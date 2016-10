Gemeinsam gegen die Angst Linda hat nicht mehr lange zu leben. Ihr letzter Wunsch: ein gemeinsames Wochenende mit ihren Schwestern.

Die Schwestern Katharina (Nina Kunzendorf), Linda (Jördis Triebel) und Clara (Lisa Hagmeister, v. l.) verbringen ein letztes gemeinsames Wochenende an der Nordsee. © NDR/Lars Kraume

Linda hat einen Herzfehler und ahnt, dass sie die nächste Operation nicht überleben wird. Sie nimmt Abschied vom Leben – mit einer letzten Reise an Orte glücklicher Kindheitstage. Ihre beiden Schwestern begleiten sie. Erinnerungen kommen auf, und Unausgesprochenes wird ausgesprochen. Die ARD zeigt am Mittwoch das Drama „Meine Schwestern“, das durch leise Töne und Unaufgeregtheit überzeugt.

Lindas Herzfehler hat das Verhältnis der drei Schwestern untereinander geprägt. Katharina fühlte sich als Ältere immer verantwortlich. Jetzt hat sie Familie, drei Kinder und eigentlich keine Zeit. Clara wurde als Jüngere immer von schlechten Nachrichten verschont. Der Film von Lars Kraume beginnt mit dem Tod Lindas.

Pfleger schieben ihre Leiche in den Kühlraum. Aus dem Off erzählt Linda: „Mein Tod kam für mich nicht überraschend, ich habe ihn erwartet.“ Drei Monate hatten die Ärzte ihr als Neugeborenem gegeben. „Daraus wurden 30 Jahre.“ Jedes Jahr ein Geschenk, sagt sie selbst.

Die Familie hat den näher rückenden Tod Lindas stets verdrängt. Der Film, der stellenweise fast dokumentarische Züge hat, zeigt, wie die tödliche Krankheit das Leben aller bestimmt. Ein Leben zwischen Alltag und Ausnahmezustand. Linda ist diejenige, die ihre Ängste nicht zeigen will, um die Familie zu schützen.

Und so stimmt sie auch der Operation zu. Sie will der Familie die Hoffnung nicht nehmen. Obwohl sie sich ihr Ende anders vorstellt: „An einem schönen Ort friedlich die Augen zu schließen. Zum Abschied geküsst zu werden. Oder in einem glücklichen Moment tot umzufallen, in die Arme eines geliebten Menschen.“

Jördis Triebel gibt eine Linda, die ruhig und pragmatisch mit ihrer Situation umgeht. Sie bleibt stark. Auf ihren Tod habe sie sich schließlich 30 Jahre vorbereiten können, sagt sie. Nina Kunzendorf spielt glaubhaft die große Schwester, die hin und hergerissen ist zwischen Fürsorge und Wut. Lisa Hagmeister lässt Clara im Laufe des Filmes wachsen. Die drei Schwestern erleben ein dramatisches und doch erfüllendes Wochenende. (dpa)

„Meine Schwestern“, Mittwoch, 20.15 Uhr, ARD

zur Startseite