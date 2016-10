Geprägt, gelitten und gestorben Ein DDR -Schriftsteller mit Reisepass, der sich jenseits der Mauer verliebt, kommt auch dort von der Herkunft nicht los.

Ein Trinker, ein Schläger, ein Dichter. Das wäre schon beim lebenslustigen Franzosen Francois Villon die falsche Reihenfolge gewesen. Bei Wolfgang Hilbig, dem düsteren, in sich zerrissenen deutschen Schriftsteller ist sie es allemal. Nur 60 Jahre hat er geschafft, ab 1941. Zerbrochen an dem, was er in der DDR mit seinen Manuskripten erlebt hat und am Erfolg in der alten BRD, dem er ständig misstraute. Ein Dreher, ein Schlosser, ein Heizer bis zum 40. Lebensjahr. Wenn einer die Arbeiter gekannt hat, dann er. Ebenso die geschundene Natur unweit der Kombinate. Seine Gedichte gehören zu den bedeutendsten im Endviertel des 20. Jahrhunderts.

Die vier Jahre jüngere Natascha Wodin, ein in Fürth geborenes Kind ukrainischer Zwangsarbeiter, findet auf einem Restetisch seinen Lyrikband. Aufgewühlt schreibt sie Hilbig in die DDR. Als er endlich das Visum für eine Lesereise erhält, besucht er sie. Für Jahre verbeißen sie sich ineinander. Nach seinem Tod hat sie einen autobiografisch gefärbten Roman geschrieben: „Nachtgeschwister“. Da lag seiner über den Wechsel in die BRD bereits vor: „Das Provisorium“. Anja Schneider und Daniela Holtz haben Auszüge beider Texte intelligent und einfühlsam verzahnt. Eine bemerkenswerte Produktion des MDR Rundfunks mit Deutschlandradio Kultur.

Die westdeutsche Übersetzerin und Autorin Wodin trifft auf den sich minderwertig fühlenden DDR-Schriftsteller Hilbig, der durch Preise mit Westgeld überschüttet wird. Er aber will nur eins, ungestört schreiben. Jedes Zusammenleben hemmt ihn dabei. Stets hat er Beziehungen abgebrochen, für die Literatur seine kleine Tochter verlassen. Jetzt ist er gierig nach dem Körper der Geliebten, gemeinsam besuchen sie Pornokinos, und er trinkt immer haltloser. Bis sie ihm einen Entzug vermittelt. In der Suchtklinik fordert er das Löschen seiner Berufsangabe im Computer. Er sei kein Schriftsteller. Dabei ist er einer der größten und unheimlichsten dieser Jahre.

Martina Gedeck und Christian Redl sind so intensiv wie selten zu hören. Ulrich Lampen als überaus kundiger Regisseur weist der kultivierten weiblichen Figur und der sich grobschlächtig gebenden männlichen harte Konturen zu. Sie kann nicht verstehen, wie ausgerechnet er, der sie schlägt, so tief betroffen, bitter und doch auch unendlich zart dichten kann. Am Ende hasst sie den sich Quälenden, der den Wechsel nicht verkraftet, und seine finstere Republik, die ihn derartig verformt hat.

„Nachtgeschwister, provisorisch“, Sonntag, 18.30 Uhr, Deutschlandradio Kultur

zur Startseite