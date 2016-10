Geflüchtete Künstler nehmen Studium auf

An der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) in Leipzig wurden am Dienstag die ersten Teilnehmer eines Studienprogramms für geflüchtete Künstler begrüßt. Sachsens Wissenschafts- und Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD) würdigte das Engagement der Hochschule als beispielhaft und „in dieser Form einmalig in Deutschland“. Sie sei sehr froh, dass den Nachwuchskünstlern ein Studium ermöglicht werde.

Für die Durchführung des ein- bis zweijährigen Studienprogramms wurde kürzlich die Akademie für transkulturellen Austausch an der Leipziger Kunsthochschule gegründet. Fünfzehn Künstler und Designer wurden immatrikuliert. Sie erhalten die Möglichkeit, in einen regulären Studiengang der Hochschule zu wechseln. Das Angebot richtet sich vor allem an junge Menschen, die bereits in ihrer Heimat ein Studium begonnen haben. (epd)

zur Startseite