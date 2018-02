Geigenklang taucht auf und verschwindet Die schottische Klangkünstlerin Susan Philipsz lässt sich von Geschichte inspirieren. Das Werk verblüfft.

Susan Philipsz studierte in Dundee und Belfast Bildhauerei. Im Dresdner Lipsiusbau erzeugte die Schottin eine Klangschüssel, in der Töne langsam verklingen und an anderer Stelle wieder zu hören sind. © dpa/Sebastian Kahnert

Am Ende des Bahnsteigs, von dem in den Jahren 1941/42 die verbliebenen jüdischen Familien aus Kassel und Umgebung deportiert wurden, ein paar fliehende Töne von Saiteninstrumenten. So haben Besucher der documenta 13 Susan Philipsz‘ Klanginstallation „Study for Strings“ wahrnehmen können. Sie beruht auf der „Studie für Streichorchester“, die der Jude Pavel Haas 1943 im Konzentrationslager komponiert hat, für eine Orchesteraufführung anlässlich des NS-Propagandafilms „Theresienstadt“. Nach den Dreharbeiten schickte man ihn wie die meisten Orchestermusiker nach Auschwitz ins Gas. Philipsz hat für ihr Werk die Stimmen von Cello und Bratsche isoliert und Note für Note einspielen lassen, sodass dann in jedem der Lautsprecher auf dem Bahnsteig nur ein einzelner Ton zu hören ist. Die Künstlerin arbeitete dort auch mit dem offenen Raum und seiner unhintergehbaren Akustik des Verlusts – immerhin weht auch Wind, man hört andere Geräusche. Philipsz bezieht sich auf den Klang der Züge, das Summen der Stromleitungen.

Fast wie ein Fanfarenton

Jetzt bringt sie auf Einladung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden „Study for Strings“ in der Ausstellungshalle im Lipsius-Bau zur Aufführung. Für Dresden gibt es zusätzlich zum Original eine um eine Violinenstimme ergänzte Version, einen weiteren Dreizehnminuten-Loop. Der führende Part der Geige nimmt da den Hörer stärker beim Gefühl. Beinahe ist es ein Fanfarenton, der von einem der zwölf Lautsprecher zum anderen wechselt und so um das Publikum herumspringt.

Susan Philipsz stammt aus Schottland, sie hat in Dundee und Belfast Bildhauerei studiert, arbeitet seit 2001 in Berlin. Bekannt geworden ist sie durch ihre gelungenen Versuche, Klang wie eine Skulptur erscheinen zu lassen. Sie nutzt hierfür sowohl die Geschichte des Ausstellungsortes als auch Vorlagen aus Filmen, der Literatur und der Musik, bis hin zu populären Songs von Radiohead und Nirvana. Für eine von ihr gesungene Dreifachkombination eines schottischen Seefahrerlieds erhielt sie im Jahre 2010 den Turner-Preis. Diese Auszeichnung für Künstler unter 50 gilt als bedeutendster Kunstpreis in Großbritannien.

„Study für Strings“ aus dem Jahre 2012 ist das erste Werk einer Trilogie, in der Philipsz sich mit dem Leben unter dem Nationalsozialismus auseinandersetzt. Ein Jahr später folgt „Missing String“ für die Kunstsammlung K21 in Düsseldorf: Richard Strauss‘ „Metamorphosen“ auf einem Cello, dem eine Saite fehlt. Nach Dresden hat Philipsz zum Thema im Krieg beschädigter Instrumente Fotografien mitgebracht, edle Bilder demolierter Trompeten. „Part File Score“, 2014 für den Hamburger Bahnhof in Berlin erfunden, lässt bei den aus Filmmusiken Hanns Eislers separierten Klängen einen Teil der Noten weg.

Wie viel vom Material jener Arbeit fehlt und dass bei „Study for Strings“ mehrere Stimmen entfallen, kann nur ein Musiker erkennen. Auch die konzeptionell bedachte geografische Nähe Dresdens zu Terezin (Theresienstadt), der leere Lipsius-Bau als zu erfahrender, im Krieg einst beschädigter Raum – geschenkt. Wer sich auf diese Schüssel aus Klang zwischen den Lautsprechern einlässt, erfährt eine besondere Form der Abwesenheit. Eine Form, in der Töne langsam verlöschen und an anderer Stelle bedrängend wiederkommen. Der Zuhörer wird unentwegt allein gelassen und begrüßt, verstört und verlockt. Er hört ein verblüffend vollständiges Stück und muss es sich zugleich erfinden. Eine Luftschwingung als inneren, psychischen Vorgang zu begreifen, ist der Kern von Philipsz‘ Kunst. Womit sie zu arbeiten beginnt, die Inspiration durch Geschichte, ist letztlich das Etikett: ein Angebot zur Interpretation.

Die Sonderschau der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden in der Kunsthalle im Lipsius-Bau (Brühlsche Terrasse) ist bis zum 6. Mai zu sehen, geöffnet täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

