschen ihr Leben lassen. Sie starben an Seuchen, bei einem Aufstand oder an Arbeitsunfällen. Regisseur Urs Egger schildert in „Gotthard“ vor allem die Schicksale der Schweizer Fuhrmannstochter Anna (Miriam Stein), des jungen begeisterten deutschen Ingenieurs Max (Maxim Mehmet) und des Anführers der italienischen Minenarbeiter Tommaso (Pasquale Aleardi). Einer der Höhepunkte des Films ist der Streik der Arbeiter für größere Sicherheit und höheren Lohn, bei dem sich auch die einstmals befreundeten Männer Max und Tommaso gegenüberstehen. Nachdem der Konflikt eskaliert, werden die Streikenden niedergeschossen. Eigens für den Dreh der Explosionen, Sprengungen, Wassereinbrüche und Einschläge wurde in der Nähe von Köln in einer Halle ein 100 Meter langes Stück der Tunnelbaustelle nachgebaut.

„Es ist ein Projekt mit vielen Superlativen“, sagt Produzent Lukas Hobi von Zodiac Pictures. In der Nähe von Prag etwa entstand in einem stillgelegten Steinbruch eine Kopie des Tunnelportals, 12 Meter hoch und 16 Meter breit. Die Nachbildung der Baustelle selbst umfasste ein Areal so groß wie zehn Fußballfelder. Mehr als einmal gelangte das Team während der Drehabreiten an seine physischen Grenzen.

„Gotthard“: Heute und Mittwoch, 20.15 Uhr, ZDF

zur Startseite