CD-Tipp Gespenstischer Wald Techno-Produzent Wolfgang Voigt erneuert unter dem Kürzel Gas sein frühes Romantik-Projekt.

Klingt wie in einem Hangar aufgenommen, trotzdem von komplexer Schönheit: „Narkopop“.

In der zweiten Hälfte der 1990er hat der Kölner Techno-Produzent Wolfgang Voigt vier Alben unter dem Kürzel „Gas“ veröffentlicht: unverschämt seelenvolle elektronische Spätromantik, knotenlose Teppiche aus Streicherschwulst und bedrohlich brummenden Hörnern über einer die Vierviertel klopfenden Fußtrommel. „Zauberberg“ und „Königsforst“ hießen das zweite und dritte Album, der deutsche Wald diente auch bei der Cover-Gestaltung als Inspiration. Man hat Richard Wagner als Quelle der digital bearbeiteten Soundschnipsel ausgemacht, auch Schönberg, Mahler, Bruckner. „Narkopop“ zeigt sich nun als gespenstischer Wiedergänger. Sprunghafter im Soundmaterial, in der Ordnung, im Wechsel der Lautstärke. Es lassen sich sogar einzelne Instrumente identifizieren. Eins der bloß nummerierten Stücke erscheint, als wäre es in einem Hangar aufgenommen, ein anderes beim Marsch einer Mittelalter-Armee. Und wunderbar vergiftet ist die komplexe Schönheit, dem bläulich kranken Mischwald auf dem Coverfoto entsprechend. Freilich fern jeder Narkose. Eher so, als stammte die Musik aus einem Film von David Lynch. Jedes Knacken im Finstern hält wach.

Gas, Narkopop (Kompakt)

