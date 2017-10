Stadtschreibers Sicht Gesellschaft auf der Gegenseite An manchen Orten ist das noch möglich: Passanten begegnen einander, ohne zu brüllen und eigene Macht zu demonstrieren.

Uwe Kolbe, Stadtschreiber von Dresden. © Bonss

Ein bescheidener Plan: Sechs Monate Dresden, sechs Kolumnen hier in der Zeitung zu eher ortsbezogenen Themen. Aber ich hatte nicht mit der Frankfurter Buchmesse gerechnet, nicht damit, dass sie mir in die vierte Kolumne hineinfahren könnte. Seit Jahren dieselbe Klage: das Sterben des Buchs, der Siegeszug der elektronischen Medien und so weiter – Gewäsch auf dem Markt, mehr oder minder lauthals, verständlich, jaja, Geräusch, das anzeigt, dass der Betrieb weitergeht. Nur zu gern zu ignorieren, nur zu gern aufs Gute, auf Dichtung, auf Schwarz auf Weiß zu schauen, zu lesen! Doch nun das, auf einmal regt sich da Neues.

Die linken bis linksradikalen Verlage, die seit den Sechzigern immer auch in Frankfurt am Main vertreten waren und sind, kommunistische und anarchistische Editionen von vielerlei Art, haben Gesellschaft auf der Gegenseite bekommen. Auweia! Vor allem dem gewohnten, bequemen Vorwurfston gegen den Gang der Welt tritt etwas entgegen. Eine andere Stimme, eine zweite, eventuell eine dritte. Wie verwegen, wie furchtbar, wie Grundgesetz- – ja was? – -konform!

Im Gegensatz zu denjenigen bis in die Spitze des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels (Veranstalter der Messe), die zum Halali „gegen Rechts“ blasen. Statt sich auseinanderzusetzen mit konservativen bis rechten Positionen auf Bildschirm, Papier, Podium, wird beschmiert, bestohlen, niedergebrüllt. Das Voltaire-Wort, wie auch immer variiert in seiner einfachen Wahrheit, verhallt: „Ich werde nicht die Meinung von X. teilen, aber ich werde dafür kämpfen, dass er sie jederzeit und überall äußern kann.“ Was denn anderes meint unser Grundgesetz mit Artikel 5: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten...? Die Veranstalter der weltgrößten Buchmesse haben sich peinlich bekleckert.

Vor der Tür zum Saal des Festspielhauses Hellerau drängen sich die Menschen. Alte und Junge, Familien, Gruppen, Freunde, Einzelne, solche, die selbst wie Tänzerinnen und Tänzer aussehen und andere, die nur Genießer sind. Die Dresden Frankfurt Dance Company lud im September und Oktober mehrmals ein zu „Workwithinwork/High Breed“.

Die erstgenannte Choreografie schlägt mich in ihren Bann. Mit dem Titel eines Buches von Botho Strauß könnte ich das Stück nennen: Paare, Passanten. Da sind, wie einsam, dann doch voreinander und nun deutlich füreinander sich bewegende Einzelne. Da sind Mann und Frau, Frau und Frau, Mann und Mann – Paare. Sich selbst bewegend, einander bewegend, sich eins fürs andere bewegend, drehend, dehnend, schauend, sehr viel schauend. Da sind Gruppen, die sich selbst genügen. Da sind Gruppen, auseinander strebend und wieder zusammenkommend. Da sind Gruppen, die anderen Gruppen sich zeigen oder etwas anderes zeigen, vorzeigen, demonstrieren: Schaut, ihr, diese Bewegung an, jene Figur. Seht, was wir können. Schaut, wie schön wir sind. Begreift, wer wir sind. Nun zeigt, wer ihr seid. Und die anderen tun es dann, bewegen, drehen sich, tanzen, rühren die Glieder auf ausgreifende wie innige Weise. So also wir. So also ihr. – Schnitt. Pause.

Das zweite Stück, der zweite Teil des Abends fasziniert mich ebenso. Während im ersten Stück die Tänzer in Samt und Seide daherkamen, gedeckte Farben trugen, stellen sie sich nun aus in durchsichtigem, bösem Rot. Nicht Haut, sondern Glätte des Materials. Die Bewegungen maschinenhaft. Der Titel des Stücks entpuppt sich als lesbar von „Hybrid“ bis „Herrenrasse“. Geschöpfe einer finsteren Matrix, Androiden, Klone zeigen, was sie können. Der Einzelne kommt selten vor, wenn, dann gleich ganz als Vereinzelter. Zukunft ist ein Aspekt der Gegenwart. Wir leben längst in dieser Welt – das Machbare drängt auf uns ein, unaufhaltbar, fatal und schön zugleich. Die Meinungen hinterher: High Breed hat beeindruckt, fuhr ins Mark, bekommt mehr Daumen hoch.

Ich ziehe mich zurück auf die menschliche Konstellation von Workwithinwork. Sie dünkt mich dauerhaft. William Forsythes Choreografie verweist direkt auf das lebendige Heute, auf den Alltag da draußen. In ihr ist die Möglichkeit zum Greifen nahe der offenen Begegnung ohne Ausübung von Macht, des Gesprächs ohne Dominanz einer Seite. Jede und jeder wahrt Haltung, eine von der anderen verschieden, und jede – ach wäre das gut – von der anderen beeindruckbar.

