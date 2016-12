Gera will mit berühmtem Sohn punkten Das pünktlich wiedereröffnete Otto-Dix-Haus zeigt zum 125. Geburtstag des Malers dessen Silberstiftzeichnungen.

Otto Dix stammt aus Gera. Er kam dort 1891 zur Welt und starb 1969 am Bodensee. In Dresden studierte und lehrte er. © dpa

Mehr als 400 Arbeiten des Malers Otto Dix umfasst die Geraer Kunstsammlung, doch zu sehen war davon in der Geburtsstadt des Künstlers lange Zeit wenig. Im Frühsommer 2013 setzten die Fluten der Weißen Elster auch das Dix-Haus und die für Ausstellungen genutzte Orangerie unter Wasser und richteten immense Schäden an.

Später sorgte die Rathaus-Spitze für Aufsehen, als sie im Streit um ein Sparprogramm kurzerhand alle Museen schloss. Zuletzt waren nur einige Dix-Gemälde in einem Interim im Stadtmuseum zu sehen. Doch am Freitag wurde das sanierte Dix-Haus mit einer Sonderausstellung wiedereröffnet. Zu sehen sind die selten gezeigten Silberstiftzeichnungen des Künstlers.

Auf die einst für den 125. Geburtstag des Künstlers angekündigte neue Dauerausstellung zu seinem Spätwerk müssen Kunstfreunde allerdings noch warten. Sie wird 2018 in der Orangerie gezeigt.

In der Zwischenzeit haben die Ostthüringer aus der Not eine Tugend gemacht und Perlen ihrer Sammlung auf Reisen geschickt. So steuerte die Kunstsammlung 13 Gemälde und eine Zeichnung für eine große Dix-Schau in Mexiko bei, darunter „Der heilige Christophorus“ und „Die große Kreuzaufrichtung“. Im französischen Colmar sind noch bis Ende Januar in der Schau „Otto Dix und der Isenheimer Altar“ Exponate aus Gera zu sehen.

Ein Ballett für das Modell

„Wir wollten im Dix-Jahr Dix in die Welt tragen“, erklärt der Leiter der Geraer Kunstsammlung, Holger Saupe. „Es gehört zur Verpflichtung des Erbes, nicht nur in Gera Dix zu zeigen, sondern immer wieder zu versuchen, auch außerhalb der Region Plattformen der künstlerischen Auseinandersetzung zu schaffen.“ Gera selbst will mit dem Erbe des Künstlers wieder verstärkt punkten. Dix spiele weiterhin eine zentrale Rolle in der Außendarstellung, betont Oberbürgermeisterin Viola Hahn.

Mit der Modernisierung der Orangerie würden Voraussetzungen geschaffen, seine Werke in der Stadt angemessen zu präsentieren.

Auch der kleine Ort Gaienhofen am Bodensee ist eng mit Otto Dix verbunden. Dorthin zog der Künstler in den 1930er-Jahren, nachdem ihm die Nazis das Lehramt entzogen und seine Kunst als „entartet“ diffamiert hatten. Sein einstiges Wohnhaus war bis vor einigen Jahren dem Verfall preisgegeben. Gemeinsam mit dem Konstanzer Landrat und der Stadt Stuttgart gründete Gaienhofen die „Otto-Dix-Haus-Stiftung“, erwarb die Immobilie und ließ sie denkmalgerecht sanieren.

Ausstellungen zum 125. Geburtstag von Otto Dix finden auch in Düsseldorf, Frankfurt und Friedrichshafen am Bodensee statt. Das Bundesfinanzministerium gab Anfang November eine Sonderbriefmarke heraus, zudem gibt es eine Münze.

Das Thüringer Staatsballett hat einer Tänzerin einen Abend gewidmet, die Otto Dix in einem seiner bekanntesten Porträts verewigt hatte: Anita Berber. Premiere war in Gera. Es gibt weitere Aufführungen am 4. Februar im Großen Haus Gera sowie am 26. und 31. März im Großen Haus von Altenburg. (dpa)

