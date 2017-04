Geklöppelt und geschlitzt Was Kurfürsten auf dem Leib trugen, zeigen meist nur noch Gemälde. Im Dresdner Schloss stehen jetzt die originalen Gewänder.

In diesem Anzug durfte der kleine Prinz Johann Georg II. nicht auf Knien rutschen. © Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Manche mögen es geschlitzt. Vor allem die Jeans der jungen Leute lassen gern am Knie oder am Oberschenkel Licht an die Haut. Was aussieht wie ein kaputtes Stück Stoff, ist weder eine Erfindung zeitgenössischer Modedesigner noch eine Idee von Leuten, die zu geizig sind oder zu faul. Schon im 16. Jahrhundert waren Schlitze in Rock und Hose ein Muss, wenn man etwas darstellen wollte. Auch Partnerlook war damals in. Man sieht es deutlich auf vier Porträts, die Lucas Cranach der Jüngere 1564/65 malte: Kurfürst August, seine Gemahlin Anna und die gemeinsamen Kinder Alexander und Elisabeth tragen stolz ihre kostbaren Kleider. Der Mantel des Kurfürsten ist schwarz wie das Kleid der Kurfürstin. An den goldenen Stickereien und den Knöpfen sieht man, dass sie zusammengehören.

Auch Johann Georg I., der 1611 Kurfürst von Sachsen wurde, und dessen Gattin Magdalena Sibylla zeigten sich kleidertechnisch perfekt abgestimmt in der Öffentlichkeit. Sie bestellte ihm im Jahr seines Regierungsantritts in der Hofschneiderei ein „sittichgrünes“ Prunkkleid und schenkte es ihm zu Weihnachten. Sich selbst ließ sie in gelbgrünen Seidenatlas einkleiden. Mantel, Wams, Hose und Handschuhe von Johann Georg sind bis heute erhalten und werden bald zu bewundern sein. Am 9. April öffnen im Renaissanceflügel des Dresdner Schlosses zwei neue Dauerausstellungen. Die eine zeigt den Weg zur Macht, die andere die Kleidung, die die Kurfürsten und Kurfürstinnen, die Prinzen und Prinzessinnen damals trugen.

Die Garderobe war, seit sie im Zweiten Weltkrieg ausgelagert worden war, nicht mehr in dieser Fülle zu sehen. Edle Stoffe, hochwertige Verarbeitung, verantwortungsbewusst restauriert, perfekt ins Licht gesetzt – so lässt sich die Ausstellung in einem Satz skizzieren. Mit den Beschreibungen der Kleider könnte man ein Buch füllen, das es sicher irgendwann geben wird.

Jutta Charlotte von Bloh, Oberkonservatorin an der Dresdner Rüstkammer, ist die „Garderobenmeisterin“ der Kurfürsten. Sie kennt jeden Knopf, jede Falte, jeden Riss, weiß, was in den Braguetten steckt und warum der Rücken von Magdalena Sibyllas rotem Prunkkleid so dick aufträgt: „Magdalena Sibylla hatte eine Rückgratverkrümmung, die man mit diesen Polstern geschickt ausgeglichen und gestützt hat.“ Die Polster waren also halb ästhetisch, halb orthopädisch. Überhaupt die Frauenkleider! Sie sind einzigartig. Aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts blieben solche Prunkstücke nirgendwo sonst erhalten. Auch bei der Dresdner Herrengarderobe handelt es sich um „Leitobjekte für die europäische Fürstenmode. Bis 1620 etwa sind unsere Bestände einzigartig“, sagt Frau von Bloh. Sie aufzuheben war Augusts Idee. 1553, als sein Bruder Moritz in der Schlacht bei Sievershausen gefallen war, veranlasste er, das Andenken auch in Form seiner wertvollsten Garderobe zu bewahren. Spätere Generationen fanden das klasse und füllten die Kleiderkammern weiter mit ihren besten Stücken.

Einzigartiges muss einzigartig geschützt und präsentiert werden. Seit Langem wird der Bestand, der im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts in der Ausstellung im lichtdurchfluteten Dresdner Zwinger Schaden genommen hatte, restauriert. Die Exponate werden wechseln. Um zu zeigen, was man im Depot hat. Und um den wertvollen Kleidern Erholungspausen zu gönnen.

Intensiv haben die Fachleute diskutiert, wie man die Kleider ausstellen muss, damit sie noch viele Jahrhunderte überdauern. „Die Würde der fürstlichen Kleidung wird erst mit der Figurine aufgebaut“, sagt Frau von Bloh. Zwei Spezialistinnen haben die Schnittmuster abgenommen, Ersatzgewänder genäht, um exakt die Figur der Puppe zu bestimmen. Maßanfertigungen erforderten Maßanfertigungen. „Außerdem haben wir jetzt zu allen Gewändern auch die Schnittmuster zur Verfügung“, sagt Frau von Bloh. Für die Forschung ein Gewinn. Auch die Farbe der Puppe sei wichtig und dass sie in der Vitrine nicht in der Mitte steht. „Wir haben sie ein klein wenig nach hinten gerückt, um eine Distanz zu schaffen, wie sie Kurfürsten gebührt“, sagt sie und ergänzt: „Eine Farbe für alle? Das können Sie getrost vergessen.“ Ausgewählt wurden „Unfarben“, wie das Anthrazit für die Ausstellungsräume. Das Karmesin- und das Lachsrot, das Sittichgrün und das Goldgelb der Gewänder kommen so besser zur Geltung. Vorausgesetzt, sie sind gut ausgeleuchtet. Allein die Luxzahlen einzuhalten, ist nur die halbe Sicherheit. Ungleichmäßiger Lichteinfall erzeugt auf Dauer Ränder und Flecken. Wie zum Beispiel auf dem Prinzenanzug, und man denkt sich: Kleine Prinzen waren doch auch wilde Burschen! Frau von Bloh widerspricht: „In diesem Anzug durfte der vierjährige Johann Georg II. nicht auf Knien rutschen.“ Fadenscheinig wurde der Stoff, weil er zu viel Licht abbekam.

Und wie kamen die Risse in das Prunkkleid des Kurfürsten Moritz? „Feinste Schneiderarbeit“, sagt Frau von Bloh. „Aber nicht, um die Kunst der Schneider oder nackte Haut zu zeigen, sondern noch mehr kostbaren Stoff.“ Auch die geschlitzten Pluderhosen sollen das Gegenüber beeindrucken. Pure Angeberei sind die Braguetten. Die Herren der Schöpfung liefen damals nicht mit dauererigiertem Penis herum. Wie sollten sie auch? Viagra war noch nicht erfunden. Das vorwitzig unterm Wams herausschauende Stoffteil war nur ausgestopft.

Der Renaissanceflügel im Dresdner Schloss ist für das Publikum am 8. April von 16 bis 20 Uhr, ab 9. April täglich außer dienstags von 10 – 18 Uhr geöffnet.

