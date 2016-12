Gescherbel in Orange Die US-Punkrocker von Social Distortion legen Klassiker in einer Vier-Platten-Box neu auf und untergraben so den Markt.

Mike Ness (M.) und Social Distortion nahmen sich Zeit für eine Werkschau. © PR

Schallplattensammler haben es selten leicht, ihre Bestände wunschgemäß aufzufüllen. Vergleichsweise niedrige Auflagen nötigen sie dazu, fix zuzugreifen, kommt neue Musik auf Vinyl heraus. Wer dabei zu langsam war, wird mit steigenden Preisen bestraft. Manchmal schlägt der Markt dank knapper Angebote regelrechte Kapriolen. So stellte eben ein Internethändler die Social-Distortion-Platte „Mainliner (Wreckage From the Past)“ für sage und schreibe 605,15 Euro in sein virtuelles Verkaufsregal. Gut, dass die Country-verliebte Punkrockcombo aus Kalifornien ein Mittel gegen Preistreiberei hat.

Die Band um den Song schreibenden und singenden Chefgitarristen Mike Ness legte gleich vier Alben – darunter auch „Mainliner“ – neu auf Vinyl auf und brachte sie in einer Box unter dem Titel „The Independent Years: 1983 – 2004“ in die Läden. Und weil die Musiker sich nicht in eine Stilschublade sperren lassen, treiben sie es auch bei dieser famosen Werkschau ein wenig bunt: Die Platten sind mitnichten schwarz, sondern variieren zwischen transparent, rot, orange und oliv-schwarz. Zudem präsentieren sie eine Band, die in unterschiedlichen Phasen auch ziemlich unterschiedliche Musik machte. So scherbeln die ältesten Aufnahmen, die aus der Zeit vor 1983 stammen, schon ziemlich heftig. Herrlich ungeschliffen gingen die Herren damals zu Werke, der wilde Geist des Punk hatte die Band bei ihrer Gründung 1979 beseelt und hielt sie lange gepackt – nachzuhören auf „Mainliner“.

Das schließlich 1983 veröffentlichte Debüt von Social Distortion – „Mommy’s Little Monster“ – steht noch ganz in dieser musikalischen Linie, setzte damals ein fettes Ausrufezeichen in die Szene, regte Bryan „Dexter“ Holland und Greg Kriesel dazu an, The Offspring zu gründen, und passt somit bestens in diese Werkschau-Box.

Mit in der Kiste ist auch „Prison Bound“, Album Nummer zwei der Band, auf dem sich Punkwucht mit Melodieverliebtheit und einer großen Kelle Country mixt. Zudem verneigen sich die Musiker gleich vor zwei Vorbildern: den Rolling Stones, indem sie deren „Backstreet Girl“ covern, und vor Johnny Cash, dessen Hit „I Walk The Line“ sie zitieren.

Die vierte Platte kommt mit einem veritablen Hit daher: „Reach For The Sky“ wurde als Videospiel-Soundtrack, als Filmmusik und als Einlaufhymne für einen Baseballstar verwertet. In erster Linie prägte die straff abgehende Mitsingnummer aber „Sex, Love and Rock ’n‘ Roll“, das sechste Album von Social Distortion aus dem Jahr 2004. Die darauf verbreitete Grundstimmung ist fast schon optimistisch, ein wenig schillernd und somit ein passender Abschluss für diese Zeitreise auf Vinyl. Und nun, meine Herren, wird es mal wieder Zeit für ein neues Album.

Social Distortion, The Independent Years: 1983 – 2004, Spinefarm/Universal Music

